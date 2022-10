Miljoonayleisön keräävä Elämäni biisi tuo kehuja juontaja Katja Ståhlille ja jännittää puolustusministeriä – kurkistimme ohjelman kulisseihin

Ylellä nähtävä ohjelma on noussut suureen suosioon etenkin nyt pyörivällä neljännellä tuotantokaudella. Elämäni biisin ohjelmaformaattia yritetään viedä nyt myös ulkomaille.

Elämäni biisi -ohjelmaan kutsutut vieraat tutustuvat toisiinsa Tampereen Mediapoliksessa ennen suoraa lähetystä. Hetken kuluttua heidän pitäisi arvailla, minkä kappaleen kukin on valinnut itselleen tärkeäksi.

Viime lauantaina ohjelmaan osallistuivat urheilijat Mika Poutala ja Mira Potkonen, kirkkoherra Harri Henttinen sekä poliitikot Kike Elomaa ja Antti Kaikkonen.

Elämäni biisi -ohjelman vieraat istuvat saman pöydän ääreen tutustumaan ennen lähetystä ja kuulemaan viimeiset ohjeet sisältöohjaaja Petja Peltomaalta (oik). Kuva: Matias Väänänen / Yle

Vaikka porukka nauraa ja vitsailee, kaikkia jännittää. Jopa kokenut poliitikko, puolustusministeri Kaikkonen (kesk.), myöntää perhoset vatsassaan, sillä oman kappalevalinnan yhteydessä tulee kertoneeksi jotain henkilökohtaisesta elämästä.

– Monessa olen ollut mukana, mutta harvoin näin paljon jännittää. Tämä on suora lähetys ja jotain kai pitää itsestä kertoa. Suomalaiselle miehelle tällaiset avautumiset ovat vähän vaikeita, mutta koitetaan pärjätä.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen mielestä Elämäni biisin kaltaisia ohjelmia kaivataan tähän maailmantilanteeseen. – Ihmiset tarvitsevat sellaisia asioita, jota tuottavat hyvää mieltä. Muuten on vähän synkkiä aikoja ja tuulistakin. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Kansanedustaja Kike Elomaa (ps.) kertoo seuranneensa Elämäni biisiä alusta lähtien ja arvelee katsoneensa miltei kaikki jaksot.

– Tämä on yksi parhaimpia musiikkiohjelmia, mitä aikoihin on ollut. Tässä kilpailu on sivuseikka ja tärkeintä ovat ihmisten tarinat ja miksi hän on juuri sen biisin ottanut.

– Yritän hillitä itseni. Olen aika tunteellinen. Epäilen, että tunteilen myös muiden biisien aikana, arveli Kike Elomaa ennen Elämäni biisi -ohjelmaa. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Kappaleiden tulkitseminen herkistää myös artistin

Elämäni biisin kenraaliharjoituksen aikaan takahuoneessa käy vilske. Ohjelma oli aluksi nauhoitettu, mutta nyt se tehdään livenä, mikä lisää jännityksen tunnetta.

Kalle Torniaisen johtaman orkesterin solisteina on vaihtuva joukko artisteja. Diandra on ollut tulkitsemassa vieraiden valitsemia biisejä alusta lähtien.

– Täällä on aika vauhdikkaita tilanteita, kun tehdään livenä ja täällä sattuu kaikkea hauskaa. Tämä takahuone on täynnä pulppuavaa juttua. Kun h-hetki lähestyy, niin me siirrymme studion puolelle ja siellä kaikki taika tapahtuu.

– Ohjelmassa esiintyminen on superihanaa ja joka kerta jännittävää. Se on ihanaa, jos on koskettanut jotakin tai tuonut iloa tai voimaa, sanoo Elämäni biisin laulaja Diandra. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Diandra uskoo, että ohjelman suosion yhtenä salaisuutena on se, että leikkimielisessä kilpailussa kukaan ei pääse jatkoon ja ketään ei pudoteta.

