"Toivottavasti meitä ei ole huijattu" – 12 hoitajaa kertoo tunnelmistaan, kun työriidan sopua on maisteltu pian vuorokausi

Hoitajat eri puolella Suomea ovat sekä hämmentyneitä että iloisia hoitoalan työriidan sovintoesityksestä.

Yle kysyi hoitajilta eri puolilla Suomea, mitä he ajattelevat maanantaina syntyneestä sovusta.

Oulun yliopistollisen sairaalan sairaanhoitaja Sanna Alavesan mukaan hoitajat iloitsevat työkiistan päättymisestä.

– No kyllähän se oli helpotus meille kaikille. Aamulla ja eilen työkavereiden kanssa käytiin viestittelyä ja kaikki olivat sitä mieltä, että ihanaa kun tämä on nyt ohi ja on saatu sopimus hoitajille ja koko sote-alalle.

Alavesa kuvailee viimeisintä vuotta hoitoalalla järkyttäväksi.

– Monta työkaveria on osastoilta irtisanoutunut, koska se joustaminen on nähty jo loppuun. Ei jakseta enää, sanoo Alavesa.

Sairaanhoitaja Janina Rosenqvist työskentelee vastasyntyneiden teho-osastolla. Arkistokuva. Kuva: Janina Rosenqvist

Koko uransa vastasyntyneiden parissa Espoossa ja Helsingissä työskennellyt sairaanhoitaja Janina Rosenqvistin mukaan ensivaikutelma sopimuksen sisällöstä Tehyn verkkosivuilla oli positiivinen, mutta tänään olo on ristiriitainen.

– Toivottavasti meitä ei ole huijattu. On tosi sekavaa, ja sama tunne on myös kollegoillani. Pohja on lähtenyt siitä fiiliksestä, mikä eilen oli, Rosenqvist kertoo.

Hoitajaliitot Tehy ja Super sekä työnantajajärjestö KT eli Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat hyväksyivät keväästä asti jatkuneen työriidansovintoehdotuksen maanantai-iltana. Voit lukea sopimuksen sisällöstä tarkemmin tässä jutussa.

Työrauha kelpaa

Sairaanhoitaja Inka Häkkinen työskentelee Kotkassa Kymenlaakson keskussairaalan päivystyksessä.

– Vihdoin saatiin jonkinlainen työrauha. Työssä viihtymistä tukevat ratkaisut ovat minusta kaikkein tärkeimpiä, sanoo Häkkinen.

Hän toimii myös aluevaltuutettuna.

– Nostan muut asiat palkkaa tärkeämmäksi. Raha on olennaista siinä, että nykyisillä palkoilla ei saada uusia työntekijöitä eikä siten työoloja kuntoon, Häkkinen sanoo.

Kotkalainen Kymsoten sairaanhoitaja Inka Häkkinen on tyytyväinen, että alalle saatiin työrauha. Hänen mielestään sopimus tuo rahan lisäksi monia muitakin parannuksia työoloihin.

Elina Sammalisto työskentelee sairaanhoitajana Pohjois-Karjalan keskussairaalassa Joensuussa. Kuva: Tanja Perkkiö / Yle

Myös joensuulainen sairaanhoitaja Elina Sammalisto on tyytyväinen saavutettuun sopuun.

– Tämä antaa meille toivoa, että meitä on täällä jatkossakin rivissä työskentelemässä. Seuraavaksi meidän pitää ottaa ne muut alalla väärin olevat asiakohdat ja alkaa pikkuhiljaa ratkomaan niitä, Pohjois-Karjalan keskussairaalassa työskentelevä Sammalisto kertoo.

Epätietoisuus leijuu ilmassa

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa työskentelevät sairaanhoitajat Maija Suoranta ja Martiina Lifländer ovat tyytyväisiä ratkaisuun, mutta kysymyksiä on vielä ilmassa. Hematologisella osastolla töitä tekevä Suoranta kertoo, että asiaa on käyty läpi kahvihuoneessa.

