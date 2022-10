Stand up-koomikko Teemu Vesterinen tekee huumoria traumoista

Vesterinen valmistelee esitystä, jossa hän haluaa avata trauman käsitettä. Vesterisen mukaan traumoja on eri kokoisena meissä kaikissa.

Kuopiossa nykyisin asuvalla stand up -koomikko Teemu Vesterisellä on työn alla esitys, joka tuodaan yleisön eteen vuoden kuluttua. Esitys valmistuu ajan kanssa siksikin, ettei aihe – trauma – ole ehkä kaikkein ilmeisimmin hauska.

Vesterinen kertoo, että hän on itse omassa elämässään joutunut pohtimaan trauman käsitettä ja sitä, miten se esimerkiksi kehossa ilmenee.

– Olen joutunut aihetta tutkimaan ja käsittelemään paljon. Ja sen takia ymmärrän sitä aika paljon.

Vesterinen muistuttaa, ettei traumatisoitumiseen tarvita aina rajua kokemusta, kuten auto-onnettomuutta tai väkivaltaa.

– Traumatisoituminen voi tulla myös sellaista asioista, mitä sulle ei ole tapahtunut. Eli mitä olet jäänyt vaille tai mitä et ole saanut. Sellaisetkin asiat voivat traumatisoida.

Hän uskoo, että vaikka aihe on hankala ja hänelle itselleenkin ollut vaikea, huumoria kyllä löytyy.

– Tavalla tai toisella. Kevyellä tai mustalla tavalla. Yleensähän se on niin, että kunhan on vaan hauska niin se riittää. Mutta tässä on selkeästi myös merkitys. Haluan puhua trauman käsitteestä.

Hän uskoo myös, että aihe puhuttelee, koska jossain määrin traumoja löytyy meiltä kaikilta.

– Näen, että se on eri kokoisena kuitenkin kaikissa meissä.

