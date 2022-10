Kirjeenvaihtajalta: Pohjois-Korean ohjus sai Japanin hälytystilaan

PEKING Pohjois-Korean ohjuskoe säikäytti Japanin.

Kommunistivaltion ohjuskoe ei ole harvinainen, mutta vauraan naapurin säikähdys on. Pohjois-Korea on laukaissut tänä vuonna jo neljäkymmentä ohjusta. Niistä viisi se on laukaissut kymmenen viime päivän aikana.

Syynä Japanin huoleen on se, että ohjus lensi Japanin yli. Japani kehotti sireenit soiden pohjoisen Hokkaidon saaren väkeä hakeutumaan suojaan.

Ohjuskoe nähdään varoitukseksi Yhdysvalloille ja Japanille. Kyseessä oli pitkän matkan ohjus, joka olisi yltänyt Yhdysvalloille kuuluvalle Guamin saarelle Tyynessä valtameressä. Pohjois-Korealla on jo ohjuksia, jotka yltävät jopa Yhdysvaltain mantereelle.

Nyt testattu ohjus saattoi hyvinkin olla Hwasong-12-ohjus, joita Pohjois-Korea on kehittänyt nimenomaan Guamin saari mielessään, arvioi Etelä-Korean Kyungnamin yliopistossa opettava meripuolustuksen asiantuntija Kim Dong-yup uutistoimisto Reutersille. Japanin mukaan ohjus lensi 4 500 kilometrin matkan ennen kuin se putosi Tyyneen valtamereen aiheuttamatta vahinkoa.

Holtitonta ja barbaarista, kuvailivat Etelä-Korean ja Japanin johtajat. Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston edustaja Adrienne Watson sanoi, että ohjuskoe horjuttaa alueen vakautta ja on vastoin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia.

Japanin yli on lentänyt ohjus viimeksi viisi vuotta sitten. Kuva: Kimimasa Mayama / EPA

Yleensä Pohjois-Korea tekee ohjuskokeensa ampumalla ne korkealle avaruuteen välttäen naapurimaiden ilmatilaa. Ohjus on viimeksi lentänyt Japanin yli viisi vuotta sitten. Yhdysvalloista toimivan Carnegie-rahasto kansainvälistä rauhaa varten (CEIP) -ajatushautomon edustaja Ankit Panda kertoi Reuters-uutistoimistolle, että tämänpäiväisellä kokeella Pohjois-Korea voi testata ohjustensa toimivuutta todellisemmin.

Jännitys on noussut Itä-Aasiassa, kun maailman huomio on kiinnittynyt Ukrainaan. Japani, Etelä-Korea ja Yhdysvallat järjestivät viime viikolla sotaharjoituksen, jossa ne harjoittelivat sukellusveneen torjuntaa. Yhdysvallat oli tuonut paikalle jopa lentotukialuksen. Pohjois-Korean viime päivien ohjustesti-into lienee kommentti sotaharjoituksille. Samalla se näyttää Pohjois-Korean jatkuvan pyrkimyksen nousta varteenotettavaksi uhaksi.

Pohjois-Korean uumoillaan valmistelevan ydinkoetta ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen Kiinan kommunistisen puolueen lokakuisen puoluekokouksen jälkeen.

Jännitystä lisää myös se, että Pohjois-Korea julistautui syyskuussa ydinasevaltioksi. Uusi laki sallii tekemään jopa ennakoivan iskun, jos maan johto kokee, että sitä uhkaa “katastrofinen kriisi”. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un sanoi, että maa ei koskaan luovu ydinaseista, koska se tarvitsee niitä Yhdysvaltoja vastaan.

Pohjois-Korea tavoittelee kokeillaan asemaa, jossa sen ydinaseet olisivat todellinen uhka ja pelote niin Yhdysvalloille, Japanille kuin Etelä-Koreallekin. Tämä voisi hyödyttää myös Kiinaa ja Venäjää.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 5.10. kello 23:een saakka.

Ohjuskoe on nähty varoituksena Yhdysvalloille ja Japanille. Kuva: Kimimasa Mayama / EPA

Lisää aiheesta:

Pohjois-Korean uusi laki julisti maan ydinasevaltioksi – laki sallii myös ennaltaehkäisevät iskut

Mediat: Tarvikepulasta kärsivä Venäjän armeija ostaa nyt miljoonia ammuksia Pohjois-Korealta