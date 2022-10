Ykkösaamussa Tytti Tuppurainen – mitä haluat kysyä Eurooppa- ja omistusohjausministeriltä?

Eurooppa etsii keinoja vahvistaa yhtenäisyyttään Venäjän energia-aseen edessä. Jäsenmaiden kansalliset energiatuet saattavat kuitenkin lyödä yhtenäisyyteen kiilaa. Yhteisvelkaakin on jälleen väläytetty Italian taholta.

EU:n hallitusten päämiehet eli Eurooppa-neuvosto on koolla perjantaina Prahassa. Torstaina EU-johtajien kokousta on vahvistettu ensimmäistä kertaa 17 kumppanimaalla, joukossa mm. Balkanin maat, Norja, Turkki ja Britannia. Tämän uuden kokoonpanon nimeksi on tullut Euroopan poliittinen yhteisö.

Kotimaassa oppositiopuolueiden (PS, KD, Liik.) välikysymys energiapolitiikasta, Uniperin kriisin hoidosta ja omistajaohjauksesta laajemmin nostatti kiihkeitä tunnelmia eduskunnassa. Vastaajana oli pääministeri Sanna Marin, mutta käytännössä Uniper-neuvotteluissa oli hallituksen puolelta mukana ennen kaikkea omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen.

TV1:n ja Yle Radio 1:n Ykkösaamun suorassa lähetyksessä lauantaina 8.10. kello 10.05 alkaen vieraana on Prahan kokouksista haastatteluun tuleva Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen, sd. Seija Vaaherkumpu haastattelee.

Ministeri Tuppuraiselle voit lähettää kysymyksiä sähköpostitse osoitteella TV1.ykkosaamu@yle.fi tai alla olevalla lomakkeella.