Maija Suoranta ja Martiina Lifländer kertovat, että työilmapiiri on työtaistelusta huolimatta pysynyt osastoilla hyvänä. Hoitajat ovat puhaltaneet yhteen hiileen, mutta liikkeellä on ollut yhteistä pelkoa tulevaisuudesta ja surua hoitajien kohtelusta. Kuva: Arttu Kuivanen / Yle

Vastasyntyneidenteho-osastolla työskentelevä Lifländer kertoo, että olo on helpottunut.

– Varmaan aika monellakin tavalla. Edessä on ollut irtisanoutuminen, ja tämä on ollut monessa mielessä stressaavaa työntekijöille, sanoo Lifländer.

Palkkaratkaisuun sekä Kekäläinen että Kataja ovat tyytyväisiä, vaikka korjattavaa löytyy myös alueiden sisältä. Katajan mukaan Tampereen ympäryskunnissa maksetaan jopa satoja euroja enemmän palkkaa työvoimapulan vuoksi. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Tampereen yliopistollisen sairaalan hallinnoimassa Hatanpään puistosairaalassa tunnelma on vielä aavistuksen epäuskoinen. Neurologisella kuntoutusosastolla työskentelevän sairaanhoitaja Soili Kekäläisen mukaan hoitajien kesken on myös pientä skeptisyyttä vielä ilmassa.

– Mutta kyllä tämä toiveikkuutta, tiettyä riemua ja kiitollisuutta meidän lakkoilijoillemme ja johtajillemme tuo, Kekäläinen toteaa.

Samalla osastolla työskentelevä perushoitaja Juha Kataja on samoilla linjoilla, mutta pitkä sopimusriita nosti näkyville myös isompia yhteiskunnallisia ongelmia.

– Itseäni harmittaa yhteiskunnan arvostus meitä hoitajia kohtaan. Ei nähty sitä, kuinka tarpeellisia me olemme tulevaisuudessa.

"Alan vetovoimalle pysyvä kolaus"

Alan opiskelijat ovat sovun syntymisestä helpottuneita.

– Vaikka olen hyvin pettynyt siihen, millaiseen ahdinkoon ja umpikujaan hallitus hoitajat johdatti, on sopu todella hyvä asia, Lahdessa LAB-ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajaksi opiskeleva Marika Mäkelä sanoo.

LAB-ammattikorkeakoulun hoitajaopiskelijat Marika Mäkelä, Valtteri Mäyrälä ja Otto Roponen ovat tyytyväisiä, että sopu on syntynyt. Kuva: Janne Nykanen / Yle

Mäkelä ja ensihoitajaopiskelija Valtteri Mäyrälä pelkäävät, että alan vetovoima on jo kärsinyt niin pahasti, ettei palkkasovun syntyminen juuri tilannetta paranna.

– Kun koronakriisi oli pahimmillaan, meitä kiiteltiin joka puheessa ja taloja valaistiin. Mutta kun pyysimme konkreettisia asioita, valot sammutettiin ja meidät haluttiin vaientaa. Ristiriita sanojen ja tekojen välillä on niin valtava, että uskon alan vetovoiman kokeneen pysyvän kolauksen, Mäyrälä sanoo.

Sairaanhoitajaopiskelija Tuomas Lassilasta tulee anestesiahoitaja. Kuva: Jyri Tynkkynen / Yle

Rovaniemellä sairaanhoitoalaa opiskeleva Tuomas Lassila odottaa innolla, että valmistuu anestesiahoitajaksi nyt, kun pitkä ja vaikea työriita on saatu ratkaistuksi.

– Tietenkin päällimmäisenä on se, että motivaatio nyt ehkä saattaa hitusen kasvaa opiskeluissa. On tässä ollut vähän mietintää siitäkin, että kannattaako näitä opintoja jatkaa, kun on ollut tämä työriita.

Kolmannen vuoden kätilöopiskelija Lotta Isomäki. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Lotta Isomäki opiskelee Oulun ammattikorkeakoulussa kätilöksi kolmatta vuotta. Hän keräsi tänä syksynä oululaisten opiskelijoiden nimiäadressiin, jossa vaadittiin valtiota turvaamaan sote-alan tulevaisuus.

– On toiveikkaampi olo. Jonkin verran on vielä epäselvyyttä. Mielenkiinnolla odotan, mikä on lopputulos sitten selkosuomeksi käännettynä meille tavallisille kansalaisille, kertoo Isomäki.

