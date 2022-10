Nämä viisi nuorta voivat olla tulevaisuuden ministereitä – yhteiskunnallista vaikuttamista opiskelleiden nuorten idolit saattavat yllättää

Suomen politiikan legendat Martti Ahtisaaresta Ilkka Kanervaan inspiroivat nuoria politiikan tekijöitä.

Seitsemättä vuotta toimiva Varsinais-Suomen liiton vaikuttajakoulu on kouluttanut jo runsaat sata yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostunutta nuorta.

– Puoluepolitiikka ei ole välttämättä suosittua nuorten keskuudessa, pohtii pitkään politiikassa mukana ollut maakuntajohtaja Kari Häkämies.

Vaikuttajakoulussa on mukana innokkaita tulevaisuuden tekijöitä ja jo tällä hetkellä vaikuttavia nuoria.

Jututimme viisi koulutuksessa parhaillaan mukana olevaa nuorta. "Tulevat ministerit" kertovat miksi he ovat mukana politiikassa ja ketä he ihailevat.

Isla Pinta kulkee politiikan parissa työskennelleen isoisänsä jalanjäljillä. Kuva: Johanna Manu / Yle

Isla Pinta, 20, sitoutumaton, tuleva pääministeri

"Isoisä, papa, on politiikkaidolini."

1. Miksi olet mukana politiikassa?

Haluan vaikuttaa yhteiskuntaan nuorena, olla osana tekemässä muutosta parempaan. Yhteiskunnassamme se on efektiivisin tapa vaikuttaa. On tietenkin erilaisia tapoja vaikuttaa, mutta tällä tavalla saan parhaiten vietyä asioita eteenpäin.

2. Mihin tähtäät?

Olen vaikuttajakoulussa, koska haluan tietää, mitä eri tapoja on vaikuttaa ja mitä mahdollisuuksia on. Minulla ei ole vielä tarkkaa visiota, mutta ehkä se tässä kehkeytyy.

3. Ketä ihailet politiikassa?

Omaa papaa, eli isoisää. Hän on kannustanut tekemään muutosta ja vaikuttamaan. En ole perehtynyt kehenkään poliitikkoon niin paljon, että hän olisi vielä idoli.

4. Poliitikot ja julkisuus: mitä ajatuksia se herättää?

Poliitikot ovat ihmisiä siinä missä muutkin. Virka pitää tietyllä tapaa kantaa, ja hoitaa hommat hyvin. Ei voi retestellä menemään. Mutta vaikka olet poliitikko, niin sinulla on oma vapaa-aika. Jos tekee vapaa-ajalla laillisia asioita, ei pitäisi olla vastuussa omista tekemisistään. Lehdistö ja media suurentelevat asioita tosi paljon. Lehtiä pitää lukea tosi kriittisesti.

Iris Nordman tekee parhaillaan pohjatyötä sen eteen, että tulevaisuudessa loisi uraa politiikan parissa. Kuva: Johanna Manu / Yle

Iris Nordman, 21, SDP, tuleva perhe- ja peruspalveluministeri

"Nuorten asioista päätetään nyt, ja nuoret saavat olla radikaaleja."

1. Miksi olet mukana politiikassa?

En kestänyt ajatusta, että tietämys politiikasta jää oppikirjoihin tai osallisuus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen äänestämiseen. En myöskään kestänyt, että tietoni ajankohtaisista asioista perustuvat sanomalehtiin. Uskon, että pystyn vaikuttamaan, ja olen kehittynyt ihan hirveästi hyvin lyhyen ajan sisällä.

Nuoret ovat nyt. Nuorten asioista päätetään nyt, ja nuoret saavat olla radikaaleja. He saavat mennä voimalla eteenpäin, kun ei tarvitse olla byrokraattisissa raameissa. Nuoret saavat löytää oman poliittisen identiteettinsä.

2. Mihin tähtäät?

Poliittiselle uralle. Tällä hetkellä luodaan pohjatyötä, tietotaitoa ja kasvetaan. Mietitään omaa maailmankuvaa ja poliittisia arvoja.

3. Ketä ihailet politiikassa?

Voisin tällä hetkellä sanoa ajankohtaisiin aiheisiin perustuen, että Tytti Tuppurainen (sd.) on hoitanut älyttömän hyvin Uniper-kriisiä. Ihailen hänen poliittista taitoaan. Martti Ahtisaari ja Elisabeth Rehn ovat sellaisia joita olen ihaillut pitkään etenkin heidän globaalin työnsä ansiosta.

4. Poliitikot ja julkisuus: mitä ajatuksia se herättää?

Julkisuudesta ajattelen siten, että toivon, että puhutaan asioista. Totta kai poliitikolla on myös vastuu siitä, että asiakysymyksissä pystytään pysymään. Eletään vuotta 2022, joten toivon, että poliitikot ottavat rohkeasti somea haltuun ja tuottavat materiaalia äänestäjilleen: informaatiota, joka on matalalla kynnyksellä saavutettavissa.

Eemeli Tuominen leikittelee ajatuksella, että voisi jonain päivänä olla kulttuuriministeri. Kuva: Johanna Manu / Yle

Eemeli Tuominen, 19, sitoutumaton, tuleva kulttuuriministeri

"Nuori politiikassa on ehdottoman mediaseksikästä."

