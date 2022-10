Muikun mädin kilohinta on noussut kahden vuoden aikana noin sata euroa – ammattikalastaja: "Meidän mätiä menee jopa Ruotsin hoviin asti"

Lauri Halonen on ammattikalastaja jo kolmannessa polvessa.

Mäti on muikunpyytäjien tärkein tulonlähde ja etenkin Ruotsissa erittäin arvostettu herkku. Viime vuosina sen kilohinta kuluttajille on kivunnut jopa 200 euroon.

– Meillähän menee Ruotsiin melkein kaikki mäti, siellä se on arvostetumpaa. Tukholman kauppahalleissa on välillä myyty mätiä jopa 600 euron kilohintaan, kertoo ammattikalastaja Lauri Halonen Haukiputaalta.

Muikku on lohikala, joka elää järvissä. Maiva eli merimuikku on Pohjanlahden ja Suomenlahden murtovesissä elävä muikun muoto. Maivaksi kutsutaan erityisesti Perämeren muikkua, ja sen sesonki on käynnissä parhaillaan.

Maivakanta on elpynyt hyvin reilun kymmenen vuoden takaisesta romahduksesta, ja Halosen mukaan tämän syksyn pyyntisaaliit ovat hyvät.

Viimeisen kahden vuoden aikana muikun mädin hinta on noussut noin sata euroa kilolta.

Merimuikun mädillä on suuret markkinat Ruotsissa, jossa siitä ollaan valmiita maksamaan enemmän. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Halonen mainitsee, että järvimuikun mäti on huomattavasti edullisempaa kuin Perämeren muikun. Kuitenkin Ruotsissa juuri merimuikun mäti on se, mitä himoitaan.

– Meidän mätiä menee jopa Ruotsin hoviin asti, toteaa Halonen.

Suomalaiset syövät koko muikun, Ruotsissa kelpaa vain mäti

Suurin syy muikun mädin hinnannousuun on Ruotsin kiintiö merimuikun pyynnissä, kertoo Jussi-Pekka Kuha kalaliike Kuhasta.

– Saalismäärä, jota he ovat saaneet pyytää, ei ole riittänyt Ruotsin markkinoille. Meillä Suomessa muikun pyytäminen ei ole kiintiöityä, joten meiltä on viety tavaraa paljon sinne, sillä kysyntä on ollut niin kova, kertoo Kuha.

Kuha kertoo, että länsinaapurin muikunpyyntikiintiö on tänä vuonna tuplattu, mikä saattaisi tarkoittaa pientä hinnan laskua viime vuodesta. Silti kiintiö on Kuhan mukaan liian pieni vastaamaan kysyntää.

Kuhan mielestä muikunpyynti on Suomessa jopa vastuullisempaa kuin Ruotsissa, sillä täällä hyödynnetään koko kala. Suomalaisille kelpaa muikku myös sellaisenaan, kun taas länsinaapurissa himoitaan pelkkää mätiä. Kuha mainitsee, että mädin talteen ottamisen jälkeen suuri osa muikuista menee Ruotsissa esimerkiksi minkkitarhojen ruokintaan.

– Me ostamme kalan ja käytämme kalan tietysti muuten hyödyksi, ja sitten perkaamme ja pesemme mätiä, kertoo Kuha.

Mädin hinta ei ole suinkaan aina ollut yhtä korkea, ja perheyrityksessä muistellaan kilohinnan olleen joskus melkein neljäsosan nykyisestä.

– Isäukon kanssa juuri muistelimme, että 2000-luvulla tukkuhinnat ovat pyörineet alle 50 euron luokassa, sanoo Kuha.