"On pakko painaa..." – Kake Randelin keikkailee yhä sata kertaa vuodessa, ja vapaalla hän tarttuu ralliauton rattiin

Keikoille on viime vuosina tullut erityisen paljon uusia, alle 40-vuotiaita faneja.

Laulaja Kake Randelin nousi suosioon 1980-luvun alussa. Sen jälkeen keikat ovat vieneet miehen tien päälle tasaisella lähes sadan keikan vuosivauhdilla.

– Kilometrejä tulee vuositasolla aika paljon. Kysyntää olisi vieläkin enemmän, mutta olen sanonut että topataan vähäsen. Ettei ihan mahottomasti.

Randelinin yleisöön on ilmestynyt viime vuosina erityisen paljon alle 40-vuotiaita faneja.

– Se tuntuu erittäin mukavalle. Silloin tietää, että vaikka näin monta vuosikymmentä on takana, niin jotakin on niissä musiikkijutuissa tullut tehtyä oikein. 18–35-vuotiaat on tällä hetkellä suurin ikäryhmä, jotka käy bailaamassa ja kuuntelemassa meitä.

Randelinin keikoilla käy nykyisin myös monia sukupolvia, ja mukana on usein perheitä lasten kanssa.

– Jos esimerkiksi Ylikiimingin lavalle myydään pelkästään meidän juttuun melkein 1300 lippua, niin onhan se aika kova juttu.

Suosiota ei ole varmasti vähentänyt sekään, että JVG-yhtye teki tänä vuonna oman sämplätyn versionsa Amatimies Randelinin klassikkokappaleesta Pakko painaa pitkää päivää.

– Tietysti aluksi minua ihmetytti, että minkä takia meikäläisen levy, mutta ilmeisesti pojat kanssa on digannut sitä meininkiä.

Kake Randelin on ajanut tänä vuonna neljässä kotimaan rallissa radan tarkastavaa 0-autoa. Kuva: Juha Uusitorppa Photography

Nuotteja kuunnellessa menee myös Randelinin vapaa-aika. Yksi rakkaimmista harrastuksista on uran alusta lähtien ollut ralliautoilu. Tänä vuonna Randelin on osallistunut neljä kertaa kotimaan rallikisoihin, useimmiten 00-auton ratissa.

– Nolla-nolla auton kuljettaja tarkastaa reitin kilpailun ja kilpailijoiden edustajana. Että esimerkiksi yleisö on oikealla kohtaa, ennen kuin kilpailu voi turvallisesti alkaa.

Katso Kake Randelinin koko hastattelu Puoli seitsemän -ohjelmassa: