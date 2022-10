Suosituin lämmitysmuoto on kaukolämpö, mutta maalämpö on kovassa nosteessa

Omakotitalojen lämmittäminen sähköllä on vähentynyt merkittävästi kuudessa vuodessa, kertoo Tilastokeskus. (siirryt toiseen palveluun)

Yhä useampi kotitalous lämpiää maalämmöllä, selviää Tilastokeskuksen vuoden 2022 kulutustutkimuksen ennakkotiedoista. Kaikista taloista maalämpöä käyttää 9 prosenttia, omakotitaloista 15 prosenttia.

Kaukolämpö on suosituin

Suosituin lämmitysmuoto on kaukolämpö, jota käyttää 51 prosenttia kaikista taloista. Myös ilmalämpöpumppua suositaan enenevästi.

Omakotitaloista 12 prosenttia lämpenee ilmalämpöpumpuilla, kun vuonna 2016 vastaava osuus oli kaksi prosenttia. Vastaavasti suoran sähkölämmityksen sekä öljylämmityksen osuudet ovat pienentyneet.

Kaikista taloista viidennes lämpiää sähköllä, omakotitaloista yli kolmannes, 36 prosenttia. Omakotitalojen osalta sähkölämmitystä käyttää nyt 6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2016.

– Muutos on iso. Uusissa rakennushankkeissa tehdyt lämmitysratkaisut eivät riitä selitykseksi. Viime vuosina noin joka toiseen uuteen sähkölämmitteiseen pientaloon on valittu suora sähkölämmitys, sanoo Tilastokeskuksen energiatilastojen asiantuntija, yliaktuaari Virve Rouhiainen tiedotteessa.

Öljyllä lämpenee joka kymmenes omakotitalo

Noin 25 000 omakotitaloutta haluaa luopua öljylämmityksestä Öljyllä lämpenee enää kymmenes omakotitaloista.

Hallitusohjelman tavoitteena on, että öljylämmityksestä luovutaan vuoden 2030 alkuun mennessä.

– Kesäkuusta 2020 alkaen omakotitalossa asuvat ovat voineet saada tukea öljylämmityksestä luopumiseen. Hakemuksia on tähän mennessä tullut noin 25 000. Tuki on vauhdittanut muutosta, Rouhiainen sanoo. Tutkimuksen tiedot perustuvat kotitalouksien antamiin vastauksiin.

Viidenneksellä kotitalouksista on kaksi autoa

Kotitalouksista kahdeksalla prosentilla on sähkö- tai hybridiauto, kun taas polttomoottoriauto on noin kolmella neljästä. Neljällä prosentilla on yli kaksi autoa, ja joka viides talous omistaa kaksi autoa. Yleisintä on yhden auton omistaminen.

Autotyyppikohtaiset tiedot puuttuvat vuosilta 2012 ja 2016, sillä autotyyppejä alettiin jaotella vasta vuoden 2022 kulutustutkimuksessa.