Kakkosluokkalaisen Jeren isästä Mikosta tuntuu juuri nyt, että kukaan ei kanna vastuuta.

Koulunkäynti on ollut Jerelle yhtä taistelua epäillyn keskittymishäiriön takia. Turhautuminen on purkautunut koulussa häiriköintinä ja aggressiivisuutena.

Yle haastatteli kahta espoolaista vanhempaa, Jeren isää Mikkoa ja Olavin äitiä Annaa. Molemmat ovat tuskastuneita siihen, että heidän oireilevat lapsensa on jätetty roikkumaan tyhjän päälle ilman tietoa avusta ja tuesta.

Heidän nimensä on muutettu, koska jutussa käsitellään lasten terveystietoja.

Pojilla on psykologin alkututkimuksissa todettu viitteitä aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöstä, ADHD:sta, joka kuuluu neuropsykiatrisiin kehityksellisiin häiriöihin.

Molemmat lapset ovat odottaneet pääsyä lastenpsykiatrille, Jere jopa vuoden.

Psyykkisesti oireilevien lasten hoitoonpääsyssä on pahoja ongelmia. Ylen kyselyn mukaan Suomen isoissa kaupungeissa sadat lapset odottavat pääsyä psykologin tai psykiatrin arvioon.

Ekaluokkalainen Olavi on innostunut supersankareista ja legoilla rakentelusta. Olavi halusi, että hänet kuvataan juttuun Batman-naamiossa. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Olavin äiti Anna: Kohtuutonta, kun ei tiedä, milloin apua voisi saada

Varhaiskasvatuksen opettajat ohjasivat Olavin tutkimuksiin viime keväänä esikoulussa. Myös vanhemmat olivat huomanneet, että vauhdikkaan Olavin on vaikea keskittyä ja muistaa ohjeita.

Psykologin tutkimusten jälkeen pitäisi päästä lastenpsykiatrian jatkotutkimuksiin mahdollista diagnoosia ja lääkkeitä varten. Espoon kuntoutuspalveluiden psykologi kertoi kesäkuussa Annalle, ettei lastenpsykiatriseen yksikköön oteta uusia asiakkaita eikä hoitojonossa voi odottaa.

Hoidon tyssääminen yllätti täysin.

– Psykologi kertoi, että tämä jää nyt tähän. Eihän tämä näin voi mennä, että lapsella on tarve, mutta eteenpäin ei pääse, Anna ihmettelee.

Annaa ohjeistettiin ottamaan uudestaan yhteyttä psykologiin tai yrittämään jatkotutkimuksiin oppilashuollon kautta, jos koulun aloitus ei suju. Hänelle ei tarjottu palveluseteliä eli mahdollisuutta ostaa vastaavaa palvelua yksityiseltä yritykseltä.

– Tilanne tuntuu aika kohtuuttomalta, kun ei tiedä, milloin apua voisi saada, Anna toteaa.

Anna kertoo, että Olavi on ollut koulussa levoton ja tehtävien teko on ollut vaikeaa. Myös muistamisen kanssa on ongelmia.

– Lukemaan opettelussa on selvästi tosi paljon haasteita, mutta hän tykkää kaikesta matemaattisesta päättelystä. Nyt harjoitellaan vasta kahden kirjaimen tavuja, mutta niistäkin on jo kotona taisteltu, Anna kertoo.

Yleisopetuksessa eli tavallisessa luokassa opiskelevalla Olavilla on tehostetun tuen päätös, joten hän saa erityisopettajalta tukea opintoihin.

Jeren isä Mikko: Olemme koittaneet kaikkia paikkoja, joihin pääsee

Kakkosluokkalaisessa Jeressä näkyy jo, mihin epäonnistumiset ja riittämätön tuki johtavat.

Isä Mikko kertoo, että pojan tilanne on vain pahentunut, kun diagnoosia on odotettu vuoden verran. Jerellä oli aiemmin koulussa tehostetun tuen päätös, nyt jo korkein, erityisen tuen.

– Koulunkäynnistä ei tullut ekalla oikein mitään. Keskittyminen ei onnistunut. Kun ei pärjännyt, tuli aggressiivista käytöstä ja taistelua opettajien auktoriteettia vastaan, Mikko muistelee.

Koulu teki Jerestä lastensuojeluilmoituksen sen jälkeen, kun hän oli uhkaillut opettajaa leipäveitsi kädessään.

Koululla ei ollut Jeren koulutaipaleen alussa omaa psykologia. Koululääkäri teki myös HUS:n lastenpsykiatriaan lähetteen, mutta se tuli pikana takaisin. Ensin pitäisi mennä Espoon lastenpsykiatrian yksikköön.

Hyväntuulista Olavia ei haitannut kuvauksissa sade ja tuuli. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Lopulta perheneuvolan psykologi teki Jeren alkututkimukset, joissa tuli ilmi vahva ADHD-epäily.

– Olemme käyneet perheneuvolassa. Myös kaupungin perhe- ja sosiaalityö on auttanut meitä. Olemme koittaneet kaikkia paikkoja, joihin pääsee, mutta lastenpsykiatriaan ei saada aikaa, Mikko tuskailee.

