Dieselin hintaa uhkaa raju nousu talvella – "Hallituksen kannattaa varata tukitoimet valmiiksi", arvioivat asiantuntijat

Toukokuun lopussa päätetty raaka-öljyn tuontikielto EU:n alueelle astuu voimaan joulukuussa ja öljytuotteiden, kuten dieselin, tuontikielto helmikuussa. Kielto koskee kaikkea meriteitse kuljetettavaa venäläistä raakaöljyä ja öljytuotteita.

Euroopassa on ollut aikaa varautua.

Suomeen venäläisen raakaöljyn tuonti on jo loppunut ja monet muutkin EU maat ovat vähentäneet Urals-öljyn tuontia Venäjältä. Bensapumpuilla muutos on näkynyt ensin hurjana hinnan nousuna ja sitten laskuna.

Öljyntuottajamaiden OPEC:in tuotantorajoituksen myötä öljy kallistui ainakin hetkellisesti ja loi paineita bensapumpulle asti.

Mutta kuinka käy talvella, kun loppukin venäläisestä öljystä pitää korvata muualta?

Teollisuusmaiden G7-ryhmä on päättänyt asettaa venäläisöljylle hintakaton, jotta venäläisöljyä pääsee hintakaton alapuolella maailmanmarkkinoille. EU:n komissiolla hintakatto on vielä työn alla.

Jos Venäjä suostuu myymään ja ostaja ostamaan öljyä alle asetetun hintakaton, öljykuljetuksia EU:n ulkopuolisiin maihin voisi jatkaa. Tällöin joulukuussa voimaan tulevan talouspakotteen vaikutusten odotetaan jäävän pieniksi.

– Euroopassa on siirrytty Pohjanmeren brent-öljyn käyttöön tai tuotu öljyä muilta alueilta. Raakaöljyn saanti ei siis ole uhattuna. Toisaalta öljyn globaali kysyntä on vähentynyt, koska ollaan menossa kohti taantumaa. Venäläisen öljyn korvaamisessa kokonaan ei näy isoja haasteita, sanoo erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Tieliikenteen Tietokeskuksesta.

– Lyhyellä tähtäimellä öljyn hinta voi kehittyä jopa alaspäin maailman heikentyneiden kasvunäkymien takia, sanoo Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich.

Lue lisää: Taantuma on tulossa, mutta se on poikkeuksellinen – amerikkalaisekonomisti pelkää Yhdysvaltain keskuspankin pahentavan Euroopan taantumaa

Öljymarkkinat etsivät tasapainoa

Öljykuljetusten täyskiellolla ja Putinin vastareaktiolla sen sijaan olisi merkitystä öljyn maailmanmarkkinahintaan. Vaikutusta olisi myös öljyntuottajamaiden Opecin uusilla reaktioilla.

– Jos öljyn kysyntä jatkuu tällaisena tai nousee eikä Venäjän koko tuotanto päädykään enää markkinoille, niin silloin todennäköisesti myös raaka-öljyn hinta nousee, sanoo toimitusjohtaja Petri Appel polttoaineiden hankintayhtiö Neot Groupista.

Appel pohtii myös, että jos kysyntä kuitenkin laskee ja hinta myös niin miten öljyntuottajamaat sitten reagoivat. Ilmoittavatko he jälleen uusista tuotantorajoituksista öljyn hinnan laskun pysäyttämiseksi.

Samoilla linjoilla on myös Gerich.

– Venäjän reaktio tuontikieltoon ja hintakattoon on vielä kysymysmerkki. Jos Putin ei uhkailujensa mukaan myy enää ollenkaan heille, jotka käyttävät hintakattoa, niin silloin hintavaikutus on suurempi. Maailman mittakaavassa kysymys on uuden tasapainon löytämisestä.

Vaikka liikkuvia osia on vielä paljon, bensiiniautoilijoille yleisnäkymä on huojentava. Bensiinin hinnassa on paineita, mutta ei mitään järisyttäviä.

