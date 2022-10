Ari Puuri teki matkan, jollaiselle vain harva suomalainen nykyään lähtee – 30 vuotta sitten tilanne oli aivan toinen

Kouvolalainen Ari Puuri teki syyskuussa harvinaisen matkan.

Puuri ylitti Suomen itärajan, astui sotaa käyvän Venäjän maaperälle ja suuntasi kohti Karjalankannaksella sijaitsevaa Mitšurinskojen kuntaa, joka vielä ennen viime sotia oli Suomelle kuulunut Valkjärvi.

Matkan tavoite oli selvä: korjata Valkjärven sankarihautausmaan huonoon kuntoon päässyt aita. Valkjärven pitäjäseura valitsi Puurin korjaustöihin, koska hänen viisuminsa tiedettiin olevan voimassa. Puuri on itsekin pitäjäseuran jäsen.

Puuria houkutteli Valkjärvelle myös pitkään jatkunut kiinnostus omia sukujuuria kohtaan.

– Isäni on syntynyt siellä, ja äiti on kotoisin naapuripitäjästä Muolaasta. Minua on aina kiinnostanut, millaisissa maisemissa vanhempani ovat aikanaan eläneet, Ari Puuri kuvailee suhdettaan Valkjärveen ja Karjalaan.

Puurille kertyi runsaasti kuvamuistoja harvinaiselta matkaltaan sukujuurilleen. Kuva: Vesa Grekula / Yle

Ensimmäisen kerran Puuri kävi sukunsa mailla 1990-luvun alussa. Alueen nykyisistä venäläisistä on tullut Puurille ystäviä. He olivat myös auttamassa Valkjärven hautausmaan remonttitöissä.

Mutta nyt ystävysten tapaamisessa oli läsnä myös Ukrainan sota.

– Kyllä sen vaistoaa siellä. Ihmiset ovat varovaisempia kuin aiemmin, ja se on ihan luonnollista. Kukaan ei halua itselleen ongelmia, Puuri kuvailee viimeisintä tapaamistaan.

Vaalimaan rajanylityspaikalta Valkjärvelle eli nykyiseen Mitšurinskojeen ajaa parisen tuntia. Kuva: Antro Valo / Yle

Kotiseutumatkailu Karjalaan on hiipunut

Takavuosina matkat Suomesta itärajan takaiseen Karjalaan olivat tavallisia.

1990-luvulta alkaen kotiseutumatkat olivat suosittu osa karjalaisuuden perinteitä vaalivien yhdistysten toimintaa.

– Tarkkoja tietoja matkojen määristä ei ole. Mutta jotain kertoo se, että Karjalan liitolla on noin 340 jäsenseuraa, ja useat yhdistykset tekivät matkan joka vuosi, kertoo liiton puheenjohtaja Outi Örn.

Vielä vuonna 2017 kotiseutumatkat Karjalankannakselle olivat voimissaan. Kuva Valkjärven hautausmaalta. Kuva: Aimo Inkiläinen

Matkailu pysyi vilkkaana 2010-luvulle saakka, mutta silloin suurien ryhmämatkojen tilalle alkoivat tulla pienryhmien matkat.

– Uskallettiin lähteä omilla autoilla, koska oli jo totuttu liikkumaan alueella, kertoo Örn.

Vuonna 1922 valmistunut Valkjärven kirkko, kuvattu arviolta 1930-luvulla. Kyseesssä on Valkjärven viides kirkko. Sen vihkimisestä käyttöön tulee 22. lokakuuta kuluneeksi 100 vuotta. Kuva: Kalle Harju / Etelä-Karjalan museon kokoelmat

Matkailun hiljensi koronapandemia, ja Karjalan liiton tietojen mukaan Ukrainan sota on lopettanut pitkälti viimeisetkin matkat. Liitto ohjeisti jäsenseurojaan pidättäytymään yhteistyöstä Karjalaan pian sodan alettua.

– Yhteydet paikalliseen hallintoon on jäädytetty, mutta Suomesta on edelleen yhteyksiä yksittäisiin henkilöihin.

Viisumi menossa vanhaksi, entä seuraavaksi?

Ari Puurin syyskuinen matka Valkjärvelle Karjalankannakselle tarkoitti oleskelua Venäjällä, joka Vladimir Putinin sanoin käy sotaa koko länttä vastaan.

Puuri ei silti kokenut olevansa Venäjällä vihollinen. Esimerkkinä käy asioiminen paikallisessa rakennustarvikeliikkeessä ennen korjaustöiden aloittamista.

Valkjärven sankarihautausmaan lahonnutta aitaa ennen korjaustöiden aloittamista. Kuva: Ari Puuri

Uutta puutavaraa, kyllästysainetta ja pensseleitä piti saada ennen kuin korjausporukka pääsi vauhtiin.

– Saatiin ystävällistä palvelua. Se oli myönteinen kokemus.

Sankarihautausmaan aita päivän kestäneiden korjausten jälkeen. Kuva: Ari Puuri

Puurin kolmen vuoden viisumin voimassaoloa on jäljellä puoli vuotta. Vieläkö Valkjärvi kutsuu?

– Riippuu siitä millaiseksi rajan tilanne kehittyy. Ystäväni Valkjärvellä toivoisivat, että kävisin heitä tervehtimässä, mutta en uskalla luvata mitään.