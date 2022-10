Marilyn Monroesta kertova Blonde-elokuva hämmentää – uutta tulkintaa ikonisesta Hollywood-tähdestä pidetään vanhentuneena ja seksistisenä

Netflixin Blonde-elokuvan kritiikit ovat olleet nuivia, mutta pääosan esittäjää Ana de Armas on saanut ylistystä.

Joyce Carol Oatesin romaaniin perustuva Blonde-elokuva on saanut osakseen kovaa kritiikkiä. Netflixin elokuvaa on moitittu esineellistäväksi ja ahdistavaksi.

Hartaasti odotettu Netflixin Blonde-elokuva on ollut pettymys. Marilyn Monroesta kertova liki kolmituntinen elokuva on saanut enimmäkseen huonoja arvosteluja ympäri maailmaa.

Elokuva pohjautuu yhdysvaltalaiskirjailija Joyce Carol Oatesin vuonna 2000 ilmestyneeseen Blondi-romaaniin (suom. Kristiina Drews). Tiiliskivimäinen romaani oli ilmestyessään ylistetty.

Kirjailija Joyce Carol Oates on korostanut romaanin olevan fiktiota, vaikka siinä toki on kuvattu paljon todellisuuteen ja faktoihin pohjautuvia tapahtumia.

Netflixin suursatsauksen on ohjannut australialainen Andrew Dominik. Hänen aiempia ohjauksiaan ovat muun muassa Chopper (vuodelta 2000) ja Killing Them Softly (vuodelta 2012).

Viime viikolla julkaistu Blonde nousi heti Netflixin suosituimpien elokuvien joukkoon. Paljon odotuksia herättänyt elokuva nousi keskustelun aiheeksi jo ennen julkaisua muun muassa ikärajasuosituksensa takia. Yhdysvalloissa se sai merkinnän NC-17, joka tarkoittaa käytännössä Suomen K18-rajoitusta.

Eikä ihme, sillä elokuva sisältää paljon alastomuutta, seksi- ja raiskauskohtauksia ja väkivaltaa. Monille katsojille elokuva on ollut liikaa.

Kirjailija puolustaa elokuvaa

Arvioissa on kuvailtu elokuvaa hyvin ahdistavaksi ja rujoksi. Sen sanotaan esineellistävän Marilyn Monroen ja tekevän hänestä uhrin.

Esimerkiksi New York Timesin kritiikissä (siirryt toiseen palveluun) todetaan, että jälleen kerran ohjaaja on ollut enemmän kiinnostunut Monroen vartalosta kuin hänen ajatuksistaan. Ohjaaja on kriitikon mukaan typistänyt Monroen elämän pelkästään kyyneleiksi, traumoiksi ja seksiksi.

Myös Helsingin Sanomien kriitikko Juha Typpö kysyy (siirryt toiseen palveluun), palveleeko elokuvan aihetta se, että keskushenkilö on pelkästään uhri eikä mitään muuta.

Kirjailija Joyce Carol Oates on kuitenkin noussut puolustamaan elokuvaa, vaikka monissa kritiikeissä on juuri moitittu sitä, ettei elokuva tavoita lainkaan romaanin henkeä.

Hänen mukaansa elokuva loistavaa elokuvataidetta, mutta ei sovi kaikille.

Pääosan näyttelijä kuubalainen Ana de Armas on kuitenkin saanut kehuja suorituksestaan. Aiemmin muun muassa viimeisimmässä Bond-elokuvassa näytelly de Armas on monien mielestä kuin ilmetty Monroe. Useissa kritiikeissä (siirryt toiseen palveluun) ylistetään de Armasia, sillä ikonisen Hollywood-tähden rooliin astuminen ei ole helppo tehtävä.

Myös Ylen radio-ohjelmassa Kulttuuriykkösessä mukana ollut asiantuntijajoukko piti Ana de Armasta Blonde-elokuvan valopilkkuna. Muutoin Dominikin elokuva sai lähinnä moitteita.

Elokuvakriitikko Leena Virtasen mukaan elokuva kertoo samaa tarinaa, mitä muutkin tulkinnat.

– Elokuvan ajoitusta on hieman vaikea ymmärtää, koska tässä on kuitenkin ollut #metoo ja paljon on muuttunut. Ihmettelen myös, ettei Marilynin hahmolle ole annettu yhtään tolkullista repliikkiä.

Myös elokuvatutkija Henry Bacon pitää elokuvaa vanhentuneena.

– Elokuva pyörittelee ikivanhoja kliseitä. Lisäksi male gaze eli miehinen katse näkyy elokuvassa vahvasti.

Keskustelussa oli mukana myös elokuvaohjaaja Anna Eriksson, joka on myös itse käsitellyt Marilyn Monroen myyttiä elokuvassaan M.

Pitkän elokuvaprosessin aikana Erikssonin suhde Marilyniin muuttui.

– Omassa elokuvassa valitsin kuvata Marilynia elämän ja kuoleman välisessä limbossa. Se käsitteli myös tavallaan hyväksikäyttöä, tosin hyvin eri tavalla kuin uusi Blonde-elokuva.

Traaginen ja ikoninen amerikkalainen filmitähti Marilyn Monroe on saanut uuden tulkinnan Andrew Dominikin ohjaamassa Blonde-elokuvassa. Keskustelemassa historioitsija Suvi Leppämäki, elokuvatutkimuksen professori emeritus Henry Bacon, elokuvaohjaaja Anna Eriksson ja elokuvakriitikko Leena Virtanen. Ohjelman juontajana on Pia-Maria Lehtola.

