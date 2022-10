Jos sähköpula iskee, kansalaiset kärsivät siitä ensimmäisenä – näin kahden tunnin katkot käytännössä toimisivat Helsingissä

Viime aikojen sähkömarkkinoiden epävakaus on saanut ihmiset pohtimaan, mitä tapahtuu, jos sähköä ei syystä tai toisesta riitä ensi talvena kaikille suomalaisille.

Suomen suurimman kaupungin, noin 650 000 asukkaan Helsingin, osalta vastaus on selvä: jos sähköä joudutaan säännöstelemään, ensimmäisenä virta katkeaa kaupungin kotitalouksilta.

Sähköä kantaverkosta jakava Helen Sähköverkko huolehtii viimeiseen asti yhteiskunnan kannalta kriittisimpien kohteiden sähkönsaannista.

Helen Sähköverkko Oy:n valmiuspäällikön Arto Piispan mukaan näihin kohteisiin lukeutuvat muun muassa sairaalat, pelastuslaitokset, eduskunta ja ministeriöt.

– Heille pyritään pitämään sähköt viimeiseen asti, Piispa kertoo.

Kotitaloudet menettävät sähköt ensin

Sähköpulan iskiessä ensimmäisenä Helsingissä kärsimään joutuvat kotitaloudet eli kerrostalot ja omakotitalot. Asiakkaita pyritään kohtelemaan tasapuolisesti.

– Suoritetaan alueellisia noin kahden tunnin kiertäviä sähkökatkoja. Ensin kaksi tuntia pois, sitten vähintään kaksi tuntia päällä. Sitten tarvittaessa taas kaksi tuntia pois, Piispa havainnollistaa.

Kaksi tuntia on kantaverkkoyhtiö Findgridin suositus.

Sähköt myös katkaistaan Fingridin ohjeistuksen mukaan. Aikaa katkaisuun voi vähimmillään olla vain viisitoista minuuttia. Findgrid johtaa tilannetta, ja heiltä tulee selkeä käsky, kuinka paljon Helsingissä pitää sähkönkäyttöä rajoittaa ja mihin aikaan.

– Meidän reagointiaikamme riippuu täysin siitä, miten nopeasti tilanne tulee päälle. Jos saamme tiedon etukäteen, ehdimme tiedottaa asiakkaitamme etukäteen, mutta aina se ei ole mahdollista. Tekstiviesti lähtee joka tapauksessa, ja siinä kerrotaan syy sähkökatkoon, Piispa sanoo.

Fingrid kertoi maanantaina arvionsa sähkön riittävyydestä ensi talvena. Paikallisverkkoyhtiö Elenian käyttöpäällikkö Heikki Paananen kertoi samalla, miten sähkökatkossa käytännössä meneteltäisiin.

Jos Norjassa ei ole tarpeeksi vettä, Helsingissä ei ole sähköä

Piispan mukaan vastaava suunnitelma sähköpulan varalta on ollut olemassa vuosia, ja sitä on harjoiteltu säännöllisesti. Harjoiteltu tilanne ei vain viime aikoina ole konkretisoitunut.

Piispa muistuttaa, että sähköyhtiöt toimivat yhteispohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Se tarkoittaa, että Suomen sähkönsaantiin vaikuttaa sekin, jos Norjan vesivarannot ovat pienet.

– Jos Norjassa ei ole vettä kuivan kesän takia, se koskee myös Suomea. Tai talvella voi tulla tilanne, ettei tuule tarpeeksi tai aurinko ei paista tarpeeksi. Niillä voi olla vaikutusta sähkön riittävyyteen, Piispa sanoo.

Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin monesta syystä herkempi kuin ennen.

Sähköpula voi iskeä myös, jos iso tuotantolaitos, kuten Olkiluoto 3, tippuisi pois verkosta tai tulisi joku muu tekninen vika, Piispa muistuttaa.

– Jos kulutusta on enemmän kuin tuotantoa, silloin tulee sähköpula, Piispa sanoo.

Vain sähköpulaan voidaan vaikuttaa kulutuksella

Täysin eri tilanne taas Piispan mukaan on, jos sähköt menevät poikki koko valtakunnasta syystä tai toisesta. Silloin tilanteelle ei voi mitään.

– Maailmantilanteen takia on varauduttu kaikkeen. Eri skenaarioita on mietitty. Suunnitelmia on, mutta ne eivät ole julkisia, Piispa kertoo.

Piispan mukaan vain mahdolliseen sähköpulaan voidaan vaikuttaa. Sitä voidaan ehkäistä niin, että asiakkaat säästävät sähköä.

– Aamupäivällä kello 8–10 kulutetaan eniten sähköä, kun lähdetään töihin ja iltapäivällä, kun tullaan töistä kotiin. Jos pystymme säästämään sähköä ja tasaamaan sähkön käyttöä, ei ehkä tule sähköpulaa eikä sitä kautta sähkökatkoja, Piispa toteaa.

Piispan mukaan se myös helpottaa, jos yritykset siirtävät tuotantoaan yöaikoihin. Se tasaa kulutushuippuja.

Jos asiakkaiden sähkönkäyttöä ei rajoiteta sähköpulan tullessa, vaarana on, että koko Suomen sähköjärjestelmä kaatuu useiksi tunneiksi.

– Paniikkiin ei ole syytä. Olemme varautuneet näihin ja toimimme hyvin valmistellun ja harjoitellun prosessin mukaisesti. Toivotaan, että ei tule tilannetta, että sähköjä pitää säädellä. Jos voimme säästää sähköä, se helpottaa, Piispa sanoo.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin 7.10.kello 23:een asti.

