Sotilasasiantuntija Pekka Toveri: Venäjä koettaa roikkua kiinni Ukrainassa valtaamissaan alueissa huonolla menestyksellä

Ukraina on vallannut takaisin Venäjältä lyhyessä ajassa laajoja alueita Hersonissa.

Suomen puolustusvoimien pääesikunnan tiedustelupäällikkönä toiminut kenraalimajuri evp. Pekka Toveri arvioi, että aloite on nyt siirtynyt entistä voimakkaammin Ukrainalle ja Venäjä koettaa roikkua kiinni valtaamissaan alueissa huonolla menestyksellä.

Miten Ukrainan vastahyökkäys voisi jatkossa edetä?

– Vaikea arvioida. Vaikka hyökkäys on menestyksellinen, se kuitenkin kuluttaa joukkoja ja aina jossain kohtaa hyökkäyskyky alkaa hiipumaan.

– Olettaisin, että Ukraina pystyy ottamaan Hersonin suunnalla alueita haltuun sillanpääasemilta ja venäläisten on peräännyttävä etelärannalle. Idässä he on ylittäneet Oskil-joen, joka olisi hyvä puolustuslinja venäläisille, mutta ukrainalaiset ovat pystyneet sen ylittämään. Luulen, että joitakin viikkoja hyökkäys jatkuu itään päin, kunnes ukrainalaisten täytyy pitää taukoa ja levätä.

Sekä ukrainalaiset että venäläiset lähteet ovat raportoineet Ukrainan joukkojen merkittävistä läpimurroista Hersonin ja Lymanin alueilla viime päivinä

Miten pitkään uskot, että Ukraina jaksaa nykyistä hyökkäystahtia?

– Minulla ei ole tarkkaa kuvaa, mutta sääkin alkaa vaikuttamaan, kun talvea kohti mennään. Talvella isommat operaatiot varmaankin hidastuvat. Arvioisin, että lokakuun loppupuolella hyökkäys hidastuu, ellei pysähdy. Silloin on saatu jo hyvät puolustukselliset asemat haltuun, jonka jälkeen pitää järjestellä joukkoja. Ukrainalaisille isot operaatiot käyvät talven aikana melko haastaviksi.

Miten arvioisit Venäjän todennäköisyyttä käyttää ydinasetta?

– Lokakuussa Venäjällä on perinteisesti ydinaseharjoitukset, mihin liittyy ydinaseiden siirtelyä. Silloin ohjuksia ammutaan testialueilla ja testataan järjestelmien toimivuutta. Pidän todennäköisyyttä ydinaseen laukaisuun pienenä, sillä seuraukset olisivat Venäjälle niin dramaattiset.

– Toisaalta Venäjän diktatuurissa [presidentti Vladimir] Putinilla on päätäntävalta itsellään, eikä hänellä ole mitään menetettävää. Hän on selkä seinää vasten, mutta Putin ei voi yksin laukaista ydinasetta, siihen tarvitaan useamman ihmisen suostumus. Ja vaikka Putin niin käskisi tekemään, sitä tuskin tapahtuu.