Vuosi on pitkä aika lapselle ja koko perheelle odottaa. Mitä meidän pitäisi tehdä? Mikko huokaa.

Mikon mukaan Jere ei tule selviämään kolmannelle luokalle, koska hän ei opi lukemaan. Tukala tilanne näkyy myös pojan itsetunnossa ja heikentää kaverisuhteita. Jereä ei juuri kutsuta muiden lasten synttäreille.

– Suomen kieli ja lukeminen ei onnistu millään. Hän saattaa lyödä itseään päähän ja sanoa, että kun olen niin tyhmä. Matematiikka kuitenkin sujuu. Jere sanookin, että hänen päänsä on kuin laskukone, isä kertoo.

Mikko uskoo, että lääkekokeilu voisi parantaa paitsi Jeren myös hänen luokkansa tilannetta. Nyt sekä Jeren että muiden lasten oppiminen kärsii, kun hän häiriköi.

Mikko, kuten myös Olavin äiti Anna ovat harkinneet diagnoosin hakemista lapselleen yksityiseltä puolelta, vaikka tutkimukset maksavat useita tuhansia euroja.

– Odottaminen on todella turhauttavaa, kun apu voisi olla lääkkeessä ja saisi muutakin tukea. Kela järjestää myös kuntoutusta, jossa voisi tavata muita samassa tilanteessa olevia perheitä, mutta se on sitten, kun on se diagnoosi, Mikko sanoo.

Espoossa ei otettu kuukausiin uusia lapsia hoitoon

Espoon lastenpsykiatrian yksikkö on ollut pahoin ruuhkautunut jo useamman vuoden ajan. Sinne ei ole otettu lainkaan uusia asiakkaita viime vuoden elokuun ja tämän vuoden maaliskuun välillä.

Espoon vs. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Anu Aution mukaan heillä ei ole tarkkaa tietoa lasten hoidon tarpeesta, koska yksikköön ei voi jonottaa, vaan saada vain konsultaatioajan.

Jeren ja Olavin kaltaisia väliinputoajia voi olla paljonkin.

Kahdeksan kuukautta kestäneen asiakassulun syynä oli paha työntekijäpula. Yksikön henkilöstöstä noin puolet siirtyi muualle töihin, joten uusia lapsia ei voinut ottaa.

– Pyrimme turvaamaan jo palvelun piirissä olevien lasten hoidon. On selvää, että tilanne ei ole ollut hyvä eikä riittävä. Se on aiheuttanut perheille ja kouluissa huolta siitä, saako lapsi tarvitsemaansa tukea, Autio sanoo.

Olavin vaikeus keskittyä näkyy koulun lisäksi myös harrastuksissa. Hän ei jaksa kuunnella ohjeita vaan pelleilee, kertoo Anna. Äidin mielestä on aika lannistavaa, jos perheelle sanotaan, että ette saa nyt apua. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Lasten hoito on porrastettu Espoossa siten, että alakouluikäisiä lapsia tuetaan ensisijaisesti perheneuvoloissa, kuntoutuspalveluissa ja oppilashuollossa. Ne konsultoivat lastenpsykiatrista yksikköä, mikäli lapselle annettu tuki ei riitä. Jos tämäkään ei auta, vaikeimmin oireilevat lapset voidaan lähettää erikoissairaanhoitoon.

Tälläkin hetkellä näitä konsultaatioaikoja on tarjolla tarpeeseen nähden liian vähän, Autio kertoo.

Espoon lastenpsykiatrian yksikössä on auki ylilääkärin ja neljän lääkärin sekä kahden psykologin toimet. Yksiköstä puuttuu myös neuropsykologi.

Henkilöstövajetta on paikattu ostolääkäreiden avulla, mutta palveluseteliä ei ole käytössä.

Ilman apua lapsen oireet voimistuvat ja tulee lisäoireita

Olavin ja Jeren tilanne kuulostaa kovin tutulta, sanoo ylilääkäri Sari Korpirinne. Hän johtaa Helsingin kaupungin lasten erityispalveluja.

Lastenpsykiatri Korpirinne puhuu negatiivisesta kehästä, jossa lapsi saa ympäristöstään vain kielteistä huomiota käyttäytymisestään.

– Pienen lapsen kasvussa on tärkeää, että hän voisi kasvaa hyväksyvässä ilmapiirissä. Oireileva lapsi joutuu kasvamaan negatiivisten katseiden alla ja on koko ajan kielteisen huomion kohteena, Korpirinne sanoo.

Jatkuva epäonnistuminen johtaa siihen, että lapsen käsitys itsestään muuttuu negatiiviseksi ja hänen itsetuntonsa heikkenee.

Helsingin lasten erityispalveluiden ylilääkäri Sari Korpirinne kertoo, että ilman riittävää tukea ylivilkkaalle lapselle voi tulla uhmakkuutta tai käytösoireilua. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Korpirinteen mukaan varhainen apu lapselle ja perheelle sekä oikeanlainen tuki päiväkotiin tai kouluun olisi hyvin tärkeää. Muuten lapsen alkuperäinen oireilu voi voimistua ja hänelle voi tulla uusia liitännäisoireita.