Laulaja myöntää itsekin toisinaan herkistyvänsä tulkitessaan kappaleita.

– Välillä täytyy laittaa itsensä tosi likoon. Mutta täytyy olla laivan kapteenina, ettei homma mene ihan mössöksi ja voi pitää itsensä kasassa.

Vieraiden tarinat vetoavat yleisöön

Tampereen Mediapoliksen aulassa käy kuhina, kun yleisöä alkaa saapua sisään. Ihmiset ottavat kuvia Elämäni biisi -kylttien edessä ja kirjoittavat isoon liitutauluun omien elämänsä biisien nimet.

Elämäni biisi -ohjelmaan saapuva yleisö voi kirjoittaa omien suosikkikappaleidensa nimiä liitutaululle. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Tamperelaiset Louhi Porvari ja Lotta Nissi ovat katsoneet ohjelmaa usein kotona ja päättivät tulla seuraamaan live-lähetystä paikan päälle.

– Tämä on niin mielettömän lämminhenkinen ohjelma ja henkilöiden tarinat ovat niin ihania, Nissi sanoo.

Louhi Porvari (vas) ja Lotta Nissi ovat seuranneet Elämäni biisi -ohjelmaa kotona ja herkistyneet kappaleiden tulkinnoista ja ihmisten tarinoista. He jännittivät, onko tunnelma erilainen live-yleisössä. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Katja Ståhlin rento ote saa kehuja

Tampereella yleisö, vieraat ja artistit mainitsevat lähes poikkeuksetta Elämäni biisin yhdeksi valttikortiksi juontaja Katja Ståhlin. Hän on valloittanut kaikki rennon mutkattomalla tyylillään.

Pitkän linjan juontajan mukaan tämä on paras ohjelma, mitä hän on ollut tekemässä. Kaikki osa-alueet ovat ammattilaisten käsissä ja hän saa toimia vieraiden puheenjohtajana. Ståhl kun ei itsekään tiedä ennen lähetystä, mikä kappale on kenenkin valitsema.

– Ekalta kaudelta jäi väistämättä mieleen Päivi Räsänen, että miten hänen elämänsä biisi voi olla Pelimies. Mä en jotenkin pääse siitä missään vaiheessa yli, sanoo Elämäni biisi -ohjelman juontaja Katja Ståhl. Kuva: Matias Väänänen / Yle

53-vuotias Ståhl on ohjelman myötä suositumpi kuin koskaan.

– En ole elämässäni saanut näin positiivista palautetta ja enkä myöskään näin paljon. Jos olisin nyt 30, niin en olisi lähimainkaan yhtä hyvä tässä. Ehkä olin vasta nyt valmis siihen, että mua voi kehua ja mä sanon, että eiks niin. Että eikö menny nappiin. Itekin tykkäsin, Ståhl nauraa.

Maailmanvalloitus näköpiirissä

Elämäni biisi -ohjelman ensiaskeleet otettiin vuonna 2014 käsikirjoittajaporukan työ- ja lomamatkalla Pohjois-Kyproksella. Illanvieton seurapeli palasi Petja Peltomaan mieleen myöhemmin ja hän kehitti siitä ohjelmaformaatin.

Elämäni biisi kausi 4, jakso 6.

Peltomaa toimii nyt sisältöohjaajana Yellow Film&TV:n tuottamassa ohjelmassa, josta on tullut menestystarina Suomessa. Elämäni biisi -formaattia on kaupattu ulkomaille ja sitä on jo tehty kaksi kautta Liettuassa.

– Ihan lupaavalta näyttää, että saadaan myytyä muuallekin. Suomalaista formaattia ei ole kaikista helpoin myydä, mutta aina kun ulkomaalaiset näkevät tämän, niin heille käy selväksi, mikä tässä on erityistä.

– Formaatin ydin on tosi suomalainen. Tämä on rehellinen, inhimillinen, aito ja hauska. Tässä yhdistyvät suomalaisuuden elementit, kun ei yritetä olla yhtään enemmän kuin ollaan.

