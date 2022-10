Tällainen sopu hoitoalan kiistaan saatiin – Tehyn Rytkönen: Sairaanhoitajan palkka nousee keskimäärin yli 3 000 euroon

Hoitajaliitot Tehy ja Super sekä työnantajaa edustava Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ovat hyväksyneet valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen hoitoalan työkiistaan.

Työtaistelutoimet, kuten joukkoirtisanomiset, perutaan.

Hyväksytty sovintoehdotus on nähtävissä valtakunnansovittelijan verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun). Se on erillissopimus, joka on tehty ajalle 1.5.2022–30.4.2025.

Hoitajaliitot Tehy ja Super sekä työnantajaosapuoli KT tuntuivat tulkitsevan sopimusta tiedotustilaisuudessa eri tavoin.

KT:n toimitusjohtajan Markku Jalosen mukaan nyt sovittiin ensi vuonna aloittavien hyvinvointialueiden palkkojen yhteensovittamisen eli palkkaharmonisaation kustannuksista.

Tehyn puheenjohtajan Millariikka Rytkösen mukaan nyt ei sovittu palkkaharmonisaatiorahoista.

Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara kertoo alla olevalla videolla sovun syntymisestä.

1. Paljonko palkat nousevat?

Osapuolten tiedotteissa näkyy erisuuruisia lukuja palkankorotuksista.

KT:n mukaan sote-sopimuksen piirissä olevan henkilöstön ansiot nousevat vuosina 2022–2025 keskimäärin vähintään 13 prosenttia.

Hoitajaliittojen yhteisessä tiedotteessa prosenttiluvut ovat suuremmat.

Hoitajaliittojen mukaan sote-alalla tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvo nousee kolmen vuoden aikana keskimäärin 15,3 prosenttia ja viiden vuoden ajanjaksolla keskimäärin vähintään 17,3 prosenttia.

Sekä KT:n että hoitajaliittojen laskelmissa on huomioitu nyt tehdyn sovun lisäksi kesällä muun kunta-alan sopima palkkaohjelma, joka ulottuu myös hoitajien palkkoihin.

2. Kuinka paljon sairaan- ja lähihoitajan palkat nousevat?

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kertoi tiedotustilaisuudessa, että sairaanhoitajan tehtäväkohtaisen palkka nousee keskimäärin yli kolmeen tuhanteen euroon.

Hoitajaliittojen tiedotteessa kuvataan sairaanhoitajan tehtäväkohtaisen palkan keskiarvo nousee nykyisestä 2 625 eurosta yli 3 000 euroon ja lähihoitajan nykyisestä 2 255 eurosta yli 2 600 euroon.

3. Alla kunta-alan palkkaohjelma

KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen. Kuva: Silja Viitala / Yle

Nyt syntynyt sopimus syntyi kesällä koko kunta-alalle tehdyn palkkaohjelman päälle.

Tuo palkkaohjelma nostaa kunta-alan työntekijöiden palkkoja noin viisi prosenttia normaalien sopimuskorotusten päälle seuraavan viiden vuoden aikana. Myös hoitajat ovat palkkaohjelman piirissä, vaikka keväällä hylkäsivätkin sovintoehdotuksen.

Rytkösen mukaan tuon viiden prosentin palkkaohjelman päälle sovittiin nyt kuuden prosentin korotuksista kolmen vuoden aikana.

KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen summasi tiedotustilaisuudessa, että ratkaisu koostuu sote-sopimuksen omasta kolmivuotisesta palkkaohjelmasta, aiemmin neuvotellusta kunta-alan palkkaohjelmasta sekä niin sanotuista normaaleista sopimuskorotuksista.

4. Koronakorvaus

Lisäksi sovittiin työoloihin liittyvistä kysymyksistä ja 600 euron kertakorvauksesta koronapotilaita hoitaneille hoitajille.

KT:n Jalosen mukaan loppupeleissä päätetään paikallisesti, miten koronakorvaukset kohdennetaan. Mutta sen piirissä olevien hoitajien määrän hän kuvaili olevan on "kymmenissä tuhansissa".

Koronakorvaus maksetaan ensi vuoden maaliskuussa.

Illan A-studiossa keskustellaan nyt hyväksytystä sovusta klo 21 alkaen. Studiossa ovat Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, Superin puheenjohtaja Silja Paavola ja KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen.