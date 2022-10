Venäläisiä tulee Suomeen päivä päivältä vähemmän itärajan yli – tiistaina maahantulijoita alle 800

Itärajalla liikenne on rauhallista. Viime päivinä rajan ylittäneiden venäläisten määrä on vähentynyt.

Rajavartiolaitoksen mukaan tiistaina Suomeen tuli itärajan kautta 784 venäläistä.

Se on noin sata vähemmän kuin maanantaina, ja selvästi vähemmän kuin viime viikolla.

Venäläisturistit eivät viime perjantain jälkeen ole päässeet Suomeen. Maahantuloon tarvitaan nyt erityinen syy.

Valtaosa viime viikkoina Suomeen saapuneista venäläisistä on miehiä. Osa heistä on kertonut Ylelle, että haluaa jäädä Suomeen kunnes pahin on ohi heidän kotimaassaan, jossa presidentti Vladimir Putin on julistanut osittaisen liikekannallepanon.

Tiistaina rajalla 69 venäläisen pääsy Suomeen evättiin.

Maasta lähtee päivittäin yli tuhat venäläistä

Suomesta lähtevää liikennettä on tällä hetkellä rajanylityspaikoilla enemmän kuin Suomeen tulevaa.

Maasta lähti tiistaina lähes 1300 venäläistä. Maasta lähtevien venäläisten määrä on vähentynyt viime päivinä noin puoleen viime viikosta.

Lue lisää:

"Kutsuntaviranomaisen käynti oli viimeinen pisara" – kolme Venäjältä paennutta miestä kertoo, miksi he päättivät lähteä ja miten se onnistui

Pääministeri Marin: Eduskuntapuolueiden johto pian koolle keskustelemaan aidan rakentamisesta itärajalle