– Mitään sellaista isoa hintapiikkiä ei pitäisi olla näkyvissä, sanoo Kalenoja.

Neotin Appel on varovaisempi ja toteaa, että ainakaan bensan hinnan laskuun hän ei usko.

Dieselautoilijoilla syytä huoleen

Helmikuussa voimaan tulevaan öljytuotteiden, kuten dieselin, tuontikieltoon Venäjältä sen sijaan on ollut selvästi vaikeampi varautua.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n syyskuun raportin (siirryt toiseen palveluun)mukaan dieselin saatavuudessa on ollut niukkuutta tänä vuonna kovan kysynnän ja Kiinan alentuneen viennin takia.

Venäjä on maailman kolmanneksi suurin dieselin jalostaja. Lisäksi Eurooppa on nojannut erittäin vahvasti venäläiseen dieseliin.

Helmikuun jälkeen dieselin tuonti pitäisi hoitaa kokonaan jostakin muualta, vaikka dieselistä on siiis maailmalla pulaa.

– Öljytuotteiden helmikuun tuontikielto huolettaa enemmän kuin joulukuun raakaöljyn tuontikielto. Dieselin tuonti Venäjältä on vähentynyt hyvin vähän, vaikka uusia hankintakanavia on etsitty. Tuonti Lähi-Idästä, Afrikasta, Aasiasta ja Yhdysvalloista on kasvanut, mutta syyskuussakin 44 prosenttia tuodusta dieselistä oli venäläistä alkuperää, Kalenoja sanoo.

Kysynnän ollessa tarjontaa kovempaa hinta yleensä nousee.

– On selvää, että dieselin hintapaineet ovat selvästi suuremmat kuin bensiinin. Dieselissä on saatavuuteen ja kysyntään liittyviä ongelmia. Voi sanoa, että dieselin hinta ei ainakaan laske, mutta on hyvin vaikea sanoa, paljonko se nousee, Kalenoja sanoo.

Kalenojan mukaan dieseliä eli kevyttä polttoöljyä on tarvittu nyt korvaamaan hurjasti kallistunutta kaasua esimerkiksi lämmityksessä. Jos talvi on lisäksi kylmä, kysyntä lämmitysöljyllä jatkuu kovana.

– Kun näitä venäläisiä lopputuotteita ei enää päädy Euroopan markkinoille, voi syntyä paikoin kysynnän ja tarjonnan epätasapainoa. Tietysti ensimmäisenä reagoi hinta. Se, että dieselin hinta nousee on ihan mahdollinen skenaario. En näe meillä ongelmia saatavuudessa tai toimitusvarmuudessa, mutta iso riski hintareagointiin on siis olemassa, sanoo myös Appel.

Tukikeinot valmiiksi

Dieseliä tarvitsee etenkin raskas liikenne, mutta monissa EU-maissa dieselautot ovat yleisiä - paljon yleisempiä kuin Suomessa.

– Esimerkiksi Ranskan, Espanjan ja Itävallan autokannasta yli 60 prosenttia on dieselautoja. Suomessa dieselautoja on autokannasta noin neljännes eli miltei vähiten EU:ssa, sanoo Kalenoja.

Suomessa hallituksen olisi Kalenojan mukaan hyvä varautua jo ennalta toimiin, jos noin 90 000 rekan ja kuorma-auton ja noin 750 000 diesel-autoilijan menovesi alkaisi kivuta vauhdilla ylöspäin.

– Dieselin hinta on hyvin tärkeä tekijä Suomen elinkeinoelämälle ja isolle joukolle tavallisia autoilijoita. Hallituksen olisi syytä varata tukitoimet valmiiksi, jos dieselin hinta lähtee nousuun. Pitäisi pystyä nopein, vaikkapa verotoimin, kompensoimaan nousu sekä kuljetusektorille että kotitalouksille, Kalenoja sanoo.

