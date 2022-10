Bussimatkustajat eivät hyödy veroalesta tasapuolisesti – toisten liput halpenevat, osa joutuu tyytymään siihen, etteivät ne kallistu

Lippujen hinnoissa on korotuspaineita polttoaineiden kalleuden vuoksi. Kaikkialla tilapäinen veromuutos ei laskekaan lipunhintoja kaikkialla, ja monessa kunnassa tilanne on vielä auki.

Arvonlisäveron väliaikainen poisto henkilökuljetuksista siirtyy vain osassa kunnista varmasti bussilippujen hintoihin. Yle selvitti asiaa liikennöitsijöiltä eri puolilla maata.

Kymmenen prosentin arvonlisävero poistuu joukkoliikenteestä tammi–huhtikuun väliseksi ajaksi. Se on hallituksen tukitoimi alalle – ja matkustajille.

Vaasassa ja Seinäjoella alennus siirretään suoraan lipun hintoihin. Myös Jyväskylän seudun joukkoliikenteessä alennus näkyy tällä tietoa halvempina hintoina. Oulussakin tarkoitus on siirtää muutos hintoihin, mutta siinä onnistutaan ehkä vain osin.

Tampereella hinnat eivät laske, mutta alv-alen ansiosta korotuksia lykätään. Turussa korotukset rajoittuvat nyt vain arvokorttimatkoihin.

Lahdessa, Hämeenlinnassa ja Kokkolassa ei osata vielä arvioida, mikä muutoksen vaikutus on.

Hyöty valuu osittain muutoksen toteutukseen

Iso osa vastanneista liikennöitsijöistä tuo esiin sen, että väliaikainen tukitoimi aiheuttaa ison urakan, kun hintoja joudutaan rukkaamaan järjestelmissä.

Helsingin Seudun Liikenne HSL arvioi aiemmin, että kymmenen miljoonan euron alennuksesta yli puolet menee kustannuksiin, jotka syntyvät, kun veromuutos pitää ajaa sisään HSL:n tapauksessa jopa pariinkymmeneen järjestelmään ja myyntikanavaan. Ja palauttaa aikanaan ennalleen.

Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä näkee kuitenkin määräaikaisen alv-huojennuksen oikeudenmukaisena tapana vauhdittaa joukkoliikennettä ja alentaa kuluttajien kustannuksia.

Maan suurin joukkoliikenteen järjestäjä Helsingin seudun liikenne (HSL) katsoo, että muutaman kuukauden kestävän verohelpotuksen hyödyt ovat hupenemassa järjestelmämuutosten kustannuksiin.

Vaasan ja Seinäjoen liput halpenevat

Vaasassa ja Seinäjoella alennus siirretään lipun hintoihin täysimääräisenä.

Vaasassa kertalippu halpenee 20 senttiä, ja myös ladattaviin arvokortteihin tulee alennusta, aikuisella esimerkiksi noin 12 senttiä matka.

– Jos tämmöinen päätös tehdään, totta kai hallituksen päätöksiä viedään käytäntöön, sanoo seudulla liikennöivän Lifti-liikenteen liikennepäällikkö Pertti Hällilä.

Muutos tuo lisätyötä muun muassa kuljettajalle, joka joutuu käsittelemään pienempiä summia. Se aiheuttaa bussien myöhästelyä, uskoo Hälilä.

Hän olisi mieluimmin ottanut alennukset suoraan polttonesteiden hintoihin; arvonlisäveron lasku 24 prosentista 14 prosenttiin olisi ollut merkittävämpi huojennus.

Vaasassa kyytiin pääsee muutoksen aikana nykyistä halvemmalla. Kuva: Sebastian Björklund / Yle

Seinäjoella kertalipun hinta laskee 25 senttiä eli 3 eurosta noin 2,75 euroon. Kuukausilipun hinta alenee 35 eurosta noin 32 euroon.

Järjestelmän muutostyöt eivät alustavan kartoituksen perusteella alennusta syö, sanoo Härmän Liikenteen toimitusjohtaja Sami Heinimäki.

– Hallinnollista työtä se vaatii noin kahden tunnin työpanoksen verran. Se on kohtuullisen nopeasti vaihdettavissa, ellei hallitukselta tule erikoisia vaatimuksia raportointiin.

Myös Härmän Liikenteen reittiliikenteessä lippujen hinta laskee alennuksen verran eli kympin matkalla euron.

Heinimäen mukaan alvin poistaminen on hyvä kohde. Jos alennus olisi tullut polttonesteiden hintoihin, muutos ei olisi ollut asiakkaalle niin läpinäkyvää.

– Nyt asiakas näkee, onko arvonlisäveron poisto mennyt suoraan asiakashintoihin.

Jyväskylässä uskotaan alennuksen lisäävän joukkoliikenteen käyttöä

Jyväskylän kaupungin palvelupäällikkö Kari Ström arvelee, että joukkoliikenteen tilapäinen arvonlisäveron poisto näkyy alkuvuonna seudun paikallisliikenteessä suoraan halvempina hintoina. Se lisännee myös joukkoliikenteen käyttöä seudulla.

Jyväskylän kaupunki sekä Laukaan ja Muuramen kunnat ostavat seudun paikallisliikenteen ajot liikennöitsijöiltä. Strömin mukaan liikennöitsijöille maksettaviin korvauksiin muutoksella ei ole vaikutusta.