1. Miksi olet mukana politiikassa?

Haluan saada konkreettisia muutoksia aikaan. Olen ollut pitkään mukana demokratiakasvatuksen edistämisessä. Olemme muun muassa kehittäneet aktiivisen kansalaisen moduuliosaamista, jossa innostetaan nuoria lähtemään vaikuttamiseen. Se on ollut tällä hetkellä suurimipia intohimon aiheitani politiikassa. Se on vienyt eteenpäin ja saanut kehittämään omaa näkökulmaa.

Nuorilla on paljon vaikuttamismahdollisuuksia, mutta he eivät ehkä näe kaikkia niitä. Vaikka puhutaan, että kunnan hallinto on läpinäkyvää, se ei välttämättä näy nuorille. Jos tehdään päätöksiä ja toivotaan jotain asiaa, ei kuulla jälkikäteen, onko toive vaikuttanut jotenkin.

2. Mihin tähtäät?

Ainahan silmissä kiiltää eduskunta. Se on sellainen hieno paikka, johon on tavoitteena päästä. Katsotaan, mihin elämä vie. On olemassa erilaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia ja vaikuttaa voi eri tasoilla.

3. Ketä ihailet politiikassa?

Minulla ei ole tällä hetkellä suoranaisesti ketään henkilöä, jota ihailen. Se vaihtelee. On erilaisia ihmisiä ja elämäntilanteita.

Olen nyt siirtynyt opiskeluista työelämään, ja elämän realiteetit ovat muuttuneet. Se, mikä on itselle tärkeää, muuttuu monesti. Kun esimerkiksi muuttaa maalta kaupunkiin, lähipalvelut, kuten julkiset kulkuneuvot, voivat olla erilaisessa tarpeessa.

4. Poliitikot ja julkisuus: mitä ajatuksia se herättää?

Kun olet politiikassa mukana, on jonkinlainen julkisuuskuva. Kansa on valinnut sinut edustustehtävään. Jos tulee kohuja tai syytetään väärästä syystä, se on väärin. Näen, että julkisuus on osa politiikkaa. Ilman julkisuutta ei ole välttämättä äänestäjiä. Kriisit ja muut ovat osa politiikkaa, mutta ne ovat omia valintoja. Pääasiassa näen, että julkisuus on positiivista politiikan kannalta.

Otto Tammi ihailee Ilkka Kanervaa ja Sauli Niinistöä. Kuva: Johanna Manu / Yle

Otto Tammi, 18, sitoutumaton, tuleva sisäministeri

"Haluan tehdä maailmasta paremman paikan."

1. Miksi olet mukana politiikassa?

Olen pienestä pitäen ollut kiinnostunut ympäristöstäni. Yläkoulussa opettaja vinkkasi nuorisovaltuustosta. Päätin mennä kokeilemaan. Huomasin, että ympärillä oleviin asioihin voi vaikuttaa. Siitä se lähti, ja sillä tiellä ollaan vieläkin.

2. Mihin tähtäät?

Tällä hetkellä tähtään tulla valituksi seurakuntavaaleissa.

Pidemmällä tähtäimellä paikallispolitiikka kiinnostaa, mutta myös kansainvälinen politiikka. Kyllä ministerin paikkakin kiinnostaa, mutta siinä on myös paljon vastuuta. Kymmenen vuoden kuluttua olen ehkä jossain kansainvälisessä yhtiössä töissä tai teen kansainvälistä politiikkaa.

3. Ketä ihailet politiikassa?

Mielestäni Sauli Niinistö on onnistunut yhdistämään kansaa.Ihailen myös Ilkka Kanervaa ja hänen taitoaan olla ihmisten kanssa ja vuorovaikuttaa. Kun kuuntelee ihmisiä, saa ideaa, mitä pitäisi tehdä.

4. Poliitikot ja julkisuus: mitä ajatuksia se herättää?

Poliitikko on julkinen henkilö, hän hoitaa julkista tehtävää. Kyllä jokaisella on kuitenkin oikeus myös omaan yksityisyyteen. Ja varsinkaan perhettä, joka ei ole välttämättä politiikassa mukana, en lähtisi vetämään mukaan kohuihin.

Siiri Jumppanen ihailee vahvoja ja määrätietoisia ihmisiä. Kuva: Johanna Manu / Yle

Siiri Jumppanen, 24, kokoomus, tuleva maatalousministeri

"Asioista on turha valittaa, jos niille ei ole valmis itse tekemään mitään."

1. Miksi olet mukana politiikassa?

Olen aina ollut tekijä. Olen aina ollut sitä mieltä, että jos jostain asioista valittaa, niille pitää olla valmis itse tekemään jotain. Tämä on konkreettista tekemistä ja vaikuttamista. Välillä jopa näkee oman työnsä jäljen.

2. Mihin tähtäät?

Olen aina sanonut, että rima täytyy nostaa niin korkealle, että sieltä on helppo kävellä ali. Ehkä utopistisin unelma, mitä on, voisi olla maatalousministeri. En tiedä, miten todennäköistä se on, mutta johonkin pitää tähdätä.

3. Ketä ihailet politiikassa?

Ihailen vahvoja, päämäärätietoisia ihmisiä, jotka tekevät rohkeasti omaa juttuaan. Varsinkin nuoria, jotka ovat tehneet päämäärätietoisesti ja saavuttaneet jotain.

4. Poliitikot ja julkisuus: mitä ajatuksia se herättää?

Julkisuus on raadollista. Pitäisi käyttäytyä oman arvonsa vaatimalla tavalla. Ehkä poliitikon ura on sellainen, että ei ole varsinaista työaikaa. Pitää muistaa, että ihmiset voivat tunnistaa, ja ehkä poliitikkoa tarkkaillaan vähän joka puolella.

