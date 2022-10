Levi ja Ruka avaavat hiihto- ja laskettelukauden tänään, katso suorana klo 11.25 – sähkösyöpöt rinnekeskukset etsivät säästökeinoja

Rinnekeskuksissa suurimman osan sähköstä vievät lumitykit, hissit ja valaistus. Lipun hinnan korotukset on jo tehty Levillä ja Rukalla, mutta Rukalla pidetään auki vielä uutta korotusoptiota, jos sähkö on talvella kallista.

Sähköstä tulee useita satoja tuhansia euroja lisäkustannuksia alkavalla kaudella, sanoo Levi Ski Resortin liiketoimintajohtaja Marko Mustonen. Levillä ei hissilipun hintaa kuitenkaan syksyllä nosteta, koska sitä korotettiin tammikuussa neljä prosenttia.

– Yleinen kustannustaso kasvaa kaikkialla, niin haluamme palvella monia, jotka haluavat liikkua. Otamme sen yrityksen tuloksessa sitten heikompana. Uskomme, että tuleva talvi on poikkeustila ja asiakasuskollisuus on kaikkein tärkeintä, perustelee Mustonen.

Voit seurata suoraa Areena-lähetystä Leviltä ja Rukalta klikkaamalla pääkuvaa. Levillä Pekka Viinikan haastateltavina Levi Ski Resortin liiketoimintajohtaja Marko Mustonen ja ex-alppihiihtäjä Kalle Palander. Rukalla Ensio Karjalaisen jututettavana on Rukakeskuksen paikallisjohtaja Matti Parviainen ja lumilautailija Enni Rukajärvi.

Rukalla lippujen hintoja on tänä vuonna nostettu reilut kolme prosenttia, mutta on myös mahdollista, että hintoja vielä korotetaan sähkökulujen takia. Rukakeskuksen vuotuinen sähkönkulutus on paikallisjohtaja Matti Parviaisen mukaan yli kuusi miljoonaa kilowattituntia.

Osa Rukakeskuksen käyttämästä sähköstä on kiinteähintaista, mutta osa on pörssisähkössä. Rukalla etsitään nyt säästöjä rinnevalaistuksesta, lumetuksesta ja hissien käyttämisestä. Lumettamisen ajankohta harkitaan tarkoin ja osa valaisimista on jo vaihdettu ledvaloihin.

– Vastuullisena toimijana meidän täytyy pystyä saamaan ensi talvena merkittävät kulutussäästöt, sanoo Parviainen.

Laskettelija saattaa esimerkiksi päästä huipulle edellistalvea hitaammin.

– Kun pyöritetään hissejä niin sanotusti "sataa", se vie enemmän energiaa. Jos nopeutta pudotetaan vaikka 30 prosenttia, niin sillä saadaan varmaan noin 30 prosentin säästö sähkönkulutukseen, arvioi Parviainen.

Uskoa laskettelumatkailuun löytyy

Levi ja Ruka avaavat säilölumen turvin laskettelukautta ja hiihtolatuja yhtä aikaa. Ajankohdalla on yhteinen nimittäjä, ensi viikolla alkavat koululaisten syyslomat.

– Haluamme palvella lomalaisia talviharrastuksissa. Toisaalta myös joukkueet haluavat päästä lumelle harjoittelemaan, sanoo Marko Mustonen.

Levi avaa yhden rinteen ja 1,5 kilometriä hiihtolatua, Ruka kolme rinnettä. Rukalla majoituksen varaustilanne on Matti Parviaisen mukaan hyvä, ja laskettelulomat kiinnostavat suomalaisia edelleen.

– Kansainvälinen kauppakin näyttää käyvän ihan hyvin. Uskon, että asiakasmäärä tulee olemaan hyvällä tasolla ensi talvena, kunhan vain käytämme energiaa järkevästi, niin uskon, että kyllä tämän kanssa selvitään, sanoo Parviainen.

Levillä on rakennettu uusi kuuden hengen tuolihissi eturinteelle. Myös rinteen profiilia on muutettu, jotta lunta ja jäätä pystytään säilömään energiatehokkaammin.

Lapin hiihtokeskuksissa vietettiin viime kaudella ennätysmäärä laskettelupäiviä hyvien lumiolosuhteiden ansioista. Levillä viime kauden talvikauden kokonaismyynti kasvoi 35 prosenttia, vaikka siellä laskettelupäivät eivät yltäneet ennätykseen.

