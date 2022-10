Credit Suisse on ajautunut liemeen – kuuluisan pankin vaikeuksissa kytee jälleen yksi laaja dominoefekti

Perinteikäs sveitsiläinen jättipankki Credit Suisse on 166-vuotisen historiansa tiukimmassa paikassa.

Maanantaina Credit Suissen osake halpeni noin kahdeksan prosenttia ja oli loppuiltapäivästä 3,68 euroa. Kurssista on haihtunut tämän vuoden aikana jo 60 prosenttia.

Samalla kun osakekurssi osoittaa alaviistoon, luottoriskijohdannaiset joilla sijoittajat suojautuvat pankin maksukyvyttömyyttä vastaan, osoittavat yläviistoon.

Riskit markkinoiden silmissä ovat siis nousseet.

– Credit Suisse on valtava toimija, emmekä kestäisi siitä alkavaa dominoefektiä, irlantilaisen pankkiiriliike Avatraden analyytikko Naseem Aslam kommentoi maanantaina uutistoimisto AFP:lle.

Dominoefekti tarkoittaa, että jos pankki ajautuu ongelmiin, se voi tönäistä pahoihin ongelmiin tukun muitakin.

Luisu jyrkkenee

Credit Suisse on Sveitsin suurin pankki. Sen tulos kääntyi tappiolliseksi viime vuonna.

Sen sijoitukset muun muassa Archegos-riskirahastoon tuottivat isot tappiot. Tänä vuonna kierre on jyrkentynyt, ja ensimmäisen vuosipuolikkaan tappio lähenteli kahta miljardia euroa.

Ongelmat eivät kuitenkaan ole uusi asia. Credit Suissen toiminnasta on kuultu huonoja uutisia pitkään.

Tämän vuoden helmikuussa pankin väitettiin säilyttäneen vuosikymmenien aikana kymmeniä miljardeja euroja rikollista rahaa. Väite perustui 47 median saamaan laajaan tietovuotoon. Credit Suisse kiisti väitteet.

Vuonna 2014 pankki tuomittiin Yhdysvalloissa osallisuudesta laajaan verovälttelyyn ja sai noin kahden miljardin euron sakot. Viime lokakuussa se tuomittiin (siirryt toiseen palveluun)lähes 500 miljoonan euron korvauksiin Mosambikin valtionyhtiöihin liittyvistä luottoväärennöksistä.

Isoa dominopeliä

Credit Suisse on Euroopan kahdenkymmenen suurimman pankin joukossa ja globaalisti merkittävä investointipankki, jolla on 50 000 työntekijää. Se hallinnoi 720 miljardin euron edestä varoja.

Lokakuu on sen tulevaisuuden kannalta ratkaiseva kuukausi: kolmen viikon kuluttua pankin on määrä ilmoittaa mittavista uudelleenjärjestelyistä, joita johtaa tuore toimitusjohtaja Ulrich Körner.

Körner on vakuuttanut, että pankin maksuvalmius on hyvä ja omaa pääomaa on riittävästi. Ulkopuoliset arviot ovat jakautuneet. Maanantaina yhdysvaltalainen suurpankki JP Morgan Chase arvioi (siirryt toiseen palveluun), että Credit Suissen liiketoiminta on yhä terveellä pohjalla.

Financial Timesin mukaan (siirryt toiseen palveluun) pankin johtoväki käytti viikonloppunsa isojen asiakkaiden ja suursijoittajien rauhoitteluun.