Herätys: Keskustan kannatus historiallisen matalalla | Sähkösopimukset jakavat kuntia onnekkaisiin ja häviäjiin | Prahassa tehdään historiaa

Keskustan kannatus historiallisen matalalla

Ylen tuoreen kannatusmittauksen mukaan hallituspuolue keskustan kannatus on laskenut noin puolitoista prosenttiyksikköä. Noin joka kymmenes äänestäisi keskustaa, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Kannatus on puolueelle matalin mittaushistorian aikana. Keskusta vaikuttaa vuotavan kannatusta erityisesti perussuomalaisiin. Kokoomus on yhä suosituin puolue noin 24 prosentin kannatuksellaan. Toisella sijalla on pääministeripuolue SDP, jonka kannatus on noin 19 prosenttia.

Sähkösopimukset jakavat kuntia – osalle luvassa isoja sähkölaskuja, osalle ei

Auran kunnan sähkölasku paisuu moninkertaiseksi, kun sille edullista sähköä myynyt yritys meni konkurssiin. Kunnanjohtaja Terhi Källi harmittelee tilannetta. Kuva: Kimmo Gustafsson / Yle

Sähkön hinnan raju nousu kohtelee kuntia eri tavoin. Osa kunnista on tehnyt pitkän, kiinteänhintaisen sähkösopimuksen, eikä hintapiikki vaikuta ensi vuoden talouteen käytännössä. Toiset kunnat puolestaan joutuvat varautumaan huomattavan suuriin lisämenoihin. Esimerkiksi 4 000 asukkaan Auran kunnalle sähköä myynyt yhtiö meni konkurssiin, joten kunta joutui luopumaan edullisesta määräaikaisesta sähkösopimuksestaan.

Prahassa tehdään historiaa yli 40 eurooppalaisjohtajan kokoontuessa yhteen

Poliisit vartioivat keskiviikkona yleisöltä suljetun Prahan linnan lähettyvillä. Linnassa järjestetään eurooppalaisten johtajien tapaaminen. Kuva: Martin Divisek / EPA

Euroopan poliittinen yhteisö kokoaa 44 maata keskustelemaan turvallisuudesta ja vakaudesta. Uuden yhteisön haasteena on tehdä pesäeroa Euroopan unioniin, johon valtaosa sen jäsenistä kuuluu. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on osoittanut, että ainakin EU ja Britannia tarvitsevat toisiaan erimielisyyksistä huolimatta.

Sää on hyvin vaihtelevaa

Kuva: Yle

Torstaina aikana laaja sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Päivällä vettä sataa vielä yleisesti Lapissa, Käsivarren Lapissa tulee myös räntää. Muualla maassa sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa. Sateiden jälkipuolella Suomeen virtaa myös lämmintä ilmamassaa. Lämpötila kohoaa torstaina päivällä monin paikoin 10 ja 15 asteen vällille.

Lounaistuuli on puuskaista niin merillä kuin maa-alueillakin. Kovimmillaan tuuli voi yltyä myrskylukemiin merillä ja maa-alueillakin tuuli on puuskissa laajalti voimakasta.

