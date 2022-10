Syyttäjä: Nainen antoi kymmenien kissojen nähdä nälkää ja kärsiä Kaavilla – yli 90 kissaa jouduttiin lopettamaan

Syyttäjä vaatii naiselle ehdollista vankeusrangaistusta törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Syyttäjän mukaan rikos on tehty erityisen raa'alla tavalla, koska kissojen on annettu nääntyä hengiltä.

Pohjois-Savon käräjäoikeudessa on käsitelty tänään tiistaina törkeää eläinsuojelurikosta. Syyttäjän mukaan nainen on laiminlyönyt tahallaan tai törkeää huolimattomuuttaan ainakin 119 kissan hoidon ja aiheuttanut niille kärsimystä, kipua ja tuskaa.

Syyttäjän mukaan nainen ei ole huolehtinut kissojen riittävästä ruokinnasta, päivittäisestä sekä sairauksien hoidosta ja niiden pitopaikasta sekä on antanut niiden lisääntyä hallitsemattomasti keskenään, jolloin sisäsiitosaste kasvaa.

Naisen luokse oli tehty eläinsuojelutarkastus ja -päätös syyskuun lopussa vuonna 2019. Valvontaeläinlääkärin Petra Lihtamon mukaan kissoja alettiin silloin kerätä pois, mutta ongelma ei ratkennut. Seuraava eläinsuojelupäätös tehtiin maaliskuun lopussa vuonna 2021.

Kissoilla todettiin esimerkiksi korvapunkki-infektioita ja hammassairauksia. Kissojen pitopaikka oli huomattavan sotkuinen ja sen ilmanlaatu erittäin huono. Kissat olivat myös likaisia, takkuisia, laihoja ja lihasköyhiä.

Syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta

Naiselta pyydystettiin 91 kissaa, jotka jouduttiin kiirepäätöksellä lopettamaan niiden huonokuntoisuuden vuoksi. Pitopaikasta löytyi myös neljä kuollutta kissaa.

Syyttäjän mukaan eläinsuojelurikos on tehty erityisen raa'alla tai julmalla tavalla, koska kissojen on annettu nääntyä hengiltä tai muuten kärsiä. Rikoksen kohteena on ollut huomattavan suuri määrä eläimiä. Syyttäjän näkemyksen mukaan myös pitkä tekoaika ja vakavat laiminlyönnit kissojen hoidossa tekevät rikoksesta törkeän.

Syyttäjä vaatii naiselle ehdollista vankeusrangaistusta. Syyttäjä vaatii myös, että nainen tulee määrätä kaikkia eläimiä koskevaan pysyvään eläintenpitokieltoon. Tuomio annetaan joulukuussa.