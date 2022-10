Lääketieteen Nobel-palkinto Svante Pääbolle ihmislajin evoluution tutkimuksista

Fysiologian ja lääketieteen tämänvuotisen Nobel-palkinnon saa ihmisen perimän ja evoluution ruotsalainen tutkija Svante Pääbo.

Pääbon tutkimusryhmä on onnistunut mahdottomista tuntuvissa tehtävissä eli sekvensoimaan neandertalinihmisten perimän ja löytämään toisenkin ihmislajin, joka eli samaan aikaan meidän nykyihmisten kanssa, perustelee Karoliinisen instituutin Nobel-komitea valintaansa.

Pääbon tutkimukset ovat osoittaneet myös, että neandertalin- ja denisovanihmisten geenejä siirtyi nykyihmisille heidän tultuaan Afrikasta samoille asuinsijoille siellä kehittyneiden serkkulajiensa kanssa.

Perimä näkyy meissä edelleen, muun muassa immuunijärjestelmämme reaktioissa tulehduksiin.

Havainnoista on saanut alkunsa uusi tieteenala, paleogenomiikka. Etsimällä eroja meistä ja sukupuuttoon kuolleista serkuistamme on mahdollista selvittää, mikä meistä eli Homo sapiensista tekee juuri sellaisen kuin vain me olemme, Nobel-raati sanoo.

Toisen polven nobelisti

Saksalaista Max Planck -antropologiainstituuttia johtava Pääbo syntyi ruotsalaisen biokemistin ja virolaisen kemistin poikana Tukholmassa vuonna 1955.

Pääbo on toisen polven Nobel-voittaja: Isä Sune Bergström voitti Nobelin lääketieteen palkinnon yhtenä kolmesta tutkijasta vuonna 1982.

Bergsrömin, Bengt Samuelssonin ja John Vanen palkinto tuli prostaglandiineja ja niitä vastaavia biologisesti aktiivisia aineita koskevista löydöistä. Prostaglandiinit ovat hormonin kaltaisia aineita, jotka säätelevät useita tärkeitä kehon toimintoja.

Pääbon opinnoissa yhdistyi varhainen rakkaus eli egyptologia muumioineen lääketieteeseen. Väitöstutkimuksensa hän teki immunologiasta mutta osoitti samaan aikaan myös, että Egyptin muinaisissa muumiossa on säilynyt DNA:ta, mikä viitoitti hänen tiensä paleogeneetikoksi.

Viikko jatkuu fysiikalla

Lokakuun perinteinen Nobel-viikko (siirryt toiseen palveluun) jatkuu tiistana fysiikalla ja keskiviikkona kemialla, joiden nobelistit valitsee Ruotsin kuninkaallisen tiedeakatemian komitea.

Loppuviikolla on kirjallisuus-Nobelin ja Nobelin rauhanpalkinnon vuoro. Julkistukset päättää ensi maanantaina taloustiede. Se tuli joukkoon 1960-luvulla, kun Ruotsin keskuspankki täydensi Nobel-säätiön pottia.

