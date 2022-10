Inarin hotelli Kultahovin omistajat vaihtuvat – yhtenä Suomen parhaimpana ravintolana tunnetuksi tullut Aanaar jatkaa silti entiseen tapaan

Inarin vanhin hotelli, Hotelli Kultahovi, on myyty osaksi inarilaista Nellim Wilderness Hotels & Safaris -perheyritystä.

Jos seinät osaisivat puhua, olisi hotelli Kultahovilla paljon kerrottavaa. Hotelli on tarjonnut majoitusta Inarin kirkonkylällä jo yli 80 vuotta. Ensimmäiset vieraat yöpyivät hotellissa vuonna 1937 alkukesällä. Silloin hotellin nimi oli vielä Inarin Matkailumaja.

Kyseessä on Inarin ensimmäinen ja koko Lapin toiseksi vanhin hotelli. Myöhemmin Inarin alueella kulkevista kullankaivajista tuli hotellin vakioasiakkaita, joten nimikin vaihdettiin kultateemaan sopivaksi.

Hotelli sai osansa myös toisesta maailmansodasta, kun saksalaiset polttivat koko Inarin kirkonkylän vuonna 1944. Hotelli rakennettiin uudestaan sotien jälkeen 50-luvulla vanhojen perustusten päälle.

Kultahovi on yksi Lapin vanhimmista hotelleista. Kuva: Anneli Lappalainen / Yle

Inarilainen Nikulan perhe on ollut tärkeässä osassa hotellin historiaa sen alusta asti. Maija Nikula työskenteli silloin Suomen Matkailuliiton omistamassa hotellissa jo nuorena tyttönä. Myöhemmin hänestä tuli hotellinjohtaja ja lopulta hän osti hotellin vuonna 1987. Niin hotellista tuli perheyritys.

Maija Nikulan lapset Kaisu ja Heikki Nikula ovat kasvaneet hotellin tiluksilla. He ovat pyörittäneet hotellia 2000-luvun alusta lähtien. Nyt on tullut kuitenkin aika luopua hotellista, kertoo hotellin omistaja Kaisu Nikula.

– On monia syitä siihen, miksi myimme Kultahovin. Olen työskennellyt täällä 20 vuotta. Nyt on aika tehdä jotain muuta, sanoo Nikula.

Hotellin omistaja Kaisu Nikula aikoo ensin pitää lomaa, ennen kuin pohtii uusia töitä. Kuva: Anneli Lappalainen / Yle

Nikula ei vielä tiedä tulevaisuuden suunnitelmistaan, mutta aikoo ensiksi vähän hengähtää.

– Täytyy pitää vähän lomaakin, kun työpäivät ovat olleet niin pitkiä viimeiset 20 vuotta. Sitten ajattelin jatkaa saamen kielen opintoja ja joulun jälkeen miettiä, mitä oikeastaan aion tehdä, kertoo Kaisu Nikula.

Kultahovista tulee Wilderness Hotel Juutua

Yhden aikakauden loppuminen tarkoittaa sitä, että hotellissa puhaltavat nyt uudet tuulet. Nyt hotelli on syksyn kiinni, kun uudet omistajat Mari ja Jouko Lappalainen uudistavat ja remontoivat hotellia mieleisekseen. He omistavat Wilderness Hotel -ketjun, jossa on hotelleja ympäri Inarin kuntaa.

– Olemme olleet hyvin tyytyväisiä Inarin kirkonkylän matkailuun, ja haluamme kehittää sitä eteenpäin. Tämä hotelli on upea ja hienolla paikalla. Se tuli mieleemme, kun tuli mahdolliseksi ostaa, kertoo Mari Lappalainen.

Hotellin nimeksi tulee Wilderness Hotel Juutua sijainnin ja muun hotelliketjun mukaisesti.

– Muutamme tätä joki-ja luontoteemaan sopivaksi. Kultateema jää vähemmälle, mutta inspiraatiota haetaan luonnosta, paikallisesta kulttuurista ja elämäntavasta.

Aivan kaikkea ei tulla kuitenkaan suuresti muuttamaan. Kultahovin ravintola Aanaar on kuuluisa keittiömestari Heikki Nikulan keksinnöistä. Suomen Gastronomien Seura valitsi sen Vuoden ravintolaksi vuonna 2020. (siirryt toiseen palveluun) Ravintola on myös päässyt mukaan Suomen 50 parhaimman ravintoloiden listaukseen vuodesta 2019 lähtien.

– Ravintola Aanaar jatkaa entisellä mallillaan. Koetamme parantaa entisestään, mutta ilman muuta se säilyy. Henkilökunta myös säilyy aika lailla samana, kertoo Jouko Lappalainen.

Lappalaisten tavoitteena on avata hotelli uudestaan itsenäisyyspäivän tienoilla joulusesonkiin.

Hotellin entinen omistaja Kaisu Nikula uskoo, että hotellin perintö tulee säilymään uusien omistajien hallinnassa.

– Olemme yksimielisesti työskennelleet yhdessä ennenkin. Tunnen Marin ja Joukon hyvin, joten uskomme, että tämä tulee menemään hienosti, sanoo Nikula hymyillen.