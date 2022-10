Analyysi: Britannian hallituksen poliittinen uhkapeli kostautui – jopa rikkaat vastustivat veroalea, joka romahdutti punnan

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Britannian Boris Johnsonin seuraaja Liz Truss on ehtinyt olla pääministerinä vasta neljä viikkoa. Siinä ajassa hänen konservatiivipuolueensa on menettänyt sekä äänestäjien että kansainvälisten rahoittajien luottamuksen.

Truss pani nopeasti tuulemaan – siis aivan liian nopeasti.

Vain pari viikkoa sen jälkeen, kun Johnson oli pitänyt jäähyväispuheensa, uusi valtiovarainministeri Kwasi Kwarteng esitteli "minibudjetin", jonka jälkiä nyt korjataan.

Budjettiin sisältyivät muun muassa (siirryt toiseen palveluun) 45 miljardin punnan eli 52 miljardin euron veroalet. Millä tämä budjettiin jäävä aukko olisi täytetty, siitä hallitus ei esittänyt mitään. Mitään arviota esityksen muistakaan vaikutuksista ei tiettävästi tehty.

Punta romahti suhteessa dollariin ja valtionvelan korot ampaisivat nousuun – kumpikin historiallisen voimakkaasti.

Britannian keskuspankki joutui aloittamaan poikkeukselliset rahoitusoperaatiot.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF neuvoi perumaan veroalet ja kertoi tarkkailevansa Britannian rahoitustilannetta. Moni hieraisi silmiään, sillä yleensä valuuttarahasto ottaa seurantaansa kehittyviä maita.

Punta on nyt sijoittajien mielestä selvästi epäluotettavampi valuutta kuin kilpailijat dollari, euro tai jeni.

Varakkaatkin vastustivat veroalea

Maanantaina brittihallitus perääntyi ideasta, että yli 170 000 euroa ansaitsevien veroprosentti laskettaisiin 45 prosentista 40 prosenttiin. Konservatiivisen Tory-puolueen jäsenet ja jopa osa varakkaista vastusti veroalea, muun muassa heille koituvan mainehaitan vuoksi.

Verohelpotus olisi näyttänyt pahalta aikoina, jolloin pieni- ja keskituloiset kärsivät nousevista hinnoista ja koroista.

"Olipas päivä. On ollut rankkaa", sanoi Britannian valtiovarainministeri Kwasi Kwarteng puhuessaan konservatiivipuolueen kokouksessa maanantaina. Hän lupasi finanssipolitiikkaan kurinalaisuutta sen jälkeen, kun maa oli ollut vaarassa syöksyä valuuttakriisiin. Kurinalaisuus tarkoittaa leikkauksia hyvinvointimenoihin. Kuva: Allover Press

Huomionarvoista on se, että hallitus ei kuitenkaan perääntynyt muista veronalennuksista tai sääntelyn purkuaikeista. Toisin kuin Boris Johnsonin hallitus aikoi, yhtiöveroa ei nosteta 19 prosentista 25 prosenttiin lisätulojen keräämiseksi yhteiseen pottiin.

Varakkaiden veroalesta peruuttaminen vastaa valtionbudjetissa vain paria miljardia puntaa. Jäljelle jäävien kymmenien miljardien veroleikkausten rahoittamiseksi pitää yhä löytää säästökohteita hyvinvointipalveluista – tai ottaa lisää velkaa. Se on monelle Tory-poliitikolle mahdotonta hyväksyä.

Markkinareaktioita nähtäneen jatkossakin.

Työväenpuolueen suosio kasvaa

Kwartengin ja Trussin ideologian mukaan työn ja pääoman korkea verotus on suurelta osin syypää Britannian heikkoon kasvuun. He uskovat, että verojen leikkaaminen auttaa maata palaamaan useamman prosentin vuosikasvuun.

Veroleikkausten kautta viedään myös maan EU-ero eli brexit maaliin. Brexitin ideanikkareiden yhtenä suunnitelmana oli juuri sen, että Britannia kilpailee EU-eron jälkeen halvemmalla verotuksella.

Veroalennushötäkässä meni kansainvälisten rahoittajien lisäksi myös äänestäjien luottamus. Uusimpien mielipidemittausten mukaan Trussin edustamaa konservatiivipuoluetta äänestäisi vain 26 prosenttia, kun työväenpuolue saisi jo noin puolet äänistä.

Lontoon pörssiin listattujen yritysten markkina-arvo on ennätysmatalalla punnan heikkenemisen vuoksi. Se nostaa esimerkiksi Pariisin pörssin suhteellista arvoa. Kuva on Lontoon Canary Wharfista, jossa sijaitsee useiden pankkien pilvenpiirtäjiä. Kuva: Marcin Novak / AOP

Onko Britannia jo Italiaa suurempi taloushuoli?

Muiden ongelmien päälle Lontoon City on alkanut menettää asemaansa Euroopan suurimpana osakemarkkinana Pariisille, analysoi talousuutistoimisto Bloomberg (siirryt toiseen palveluun).

Bloombergin mukaan Britanniassa on tänä vuonna kerätty listautumisissa vain runsaat miljardi euroa, mikä on 14 prosenttia Euroopan pörssilistautumisten kokonaismäärästä. Osuus on pienin osuus yli kymmeneen vuoteen. Syynä ovat punnan heikkeneminen, brexit ja epäluottamus hallitusta kohtaan.

EU-maiden johtajat ovat seuranneet tilannetta huolissaan. Kun Ranskan valtiovarainministeriltä Bruno Le Mairelta kysyttiin viime viikolla kommenttia Italian vaalitulokseen, hän vastasi, että oikea huolenaihe eurooppalaisessa taloudessa on Britannia, ei Italia.

Truss pitää puolueelleen puheen jälleen keskiviikkoaamuna, jossa hänen ennakoidaan kertovan suunnitelmista lisää.

Mikä on Britannian asema Euroopassa tulevaisuudessa? Voit keskustella aiheesta keskiviikkoiltaan 5.10. kello 23:een asti.

Tekstiin korjattu Kwasi Kwartengin titteli valtiovarainministeriksi pääministerin sijaan klo 20:29.

