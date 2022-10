Tutkijat: Liikenteen päästötavoitteissa ei onnistuta nykytahdilla

Suomen liikenteen pitää sähköistyä nopeammin, jos liikenteen päästötavoitteet halutaan saavuttaa, kertoo verotutkimuksen huippuyksikkö FIT tuoreessa raportissaan (siirryt toiseen palveluun).

FIT on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen sekä Tampereen ja Helsingin yliopistojen yhteinen hanke.

Suomen tavoite on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä ja lopettaa kokonaan fossiilisten polttoaineiden käyttö liikenteessä vuodesta 2045 eteenpäin. Suomessa liikenteen päästöt ovat viidennes kaikista päästöistä.

Tavoitteille keskeistä olisi liikenteen sähköistyminen, joka FIT:n mukaan etenee liian hitaasti ja liian vähillä valtion toimilla.

Jos tavoitteisiin pyritään, vuonna 2030 Suomessa pitäisi olla 600 000 sähköautoa. Esimerkiksi vuonna 2021 Suomessa ostettiin sähköautoja yhteensä vain 45 000 kappaletta.

Tänä vuonna Suomessa on ostettu noin 100 000 autoa, joista täyssähköautoja on ollut noin 14 prosenttia ja ladattavia hybridejä noin 20 prosenttia. Tällä skenaariolla vuoden lopulla Suomen teillä kulkevista 2,7 miljoonasta autosta vain noin 50 000 tulisi olemaan täyssähköautoja.

Keinoja nopeuttaa sähköistymistä tulisi tutkia

Tavoite kokonaan päästöttömästä liikenteestä on tutkijoista mahdoton, koska polttomoottoriautoja myydään EU-alueella vuoteen 2035 saakka.

– Autojen keskimääräinen romutusikä on Suomessa 22 vuotta. Suuri osa tänä vuonna käyttöönotetuista polttomoottoriautoista on liikenteessä vielä vuonna 2045, sanovat tutkijat.

Suomessa liikenteen päästöjen vähentämistä on pyritty edistämään polttoaine- ja autoverotuksella runsaan kymmenen vuoden aikana, mutta toimet ovat silti riittämättömiä.

Suomessa on myös tuettu sähköautojen hankintaa ja latauspisteiden rakentamista huomattavasti vähemmän kuin muissa Länsi-Euroopan vertailumaissa. Suomessa sähköautojen hankintatuki on 2 000 euroa, mutta esimerkiksi Ruotsissa ja Espanjassa tuki on 7 000 euroa ja Saksassa ja Ranskassa enimmillään jopa 9 000 euroa.

Uusien julkisten latauspisteiden rakentamista tuetaan Suomessa 73 sentillä asukasta kohden. Ruotsissa ja Ranskassa summa on kuitenkin tuplasti suurempi. Saksassa tuki on kuusi euroa asukasta kohden.

FIT kehottaakin tutkimaan ja kokeilemaan eri toimia, joilla Suomen 2,7 miljoonan auton autokannan sähköistymistä voisi nopeuttaa.