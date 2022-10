Tähtiräppäri 50 cent tulee esiintymään Kuopiossa – keikat toteutuvat järjestäjän vaikeuksista huolimatta

Yhdysvaltalainen 50 cent esiintyy 5. marraskuuta Kuopiohallissa osana neljän kaupungin Suomen kiertuetta. Artisti esiintyy Seinäjoella, Oulussa, Turussa ja Kuopiossa. 50 centin Kuopion keikan lipunmyynti on käynnistynyt tänään hyvin. Kuopiohallin 5 500 lipusta on aamupäivän aikana myyty noin 2 000.

Yli 30 miljoonaa albumia myynyt 50 cent on jo aiemmin tänä vuonna esiintynyt Tampereella ja Helsingissä. 2000-luvun alussa hiteistään In da Club ja P.I.M.P tutuksi tullut 50 cent on kiinnostanut keikoilla monenikäisiä. Marraskuun kiertue on ikärajaton.

Iltalehti (siirryt toiseen palveluun) kertoi tänään kiertueen järjestäjän RH Entertainmentin hakeutuneen yrityssaneeraukseen. Yritys on jättänyt hakemuksen Pirkanmaan käräjäoikeuteen maanantaina 3. lokakuuta. Toimitusjohtaja Riki Huhtala kertoo Ylelle, että 50 centin kiertue ei ole vaarassa yrityssaneerauksen vuoksi. RH Entertainment on yksi Suomen suurimmista keikkajärjestäjistä. Yritys on järjestämässä tänä vuonna esimerkiksi Uriah Heepin, Blind Channelin ja Bonnie Tylerin kiertueita.

Lue myös:

Grammy-palkittu 50 Cent Suomeen marraskuussa – kiertue alkaa Seinäjoelta ja päättyy Kuopioon