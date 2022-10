Ilmavoimien pääsotaharjoituksessa Tikkakoskella satoja reserviläisiä – Ilmasotakoulun johtaja: "Ovat erittäin motivoituneita ja oikealla asenteella mukana"

Vajaan viikon kestävään Ruska 22 -harjoitukseen osallistuu Tikkakoskella noin 1 180 henkilöä. Heistä suurin osa on reserviläisiä.

Ilmavoimien pääsotaharjoitus näkyy ja kuuluu Tikkakosken lisäksi Vaasan ja Kokkola-Pietarsaaren lentokentillä. Maanantaina alkaneen harjoituksen toinen päätukikohta on Rovaniemi.

Harjoituksen tavoitteena on reserviläisten ja henkilökunnan kehittäminen poikkeusolojen tehtävissä.

Maailmanpoliittinen tilanne ei juuri liity harjoitukseen tai sen sisältöön. Sen sijaan reserviläisten toiminnassa se näkyy, kertoo Ilmasotakoulun johtaja, eversti Vesa Mäntylä.

– Reserviläiset ovat erittäin motivoituneita ja oikealla asenteella mukana, Mäntylä myhäilee.

Yksi Tikkakoskelle saapuneista reserviläisistä on tamperelainen Ville Männistö.

– Antoisaa on ollut ja paljon uutta opittu, Männistö kertoo.

Männistö on nyt mukana reserviläisenä neljättä kertaa.

– Motivaatio on aika paljon suurempi kuin aiemmin. Vaikka kertaamaan lähteminen on tietynlainen "rasite" siviilielämälle, se kannattaa kuitenkin ottaa. Kannattaa lähteä käymään, on tämä sen arvoista, Männistö sanoo.

Ruska 22 -harjoituksessa kantahenkilökunnan lisäksi kouluttajina toimivat myös MPK:n eli Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen henkilöt. Yksi heistä on reservin kapteeni Juhani Suhonen.

– Meillä kaikki ovat vapaaehtoisia kouluttajia, tullaan ympäri Suomen. Palaute on ollut hyvää, Suhonen kertoo.

Ruska 22 -harjoitus päättyy lauantaina 8.10.

Korjattu 5.10.2022 kello 18:01: Ilmasotakoulun pääsotaharjoitus muotoon ilmavoimien pääsotaharjoitus.