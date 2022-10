Kuva: Matt Baron / BEI / Shutterstock / All Over Press

Yhdysvaltalainen aktivisti ja näyttelijä Sacheen Littlefeather on kuollut. Hän kuoli sunnuntaina 2. lokakuuta kotonaan keuhkoihin levinneeseen rintasyöpään Novatossa Kaliforniassa. Hän oli kuollessaan 75-vuotias.

Asiasta kertovat esimerkiksi The Washington Post (siirryt toiseen palveluun) ja The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Littlefeather syntyi 14. marraskuuta vuonna 1946 Salinasissa Kaliforniassa nimellä Marie Louise Cruz.

Hänen isänsä kuului Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoihin ja äitinsä oli eurooppalaistaustainen yhdysvaltalainen, mutta hän kertoi kasvaneensa suurimmaksi osaksi äitinsä vanhempien luona.

Omista juuristaan Littlefeather kiinnostui opiskellessaan Haywardin collegessa. Hän alkoi toimia alkuperäiskansojen aktivistina ja otti nimekseen Sacheen Littlefeater.

1970-luvulla hän pääsi opiskelemaan American Conservatory Theateriin. Sen jälkeen Littlefeather työskenteli radiotuonnoissa ja televisiomainoksissa sekä toimi mallina.

Littlefeather tutustui aktivismin kautta näyttelijä Marlon Brandoon.

Julkisuuteen puheen ansiosta

Littlefeather nousi vuoden 1973 Oscar-gaalassa lavalle Brandon puolesta. Brando oli voittanut Oscarin Kummisetä-elokuvan roolistaan, mutta ei halunnut ottaa palkintoa vastaan, sillä kritisoi yhdysvaltalaisen elokuvateollisuuden esittämää kuvaa Amerikan alkuperäiskansoista vääristyneeksi.

Brando toivoi, että Littlefeather kieltäytyisi gaalassa palkinnosta hänen puolestaan ja lukisi Brandon kirjoittaman puheen.

Suorassa tv-lähetyksessä Littlefeatherin puheenvuoron aikana hänet keskeyttivät buuaukset. Puhe sai aikaan myös suosionosoituksia, mutta Littlefeather kertoi itse myöhemmin kokeneensa gaalassa rasismia.

Anteeksipyyntö vuosikymmeniä myöhemmin

Oscareita jakava Yhdysvaltain elokuva-akatemia pyysi tapausta anteeksi viime kesäkuussa, 49 vuotta tapahtuneen jälkeen.

Tapaus jätti hänen uraansa pysyvän jäljen. Hän sai vain niukasti näyttelijäntöitä ja uskoi tämän johtuvan hänen esiintymisestään Oscar-gaalassa.

Myöhemmin Littlefeather työskenteli muun muassa terveyskonsulttina.

Viime vuosina Littlefeather on ollut julkisuudessa vuonna 2019 julkaistun Sacheen: Breaking the Silence -dokumentin ansiosta. Hän on saanut näkyvyyttä myös useissa medioissa.

Sacheen Littlefeatherin puheen Oscar-gaalassa keskeyttivät sekä buuaukset että suosionosoitukset. Kuva: Courtesy Everett Collection/All Over Press

