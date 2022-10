Kirjallisuuden Nobel-palkinnon voitti Annie Ernaux

Palkinnon voittaja Annie Ernaux on syntynyt vuonna 1940.

Teoksissaan Ernaux on kartoittanut muun muassa vanhempiensa sosiaalista etenemistä, nuoruuttaan, avioliittoaan, intohimoista ihmissuhdettaan, aborttiaan ja vanhempiensa loppuvaiheita. Ernaux julkaisi vuonna 2008 muistelmansa Les Années (Vuodet, 2021). Teos oli arvostelumenestys ja sitä pidetään tällä hetkellä hänen pääteoksenaan.

Vuodet-teoksen on julkaissut suomeksi Gummerus ja sen on suomentanut Lotta Toivanen.

Kirjeenvaihtaja Pirjo Auvinen oli julkistushetkellä Tukholman keskustassa Akademibokhandelnissa. Myymälä on osa Ruotsin suurinta kirjakauppaketjua. Sieltä Ernaux'n kirjat vietiin heti käsistä.

WSOY:n suomennetun kaunokirjallisuuden kustantaja Leena Balme sanoo, että ranskalaisia Nobel-voittajia on paljon, joten siksi valinta oli yllätys. Toisaalta Nobel osui kirjailijaan, joka on sekä yleisön että asiantuntijoiden tuntema ja arvostama.

Kirjallisuustoimittaja Miia Gustafsson veikkasi Ernaux'n voittoa jo heti kärkeen Ylen suorassa Nobel-lähetyksessä Areenassa.

Voit kuunnella lisää Ernaux´n Vuodet-teoksesta tästä linkistä:

Hämmentävää, että 80-vuotias ranskalainen Annie Ernaux kertoo juuri minusta

Voit kuunnella myös kääntäjän mietteitä kirjasta:

Annie Ernaux´n kirjan lempeä itseironia kosketti kääntäjä Lotta Toivasta

Maailman arvostetuimmalla kirjallisuuspalkinnolla ei ole julkista ehdokaslistaa, joten voittajan nimi on aina yllätys.

Nobel-palkinnon voittaja poimitaan koko maailman valtavalta kirjallisuuskentältä. Valintaan liittyy jännitteitä niin Nobel-instituution sisäisten suhteiden kuin maailmanpolitiikankin suhteen.

Tämä on päivittyvä uutisjuttu.

Salman Rushdie jäi ilman palkintoa

Ennen palkinnon saajan julkistusta spekuloidaan, minne päin maailmaa palkinto osuu, onko nyt naiskirjailijan vuoro, mikä tyylilaji on ollut paitsiossa ja miten maailman tapahtumat vaikuttavat tähän kaikkeen. Esimerkiksi tänä vuonna veikkauksissa on ollut vahvoilla intialaissyntyinen Salman Rushdie, jota puukotettiin luentotilaisuudessa viime elokuussa.

Viime vuonna akatemia noudatti yleisiä odotuksia myöntämällä palkinnon pitkästä aikaa afrikkalaistaustaiselle kirjailijalle. Tansanialaislähtöinen kirjailija Abdulrazak Gurnah on syntynyt Sansibarin saarella. Kritiikkiä kuului jälkeen päin siitä, että Gurnah oikeastaan edustaa Britanniaa, jossa hän on elänyt lähes koko aikuisikänsä.

Kirjallisuuden Nobel-palkinto on myönnetty ensimmäisen kerran vuonna 1901. Se on tarkoitettu kirjailijalle, joka on tehnyt yhdellä tai useammalla teoksella suuren palveluksen ihmiskunnalle. Joinakin vuosina palkinto on jäänyt jakamatta. Viimeksi näin kävi vuonna 2018, kun #metoo-kohu ja sen huono hoito pakotti Akatemian jättämään palkinnonjakamisen väliin.

Palkinto on jäänyt jakamatta seitsemän kertaa: vuosina 1914, 1918, 1935 ja 1940–43. Lisäksi palkinnon jako on viidesti siirretty seuraavalle vuodelle.

Muusikko Bob Dylan aiheutti kohun vuonna 2016, kun hän ei aluksi reagoinut saamaansa Nobel-palkintoon millään tavalla. Häen ei myöskään saapunut Nobel-juhlaan. Dylan lähetti viimein palkinnon saannin ehtona olleen puheen akatemialle ääni tiedostona ja vastaanotti kunnianosoituksensa Tukholmassa seuraavana keväänä.

Omasta tahdostaan Nobelin kirjallisuuspalkinnosta on kieltäytynyt ranskalainen kirjailija Jean-Paul Sartre vuonna 1964. Neuvostoviranomaiset puolestaan pakottivat Boris Pasternakin kieltäytymään kunnniasta 1958.

Nobel-palkinto on 10 miljoonaa ruotsin kruunua eli noin 980 000 euroa.

Voit keskustella Nobelin kirjallisuuspalkinnosta huomiseen 7.10. kello 23:een asti.

Analyysi: Puukotuksesta selvinnyt Salman Rushdie on tänään vahvoilla kirjallisuuden Nobel-voittajaksi, mutta yllätys on jälleen mahdollinen

Nobel-voittaja Abdulrazak Gurnah kirjoittaa omakohtaisesti pakolaisuuden aikakaudesta: "Kyse ei ole vain kokemuksestani – se on nykytodellisuutta"