– Esimerkiksi ylivilkkaalle lapselle alkaa tulla lisäksi uhmakkuutta tai käytösoireilua, koska aikuiset väsyessään tahtomattaan vahvistavat lapsen ei-toivottua käyttäytymistä. Kielenkehityksen häiriössä lapsi voi vetäytyä, muuttua puhumattomaksi ja jäädä jälkeen opetuksessa, Korpirinne kertoo.

Vaikka avun saaminen ei ole koskaan myöhäistä, ratkaisevat vuodet ovat juuri koulun aloitusiässä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoissa näkyykin alakouluikäisten lasten neuropsykiatrisissa ja mielenterveyden diagnooseissa iso hyppäys nuorempiin verrattuna.

Korpirinteen mukaan tämä johtuu siitä, että koulun alkaessa vaatimukset lasta kohtaan kasvavat.

– Lapsen stressitaso lisääntyy valtavasti, kun pitäisi pystyä tekemään kaikkea itsenäisesti. Ongelmat tulevat myös vahvemmin esiin kun aikuisen tuki vähenee, Korpirinne sanoo.

Osa kaupungeista ei tiedä lasten määrää tai odotusaikoja

Kysyimme suurimmilta kaupungeilta, onko niillä samanlaisia vaikeuksia nepsy-lasten ja psyykkisesti oireilevien lasten hoitoonpääsyssä kuin Espoossa, ja millaiset jonot palveluihin on.

Tietopyyntöön vastasivat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku. Tietoja kysyttiin sekä sosiaali- ja terveyspalveluista että oppilashuollosta, koska lapset ohjautuvat palveluihin monta kautta.

Ylen selvityksen mukaan avun ja tuen saaminen vaihtelee paljon jopa naapurikaupungeissa.

Osassa kaupungeista tilanne on kohtuullinen, joissakin on jonossa satoja lapsia. On huolestuttavaa, että useat kaupungit eivät pysty kertomaan, kuinka moni oireileva lapsi odottaa pääsyä psykologille alkututkimukseen tai psykiatrille diagnoosiin.

Virkamiesten pitäisi kuitenkin olla selvillä lasten hoitojonoista ja välittää niistä tietoa poliittisille päättäjille tarvittavia toimia varten.

Kaupunkien vastauksista löytyy ruuhkaisiin palveluihin muutama keskeinen syy.

Psykologeista, neuropsykologeista, lastenpsykiatreista ja -neurologeista on paikoin kova pula, kuten myös koulupsykologeista ja -lääkäreistä. Ilman näitä ammattilaisia lasten tutkimukset, diagnoosit ja kuntoutus eivät etene.

Palveluiden tarve on myös kasvanut. Vastauksista nousee esiin lasten ja nuorten neuropsykiatrisen ja psyykkisen oireilun lisääntyminen korona-aikana.

Joka kerralla apua, ei vain lähete eteenpäin

Lasten hoitoketjussa on ongelmia sekä erikoissairaanhoidossa että peruspalveluissa ja ne heijastuvat toisiinsa.

Terveydenhuoltolain mukaan (siirryt toiseen palveluun)mielenterveyden kanssa oireilevien lasten pitäisi päästä erikoissairaanhoidossa lääkärille kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Hoidon tarpeen arviointi taas on aloitettava kuuden viikon kuluessa lähetteen saapumisesta.

Kiireelliset tapaukset pitää hoitaa välittömästi.

Perusterveydenhuollossa vastaavaa hoitotakuuta ei ole. Moni kaupunki on perustanut uusia matalan kynnyksen paikkoja hoitoruuhkien takia. Näin on tehty esimerkiksi Helsingissä (siirryt toiseen palveluun), Espoossa, Oulussa ja Turussa.

Helsingissä neuvola- ja koulupsykologit auttavat lasta helpommissa vaikeuksissa ja lasten erityispalvelut keskitason ongelmissa. Vaikeimmin oireilevat lapset voidaan ohjata erikoissairaanhoitoon HUS:n lastenpsykiatriaan.

Hoitoketjua täydentäville perustason erikoissairaanhoidon palveluille on ollut suuri tarve.

Sari Korpirinteen mielestä jokaisen ammattilaisen, joka tapaa apua tarvitsevan perheen pitäisi pystyä auttamaan heitä ennen eteenpäin ohjausta.

– Meillä lähettävät tahot tietävät lähetekriteerit ja täytettävät lomakkeet, mutta harmillisen usein ei itse tarjota lapselle ja perheelle apua. Jokaisella käynnillä perheen tulisi kuitenkin saada jotain helpotusta lapsen oireiluun, Korpirinne toteaa.

Äiti Anna kuvailee Olavia luonnonlapseksi ja hetkessä eläjäksi. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Juttuun on haastateltu myös ylilääkäri Anita Puustjärveä Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Lastenpsykiatri Puustjärvi on toiminut ADHD:n Käypä hoito-työryhmän puheenjohtajana.

Voit keskustella aiheesta sunnuntaihin 16. lokakuuta kello 23 asti.

