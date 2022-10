Suomessa on paha työvoimapula, joka ei näy palkoissa ja samaan aikaan valtava määrä työttömiä ei pääse työhön

Ravintola-alalle jäi koronasta epävarmuus

Korona-aikana ravintolat menivät kiinni ja lomauttivat työntekijöitä. Osa ravintolatyöntekijöistä löysi paikan esimerkiksi päivittäistavarakaupasta ja jäi sille tielle. Osa lähti kouluun.

Ravintoloilla on ollut suuria vaikeuksia löytää työntekijöitä koronan jälkeen.

Matkailu- ja ravintolapalvelut ry:n puheenjohtaja Timo Lapin mukaan koronarajoitukset loivat epävarmuutta. Alalla on paljon nuoria työntekijöitä, joilla ei ole taloudellisia puskureita.

Perussyy on kuitenkin väestörakenne kuten muillakin aloilla. Ihmisiä jää eläkkeelle 10 000 enemmän kuin tulee töihin.

Muutamat ravintolat ovat Lapin mukaan lopettaneet siksi, että työvoimaa ei saa. Kun henkilökuntaa on liian vähän, palvelu heikkenee ja yrittäjä sekä työntekijät kuormittuvat kohtuuttomasti.

Lapin mukaan työvoimapulan luonne on muuttunut.

– Ennen pulaa oli pääkaupunkiseudulla, muutamassa isossa kaupungissa ja Pohjois-Suomessa, mutta nyt työpaikkoja on avoinna ihan kaikkialla, myös pienissä muuttotappiokunnissa. Alan työnhakijoita on kortistossa mutta he eivät kuitenkaan hae näitä työpaikkoja syystä tai toisesta.

Usein syynä on se, että tarjolla on vain osa-aikaista työtä.