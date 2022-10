Sodassa raiskattuja auttava kosovolaislääkäri: Ukrainassa venäläissotilaiden tekemä seksuaaliväkivalta pitää dokumentoida huolellisesti

Tuskasta huolimatta raiskaukset on dokumentoitava, kannustaa väkivallan uhreja auttava kosovolainen lääkäri Feride Rushiti

– Olemme kuolleita elävien joukossa. Kun pyysin raiskaajaa tappamaan minut, hän sanoi jättävänsä minut henkiin, jotta minä ja perheeni muistaisimme paremmin.

Näin kertoi yksi sodanaikaisen raiskauksen uhreista kosovolaiselle lääkärille Feride Rushitille. Hän on kuullut ja nähnyt enemmän julmia tarinoita kuin haluaisi muistaa.

Kosovon sodassa vuosina 1998–99 jopa 20 000 ihmistä – naisia, lapsia ja miehiä – joutui seksuaalisen väkivallan uhreiksi.

Karut elämäntarinat muuttivat Feride Rushitin elämän suunnan. Hän päätti luopua lääkärin työstään ja ryhtyä tukemaan kidutettuja ja raiskattuja.

Näin sai alkunsa hänen perustamansa avustusjärjestö Kosovo Rehabilitation Centre for Torture Victims. Vuosien varrella järjestön toimenkuva on laajentunut monenlaisten haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten auttamiseen.

Balkanilla raiskaus häpäisee suvun ja perheen

Raiskattu tuntee usein häpeää. Uhrien osa on kova erityisesti Balkanilla, jossa perheen ja suvun kunnia on perinteisesti tärkeä. He vaikenevat mieluummin kuin tuottavat läheisilleen kärsimystä.

– Meidän kulttuurissamme asiat halutaan ratkoa ja pitää perheen sisäisinä. Yritin suojella uhreja niin, että julkisesti puhuttiin gynekologisista vaivoista, vaikka todellinen syy oli raiskaus. Jos puhelin soi kesken vastaanoton, potilas sanoi olevansa yleislääkärissä, Rushiti kertoo Ylelle Helsingissä.

Hän sanoo, että sodan jälkeen traumahoidon ammattilaisten kanssa saatettiin käsitellä kidutusta, mutta seksuaalisesta väkivallasta vaiettiin asian arkaluontoisuuden vuoksi. Siksi tapauksia käsiteltiin aluksi kidutuksena.

Rushiti pyrki luomaan potilaan ympärille turvavyöhykkeen, jossa keskustelu olisi mahdollista.

– Vieressä saattoi istua anoppi kuuntelemassa. Luottamus rakentui hitaasti.

Rushiti korostaa haastattelussa useaan otteeseen tapahtuneen selvittämistä ja dokumentoimista. Hänen mukaansa kokemusten raportointi auttaa mahdollisten sotarikosten selvittämisessä ja korvausten hakemisessa ja aikanaan myös toipumisessa.

Feride Rushiti aloitti työnsä seksuaalista väkivaltaa kokeneiden parissa vapaaehtoisena Albanian puolella. Kuva: Sara Aaltio / Yle

Kodin seinätkin muistuttavat häpeästä

Raiskaukset ovat konflikteissa raaka sodankäynnin muoto. Teot voidaan tehdä uhrien kodeissa. Kun väkivaltaa kokee omien, tuttujen seinien sisällä, se lisää teon šokkivaikutusta.

– Kun uhri menee seuraavan kerran keittiöön tai makuuhuoneeseen, kokemus nousee seinistä ja lattiasta. Harva voi vaihtaa asumusta poikkeusoloissa. Raiskaus kotona on viesti siitä, että missään ei ole turvallista.

Feride Rushiti on kohdannut miesvaltaisessa yhteiskunnassa myös epäilyjä ja vähättelyä.

– Ensimmäisinä vuosina aihe oli niin arka, ettei siitä voinut edes yleisellä tasolla julkisesti puhua. Nyt ajattelu on alkanut muuttua.

Kosovon parlamentti tunnusti sodan seksuaalisen ja sukupuolittuneen väkivallan uhrien aseman vuonna 2014. Aikaa sodasta meni toistakymmentä vuotta. Aseman tunnustamisen vuoksi uhrit ovat oikeutettuja pieneen säännölliseen korvaukseen.

Lääkäri Feride Rushiti vieraili Helsingissä Diakonissalaitoksen vieraana lokakuussa. Aluksi hän kohtasi työssään painostusta ja uhkailua. Vähitellen tilanne on parantunut. Kuva: Sara Aaltio / Yle

Toipuminen alkaa tosiasioista

Balkanilla riittää työkenttää, mutta sama toistuu myös Ukrainassa ja muilla konfliktialueilla. Myös auttamisen keinot ovat samoja. Feride Rushiti korostaa huolellisen dokumentoinnin merkitystä myös Venäjän hyökkäyksen uhrien tapauksissa.

Hän seurasi keväällä keskustelua Ukrainan parlamentin erottamasta ihmisoikeusvaltuutetusta. Ljudmila Demisovan todettiin kertoneen poikkeuksellisen raaoista venäläissotilaiden raiskauksista, joiden todenperäisyyttä ei ole voitu vahvistaa.

– Sodassa totuus on usein ensimmäinen uhri, mutta sitä tärkeämpää on pitäytyä faktoissa. Jos tarkoituksena oli auttaa ukrainalaisia, vaikutus saattoi olla päinvastainen.

Lokakuussa julkaistun YK-raportin mukaan (siirryt toiseen palveluun) jotkut venäläissotilaat ovat syyllistyneet raiskauksiin Venäjän valtaamilla alueilla Kiovan, Harkovan, Tšernihivin ja Sumyn seuduilla helmikuun lopussa ja maaliskuussa.

Kyseessä ovat sotarikokset. Raportin mukaan seksuaalisen väkivallan uhrien joukossa on naisia, miehiä ja lapsia uhrien ikä on vaihdellut neljästä yli kahdeksaankymmeneen.

Raportissa todetaan, että useissa tapauksissa teot ovat vastanneet myös kidutusta. Uhreja on kohdeltu julmasti ja osassa tapauksista heidän perheenjäseniään on pakotettu katsomaan tekoja.

Kaduilla näkee selviytyjiä

Raiskauksessa uhrit saavat vammoja sekä kehoon että mieleen. Monilla on ahdistusta, masennusta ja univaikeuksia, jotka vaativat pitkäkestoista apua. Naiset eivät uskalla avioitua tai mennä töihin. He eivät pääse kiinni normaaliin elämään.

Traumat säteilevät myös raiskattujen lapsiin. Feride Rushitin mukaan järjestön tekemässä kyselyssä noin 30 prosentilla lapsista oli samantyyppisiä oireita kuin äideillä. Siksi myös lasten terapia on tärkeää.

Miten Rushiti jaksaa psyykkisesti kuormittavaa työtä, jota hän on tehnyt yli 20 vuotta?

– Kun näkee ihmisen toipuvan, se auttaa. Kosovossa sotaa nähneet lapset, myös raiskausten seurauksina syntyneet, ovat nyt parikymppisiä nuoria. Näen joka päivä selviytymistarinoita Pristinan kaduilla.

