Kunta-alan järjestöissä tarkastellaan tuoko hoitajien sopimus jaettavaa myös muille – "Aika laiha vaihtokauppa", kuvaa liittojohtaja

Kunta-alan työntekijäjärjestöissä on tänään analysoitu sitä, mitä eilen syntynyt ratkaisu hoitajien työriitaan merkitsee varsinkin siltä kannalta, saivatko hoitajat jotain ylimääräistä.

Tarkastelun tarve johtuu siitä, että Tehy ja Super jättäytyivät ulkopuolelle työehtosopimusratkaisusta, jonka JHL, Jyty ja JUKO tekivät kesäkuussa.

Super ja Tehy halusivat jatkaa työtaistelua paremman sopimuksen puolesta.

JHL, Jyty ja JUKO kirjasivat tuolloin papereihin niin kutsutun turvalausekkeen, jonka mukaan hoitajajärjestöjen saadessa korkeammat palkankorotukset kuin muut, istutaan kunta-alan järjestöjen kesken uudestaan neuvottelupöytään.

Julkisten ja hyvinvointialueiden liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine katsoo, että Tehy ja Super eivät juuri saaneet mitään ylimääräistä verrattuna kesäkuussa sovittuun.

– Eilinen sopimus tarkoittaa sitä, että Tehy ja Super liittyvät kesäkuussa neuvoteltuun kunta-alan sopimukseen. He ovat nyt näiden meidän noin 12 prosentin korotusten piirissä, hän sanoo.

– Myös heidän palkkaohjelmansa on yks'yhteen silloin sovitun palkkaohjelman kanssa, hän arvioi.

Ainoana ylimääräisenä Niemi-Laine pitää 600 euron kertaerää, joka maksetaan koronapotilaiden hoitoon osallistuneille. Sitä hän pitää laihana lohtuna.

– Me neuvottelimme kesäkuussa melkein 12 prosentin korotukset ja me saimme nyt Superin ja Tehyn työtaisteluiden kautta 600 euroa lisärahaa, joka ei jää palkankorotusten pohjiin.

– Aika laiha vaihtokauppa, hän sanoo.

Hän muistuttaa, että kaikki hoitajat kuuluvat kertaerän piiriin, koska työnantajan tulee kohdella tasapuolisesti työntekijöitään.

Samalla periaatteella myös kesäkuussa sovitut korotukset on maksettu Tehyn ja Superin jäsenille, vaikka nämä jättäytyivät sopimusten ulkopuolelle.

Liitot katsovat nyt hänen mukaansa rauhassa, mitä 600 euron kertaerän kanssa tehdään.

– Se on se asia, mitä tässä tullaan nyt tarkastelemaan sen meidän erillissopimuksen mukaisesti. Jos jotain lisää tulee sotesopimukseen Superin ja Tehyn neuvotteluiden kautta, se heijastetaan myös kuntapuolelle.

JUKO arvioi neuvottelutarvetta jo tänä iltana

JUKO:n toiminnanjohtaja Maria Löfgren katsoo Niemi-Laineen lailla, että hoitajajärjestöt käytännössä hyväksyivät muiden kesäkuussa tekemän sopimuksen.

– Nyt he virallisesti tuovat omat joukkonsa meidän kesällä sopiman piiriin, Löfgren sanoo. He hyväksyivät sellaisenaan sen, mistä me sovimme.

Hän kertoo hämmästyneensä siitä, että varhaiskasvatuksen lastenhoitajat jäivät sopimuksen ulkopuolelle.

– Me aiomme selvittää käynnistääkö tämä uuden neuvottelutarpeen, me haluamme tuoda heidät samalle viivalle, jos se on mahdollista näiden kirjausten valossa, Löfgren sanoo.

Löfgrenin mukaan työnantajaa edustavan KT:n kanssa käynnistetään nyt tarkastelu siitä, onko hoitajien sopimuksessa sellaista, mitä tulee viedä turvalausekkeen kautta muille.

– 600 euron kertaerä on rajattu minusta aika selkeästi tietylle ryhmälle. Se on maksettava kaikille, joilla on tämä kytkös valmiuslakiin, mutta ei automaattisesti muille. Tätä on toki nyt yhdessä tarkasteltava.

Palkkojen yhdenmukaistamisesta hyvinvointialueilla voi hänen mukaansa tulla myös muille jaettavaa.

– Työnantajan laskelmissa on arvioitu, että sen keskimääräinen kustannus on kuusi prosenttia. Tästä tulee tämä esillä ollut maaginen luku. Vähän harhaanjohtavasti on argumentoitu, että se olisi joku lisä, Löfgren sanoo.

Tarkastelun jälkeen selviää, käynnistyvätkö uudet neuvottelut. JUKO työstää asiaa jo tänä iltana.

Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto sanoo, että talossa perehdytään vielä hoitajien sopimuksen yksityiskohtiin. Vasta sen jälkeen otetaan hänen mukaansa kantaa siihen, pitäisikö parannuksia saada myös opettajien ja muun koulutus- ja tutkimusalan henkilöstön työehtoihin.

– Yksityiskohtia totta kai selvitetään. Jo kesäkuun ratkaisussa on sovittu, että palaamme neuvottelupöytään tarkastelemaan tämän ratkaisun vaikutuksia. Vielä on ennenaikaista sanoa.

Sopu auttaa ministerin mukaan hoitajapulassa

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) kommentoi hoitajien työriidan sopimista tänään lyhyesti. Hän pitää työehtoratkaisua hyvänä asiana, vaikka myönsi ettei ole perehtynyt sovun sisältöön tarkemmin.

– Palkkasopu auttaa ratkaisemaan hoitajapulaa. Sopu rauhoittaa tilanteen työpaikoilla ja luo positiivista ilmapiiriä, Lindén kommentoi.

Ministerin mukaan ratkaisu ei tuo säästöpaineita tuleville hyvinvointialueille, vaan tilanteeseen on varauduttu.

