Ylen tieto: Krista Kiuru palaa perhevapaalta ministeriksi torstaina

SDP:n kansanedustaja Krista Kiuru palaa perhevapaalta perhe- ja peruspalveluministeriksi tämän viikon torstaina. Ylen tiedon mukaan ministerivaihdos tapahtuu torstaina valtioneuvoston istunnon yhteydessä.

Kiurun sijaisena ministerinä toimi Aki Lindén (sd.). Hän ehti sijaistaa Kiurua kahdeksan kuukautta. Krista Kiurun paluu ministeriksi oli sovittu jo aiemmin.

Krista Kiuru toimi perhe- ja peruspalveluministerinä, kun koronavirus vaivasi pahimmillaan Suomea. Kiuru oli hallituksessa merkittävässä roolissa päättämässä koronan vastaisista toimista.

Kiuru sai lapsen, tyttären maaliskuun puolivälin jälkeen. Lapsi on Kurun ensimmäinen.

SDP ei tee muuta ministerikierrätystä tässä yhteydessä.

Kiuru pääsi jatkoon kaupunginjohtajavalinnassa Porissa

Krista Kiuru on edelleen hakemassa Porin kaupunginjohtajaksi. Kiuru on mukana niiden hakijoiden joukossa, jotka pääsivät viimeiselle valintakierrokselle. Mukana on myös kaksi muuta hakijaa.

Porin valtuusto valitsee uuden kaupunginjohtajan 14. marraskuuta.