– Meillä on budjetti tehty alustavasti ensi vuodelle, eikä se sisällä korotuksia hintoihin. Jos veronalennus tulee, se on tarkoitus siirtää asiakashintoihin.

Esimerkiksi yhden vyöhykkeen sisältämä kuukausilippu maksaa nyt Jyväskylän seudun joukkoliikenteessä 54 euroa. Ensi vuoden alussa sen hinta olisi arvonlisäveron poiston ansiosta alle 50 euroa.

Ström pitää valtion avausta tilapäisestä arvonlisäveron poistosta tervetulleena.

– Olemme valtakunnan tasolla esittäneet päätöksentekijöille, että onko joukkoliikenteen arvonlisävero ylipäätään välttämätön. Esimerkiksi Ruotsissa sitä ei ole.

Tampere nostaa hintoja veroalen jälkeen, Turku osin jo sen aikana

Tampereella verohelpotus ei toteutuessaan tuo edullisempia matkalippuja, mutta hinnankorotuksia se siirtää.

Nysse-lippujen hinnat pysyvät nykyisellään veroalen ajan, huhtikuun loppuun saakka. Toukokuun alusta alkaen hinnat nousevat noin kaksi prosenttia, mikäli nykyiset laskelmat pitävät yhä paikkansa, sanoo joukkoliikennejohtaja Mika Periviita Tampereen seudun joukkoliikenteestä.

Korotusten painopiste on kahden vyöhykkeen kerta- ja kausilipuissa. Mobiilikertalippuja eikä lähimaksua ole suunnitelmissa nostaa eikä myöskään pidempiä, 3–6 vyöhykkeen matkoja.

Lopullisen päätöksen eri lipputyyppien korotuksista tekee joukkoliikennelautakunta marras-joulukuussa.

Nysse kulkee nykyhinnoilla toukokuulle saakka, mutta sitten lipunhintoja nostetaan. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Myöskään Turussa hintoja ei pystytä laskemaan tammi–huhtikuulle. Alvin väliaikainen poisto auttaa kuitenkin siinä, että selvitään vähäisillä hinnankorotuksilla.

– Vain arvokorttimatkojen hinnat nousevat. Kertaliput ja kausiliput pystytään pitämään yhtä edullisina kuin tähänkin saakka, sanoo Turun seudun joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte.

Oulussa ale vain osittain, Kokkolassa päätös joulukuussa

Oulussa tarkoitus on siirtää arvonlisäveron alennus lipun hintoihin, mutta varmaa ei vielä ole, siirtyykö se niihin kokonaan aiheutuvien kustannusten takia.

Oulun joukkoliikennepäällikön Helena Väliahon mukaan kymmenien lippujen hintojen muuttaminen järjestelmiin on aivan valtava työ, joka osuu vielä vuodenvaihteessa joululomasesonkiin. Väliahon mukaan järjestelmämuutoksista aiheutuu valtava kustannus.

Myöskään Kokkolassaei vielä pystytä arvioimaan, voidaanko alennus viedä väliaikaisesti lipun hintoihin vai meneekö se kohoavien kustannusten kompensointiin.

– Tilannetta seurataan ja varmasti menee joulukuulle, ennen kuin ratkaisu tehdään, sanoo kaupunkiliikennettä hoitavan Pohjolan Matkan toimitusjohtaja Johanna Lehtonen.

Lehtosen mukaan pitää myös selvittää, miten hinnanmuutos saadaan toteutettua.

– Aina olisi helpompi, jos puhuttaisiin koko kalenterivuoden muutoksesta eikä tällaisesta yksittäisten kuukausien muutoksesta.

Lahdessa ja Hämeenlinnassa tilanne vielä auki

Lahden joukkoliikennepäällikön Rauno Särkkäahon mukaan on vielä vaikea arvioida vaikuttaako veronalennus lippujen hintoihin vai ei. Tilapäisestä muutoksesta voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä, Särkkäaho sanoo:

– Tällainen lyhyen ajanjakson muutos ei välttämättä siirry kuluttajahintoihin niin hyvin kuin jos tehtäisiin pidemmän aikavälin muutoksia ja vähän pidemmällä varoitusajalla.

Lahdessa on tarkoitus käynnistää vuodenvaihteen jälkeen vyöhykeuudistus, joka tarkoittaa käytännössä muutoksia järjestelmään. Särkkäahon mukaan hallituksen alv-alen muutokset järjestelmään voivat olla haasteellisia toteuttaa, koska ne osuvat samaan aikaan.

Myös Hämeenlinnassa toimivan Pekolan Liikenteen toimitusjohtaja Risto Pekola arvioi, että muutoksen haitat voivat ylittää sen hyödyt.

– Korotuspaineita lippuhintojen nousuun on, koska polttoaineiden hinta on korkea. Lisäksi matkustaminen on hiipunut lähelle korona-ajan matkustusta

Hämeenlinnassakin muutoksen vaikutus lippujen hintoihin on vielä auki. Pekolan mukaan kertalippujen ostajalle 10 prosentin hinnanlasku ei ole oleellinen. Sen sijaan kuukausilipussa 10 prosenttia on jo tuntuva.

