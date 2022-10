Yhdysvaltain huippuneuvonantaja Ylelle: Seuraamme hyvin tarkkaan Venäjän aikomuksia ydinaseiden suhteen

WASHINGTON Yhdysvallat ei ole nähnyt toistaiseksi merkkejä siitä, että Venäjä valmistautuisi käyttämään ydinaseita, sanoo Yhdysvaltain ulkoministeriön huippuneuvonantaja Derek Chollet Ylelle.

– Olemme tietysti huolissamme ja Venäjältä on kuulunut paljon löysää puhetta viime viikkoina ja kuukausina ydinaseiden suhteen. Se on vastenmielistä. Seuraamme asiaa hyvin tarkkaan, mutta emme ole nähneet merkkejä siitä, että Venäjä aikoisi käyttää ydinaseita, Chollet sanoo.

– En halua puhua hypoteettisista asioista, mutta olemme tehneet selväksi Venäjälle sekä julkisesti että yksityisesti, että seuraukset ydinaseiden käyttämisestä olisivat vakavat, hän lisää.

USA vastahakoinen antamaan pitkän kantaman ohjuksia

Chollet on ulkoministeri Antony Blinkenin neuvonantaja ja merkittävässä roolissa muovaamassa Yhdysvaltain Ukraina-politiikkaa. Hän kommentoi hyvin varovaisesti sitä, millaisia seuraavia askelia Yhdysvallat harkitsee tukeakseen Ukrainaa.

Ukraina on pyytänyt Yhdysvalloilta uusia pitkän kantaman ohjusjärjestelmiä, mutta presidentinhallinto on toistaiseksi suhtautunut ideaan vastahakoisesti. Venäjä on uhannut tulkitsevansa Yhdysvaltain olevan konfliktin osapuoli, jos Yhdysvallat toimittaa Ukrainalle pitkän kantaman ohjuksia.

Nyt Ukraina on tarjonnut Yhdysvalloille mahdollisuutta hyväksyä etukäteen kaikki kohteet, joihin ohjuksilla iskettäisiin (siirryt toiseen palveluun).

Chollet vakuuttaa kaikkien vaihtoehtojen olevan yhä pöydällä Ukrainan tukemiseksi. Hän kuitenkin korostaa, että Yhdysvallat on jo toimittanut Ukrainalle tehokkaita asejärjestelmiä, joiden avulla Ukraina on pystynyt puolustautumaan tehokkaasti.

Lisäksi Yhdysvallat jakaa tiedustelutietoa ja Cholletin mukaan suhde Ukrainan armeijaan on “hyvin tiivis”. Hän ei halua kommentoida sitä, neuvooko Yhdysvallat Ukrainan armeijaa taktisella tasolla.

Republikaanien joukossa tyytymättömyyttä Ukrainan tukemiseen

Yhdysvallat hyväksyi viime viikolla uuden yli miljardin dollarin tukipaketin Ukrainalle, ja on myöntänyt maalle nyt yli 17,5 miljardia dollaria turvallisuusapua. Summat ovat euroissa lähes samat.

Yhdysvalloissa lähestyvät välivaalit ovat lisänneet huolta siitä, että mahdollinen vallanvaihdos kongressissa voisi vaikuttaa tuen jatkuvuuteen.

Pew-tutkimuskeskuksen syyskuussa julkaiseman mielipidetutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan noin kolmannes republikaaniäänestäjistä ajattelee, että Yhdysvallat tukee Ukrainaa liikaa. Samoin ajattelevien osuus kaikista vastanneista on viidennes.

Cholletin mukaan yksimielisyys Ukrainan tukemisen tärkeydestä on yhä vahvaa. Hän myös muistuttaa, että merkittävää osaa jo myönnetystä tuesta ei ole vielä toimitettu Ukrainaan.

