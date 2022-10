Kun droonit ilmestyivät metsien ylle, lakirikkomukset lähtivät selvään laskuun – metsähakkuita valvotaan nyt jopa avaruudesta käsin

Olemme metsätien pätkällä Miehikkälän takamailla Kymenlaaksossa. Ympärillä levittäytyvät tiheät metsät, mutta myös hakkuuaukeat.

Olemme seuraamassa Suomen metsäkeskuksen metsänkäyttövalvontaa.

Tasaiselle paikalle metsätielle on aseteltu suurikokoinen drooni. Kohta se lähtee lentoon huimaa vauhtia suoraan ylöspäin. Tietyn korkeuden saavutettuaan se suuntaa sivulle valokuvaamaan lähellä sijaitsevaa hakkuualuetta.. Drooni risteilee hakkuualan yläpuolella ottaen kuvia ennalta ohjelmoidun reitin mukaisesti.

Drooni lähtövalmiina kuvaamaan tarkastettavaa hakkuupaikkaa. Kuva: Kalle Schönberg / Yle

Droonin hallintalaitteiden takana on Metsäkeskuksen alihankkija CareliaForest Consulting oy:n Misa Asikainen. Tämä on yksi sadoista kuvauskeikoista, joita hän on tehnyt eri puolille Itä-Suomen metsiä.

– Yrityksemme kuvattavana on noin 600 kohdetta. Päivässä minulla on keskimäärin 8 kohdetta, mutta ennätys on 25 kuvauskohdetta vuorokaudessa keskikesällä, kun yöllä on valoisaa, Asikainen sanoo.

Kohteet valikoidaan satelliittikuvista

Droonilla saadaan tarkkoja kuvia maastosta. Tätä ennen epäilyttävä hakkuu on kuitenkin paikannettu satelliitin tekemistä erotuskuvista. Kuvien tulkitsemisessa on apuna tekoäly.

– Tässä kohteessa satelliitin erotuskuvatulkinnan mukaan hakkuu olisi mennyt hiukan hakkuualueen vieressä sijaitsevan luontokohteen puolelle, metsäkeskuksen tarkastustoiminnan asiantuntija Lauri Haataja kertoo.

Suomen metsäkeskuksen tarkastustoiminnan asiantuntija Lauri Haataja tarkastuskohteella metsässä. Kuva: Kalle Schönberg / Yle

Tarpeen vaatiessa hakkuupaikka käydään myös tutkimassa maastossa. Tällä kertaa hakkuuala on parin sadan metrin päässä loivassa rinteessä. Rinteen juurella luikertelee noro, jonka ympärille metsähakkuun tekijän olisi pitänyt jättää riittävän paljon metsää.

– Tämä on meille tyypillinen tarkastukohde. Tarkastamme, onko luontokohde säilynyt hakkuissa, Haataja kertoo.

Nyt näyttää siltä, että hakkuu on suoritettu oikein ja noron ympärillä oleva metsä on säästynyt.

– Kyllä se pääpiirteittäin pystyssä näyttää olevan, Haataja sanoo.

Noron ympärille on jätetty tarpeeksi metsää. Kuva: Kalle Schönberg / Yle

Rikkomukset lähteneet laskuun

Suomen metsäkeskus aloitti metsien satelliitti- ja droonivalvonnan vuonna 2017, ja se näyttää toimivan hyvin. Tähän viittaa ainakin se, että metsäkeskuksen havaitsemien metsänkäyttörikkomusten määrä on jo toista vuotta selvässä laskussa.

– Rikkomusten määrät näyttävät nyt vähentyvän trendinomaisesti, kun ne ennen kasvoivat trendinomaisesti, Suomen metsäkeskuksen rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jarkko Partanen sanoo.

Metsäkeskus on selvittänyt tänä vuonna noin 100 epäiltyä metsälakirikkomusta, kun huippuvuonna 2020 niitä oli lähes 300 kappaletta. Laskeva kehitys alkoi viime vuonna, kun tapaukset vähenivät noin 40 prosenttia edellisvuodesta.

Jarkko Partanen uskoo, että laskun takana ovat pitkälti uudet tarkastusmuodot.

– Alalla on huomattu, että metsänkäyttörikkomukset tulevat nyt entistä helpommin ilmi ja kiinnijäämisriski on suurentunut. Tämän seurauksena alan toimijat ovat parantaneet omaa toimintaansa, Partanen sanoo.

