Keski-Euroopan jäätikköjen sulaminen uhka alppihiihdolle – säilölumen ansiosta Levillä voidaan ilmoittaa päivämäärä, jolloin kausi alkaa

Levillä säilöttiin viime keväänä lunta rinteeseen peräti 143 500 kuutiometrin verran. Tällä viikolla eturinteen lumikasojen päältä poistettiin peitteet ja lunta on levitetty rinteeseen sekä hiihtoladulle.

Innokkaimmille alppihiihdon harrastajille perjantai 7. lokakuuta on ilon päivä Levillä ja Rukalla, kun laskukausi avataan. Levillä aukaistaan myös hiihtolatu, jolla on pituutta 1,5 kilometriä.

Alppihiihtojoukkueille loppukesä ja syksy ovat olleet katastrofi ja harjoitteluun sopivia paikkoja on joutunut etsimään eri puolilta maailmaa. Useilla Keski-Euroopan jäätiköillä ei ole päässyt harjoittelemaan huonojen olosuhteiden vuoksi.

– Keski-Euroopassa mahdollisuudet heikkenee, niin me voimme tarjota säilölumella oikean talven ja tarkan päivämäärän, koska pääsee treenaamaan, toteaa Levi Ski Resortin toimitusjohtaja Jouni Palosaari.

Entinen maajoukkueen alppihiihtäjä ja nykyinen alppihiihtovalmentaja Jukka Leino on vieraillut harjoitusleireillä Keski-Euroopan jäätiköillä vuodesta 1995 lähtien. Hän palasi tällä viikolla Levin alppikoululaisten kanssa harjoitusleiriltä Hintertuxin jäätiköltä.

– Se ei ole enää normaalia jäätikköä, mihin itsekin olen tottunut. Se on muuttunut siitä todella hurjasti. Isossa kuvassa on selkeästi katastrofin aineksia, sanoo huolestunut Levin Alppikoulun valmentaja Leino.

Sopimus yhteistyöstä näki perjantaina päivänvalon

Hiihtokeskus Levi Ski Resort ja alppi- ja freestylehiihdon lajiyhdistys Ski Sport Finland tiedottivat perjantaina, että he ovat solmineet neljän vuoden mittaisen yhteistyösopimuksen. Sen mukaan Levin hiihtokeskuksesta tulee alppimaajoukkueen harjoittelukeskus.

– Keski-Euroopan harjoitteluolosuhteet heikkenevät ja samaan aikaan Levillä panostetaan olosuhteiden lumivarmuuden kehittämiseen. Näin ollen on luonnollista, että alppimaajoukkue haluaa hyödyntää kotimaan olosuhteita entistäkin vahvemmin, sanoo Ski Sport Finlandin toimitusjohtaja Janne Leskinen.

Suomen alppimaajoukkueen harjoittelukausi Levillä alkaa 24. lokakuuta. Tuolloin Suomen miesten joukkue tulee Leville harjoittelemaan.

Kittilässä on marraskuussa jälleen luvassa suurtapahtuma, kun Levillä pidetään alkavan kauden ensimmäinen naisten pujottelun maailmancupin osakilpailu.

Hissit ovat valmiina viemään syksyn ensimmäiset laskettelijat tunturin päälle. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Levillä säästetään energiaa säilömällä lunta

Levillä on varastoitu lunta useiden vuosien ajan ja tulevaisuudessa varastoitavan lumen määrä kasvaa. Tällä hetkellä varastoidusta lumesta haihtuu kesällä 10-45 prosenttia, mutta tulevaisuudessa haihtuminen pyritään laskemaan alle kymmeneen prosenttiin.

– Käytämme samaa lunta useamman vuoden ajan. Sitä ei tarvitse tehdä kalliilla energialla alkukaudesta. Se on myös ympäristöasia, valaisee Levi Ski Resortin toimitusjohtaja Jouni Palosaari.

Monet maailmancupin joukkueet ovat harjoitelleet kuluvana syksynä Uudessa-Seelannissa eteläisellä pallonpuoliskolla, missä on ollut talvi. Chilessä ja Argentiinassa on harjoitellut muun muassa Norjan naisten joukkue ja slovenialaiset. Jukka Leino on saanut eri puolilta maailmaa kyselyjä Lapin lumiolosuhteista.

– Ihmettelyä herätti, kun näytin kuvaa, jossa säilölunta levitetään Levillä. Sanoin, että perjantaina 7.10. ollaan jo kotilumilla kello 9.30.

