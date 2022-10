Tehyn päijäthämäläinen luottamusmies työmarkkinasovusta: Tärkeimpänä saavutettiin se, että hoitajan palkka alkaa kolmosella

Hoitajajärjestöt ja Kuntatyönantajat pääsivät sopuun palkkakiistassa. Osapuolet tulkitsevat valtakunnansovittelijan sopimusehdotusta hieman eri tavoin, mutta työrauha on nyt saavutettu.

Hoitajien palkkakiistaan saatiin sopu maanantaina 3. lokakuuta, kun kiistan osapuolet hyväksyivät valtakunnansovittelijan sovintoesityksen.

Hoitajaliitot Tehy ja Super sekä työnantajapuolta edustava Kuntatyönantajat tulkitsevat kuitenkin sovintoehdotusta eri tavoin. Tehyä edustavan Päijät-Soten pääluottamusmies Kati Keräsen mukaan tärkeintä oli saada työrauha sote-alalle.

– Kaikki olivat jo aika väsyneitä tähän tilanteeseen. Aika oli jälleen kerran huono tälle taistelulle, ja lisäksi pakkotyölaki toi siihen vielä omat ikävät mausteensa. Siihen nähden tämä on merkittävä saavutus, ja vielä tärkeimpänä se, että sairaanhoitajan palkka alkaa kolmosella, se saavutettiin, sanoo Keränen.

Keräsen mukaan sopimusta voi kommentoida tarkemmin vasta lähipäivinä, kun se on virallisesti esitelty osapuolille. Tärkeintä on saada jäsenille oikea tieto.

– Tietysti neuvottelutilanteessa jokaiselle on tärkeää, että tulee sieltä voittajana. Se on ainakin päivänselvää, että palkkaharmonisaatiosta ei voida sopia valtakunnansovittelijan toimistossa, koska se on lakisääteinen asia.

Kuntatyönantajien mukaan nyt sovittiin ensi vuonna aloittavien hyvinvointialueiden palkkojen yhteensovittamisen eli palkkaharmonisaation kustannuksista. Hoitajaliitot ovat eri mieltä. Myös palkankorotusten suuruudesta on esitetty erilaisia tulkintoja kiistan osapuolesta riippuen.

Pääluottamusmies Keräsen mukaan alalle saatiin nyt kolmeksi vuodeksi työrauha, mutta aika näyttää, miten se näkyy alan vetovoimassa ja pitovoimassa.

– Ehkä itse näen, että tämä on alku, tai kuten julkisuudessa on sanottu, pelastusrengas. Siihen pitää nyt tarttua ja tehdä kovasti töitä ja toimenpiteitä vielä jatkossakin, koska vielä ei olla selvillä vesillä.

