Tulipalosta kärsinyt Helsingin keskustan Sokos saadaan auki huomenna tiistaina – tulipalo rajoittui kosmetiikkaosastolle

HOK-Elannon mukaan tavaratalossa on tehty varsin laajasti ionisointia varmuuden vuoksi, jopa laajemmin kuin olisi tarvinnut, sillä vaurioalue oli ykköskerroksessa rajatulla alueella.

Tavaratalossa on jatkettu maanantaina savunpoistoa ja varmistettu ionisointikäsittelyillä, että rakennuksessa on turvallista asioida ja työskennellä.

Helsingin keskustan Sokos-tavaratalo aukenee perjantaisen tulipalon jälkeen huomenna tiistaina, kertoo HOK-Elanto tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun).

HOK-Elannon ketjujohtaja Anna Vahterin mukaan tavoitteena on avata tavaratalo tiistaina kello 10, mikäli mitään yllättävää ei enää ilmene.

Tavaratalo on lähes normaalisti käytössä, ainoastaan pieni paloalue ensimmäisen kerroksen kosmetiikkaosastosta on rajattu pois. Tulipalo rajoittui Vahterin mukaan ensimmäiseen kerrokseen.

Tulipalon sammutustöiden vesivahinko kohdistui pääasiassa ensimmäisen kerroksen kosmetiikkaosastolle ja savuhaitat osittain myös toisen kerroksen naisten pukeutumisosastolle.

Tänään maanantaina tavaratalossa on jatkettu savunpoistoa ja varmistettu ionisointikäsittelyillä, että rakennuksessa on turvallista asioida ja työskennellä. Tavaratalon savuhaitan osalta myymälän sisäilmaa on puhdistettu ionisaattoreilla.

– Rakennuksessa on tehty myös sisäilmamittauksia, joilla on haluttu varmistaa tilojen turvallinen käyttö, Vahteri sanoo.

Viikonlopun aikana kosmetiikan ja naisten pukeutumisen osaston kaikki tuotteet on käyty läpi ja myyntikelvottomat tuotteet on kerätty pois.

– Palon vuoksi myyntikelvottomat tuotteet on poistettu myynnistä, joten kaikki esillä olevat tuotteet ovat myyntikelpoisia, Vahteri toteaa.

Samassa kiinteistössä sijaitsevien S-marketin ja Hesburgerin osalta vauriot jäivät pieniksi, ja palvelut saatiin avattua jo lauantaina.

Tulipalosta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Palosyyn tutkinta on edelleen kesken. Poliisi tutkii palon tarkempaa syttymissyytä.

