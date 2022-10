Asiantuntija: "En halua pelotella enkä liioitella, mutta ydinaseen käyttö on mahdollista" – Venäjä voisi valita näistä neljästä vaihtoehdosta

Ylen haastattelemat asiantuntijat arvioivat, että ydinaseen käyttö ei olisi Venäjän kannalta järkevää. Siksi se on epätodennäköistä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin etsii keinoa, jolla aluemenetykset Ukrainassa voisi yrittää kääntää voitoksi.

Yksi äärimmäisen riskialtis vaihtoehto olisi käyttää suhteellisen pienitehoista eli niin sanottua taktista ydinasetta Ukrainan joukkojen pysäyttämiseksi.

Ydinasetta ei ole käytetty sodassa toisen maailmansodan päättymisen jälkeen, ja sen seuraukset olisivat erittäin arvaamattomia. Silti Putin on uhkaillut (siirryt toiseen palveluun) ydinaseella.

Yle on haastatellut ydinaseiden käytön asiantuntijoita, jotka ovat kauhuissaan tästä vaihtoehdosta.

– En halua pelotella enkä liioitella uhkaa, mutta ydinaseen käyttö on mahdollista. Putinilla on kyky, motiivi ja sotilasoppi (siirryt toiseen palveluun) ydinaseen käytön oikeuttamiseksi, joten uhka on otettava vakavasti, sanoo yhdysvaltalainen turvallisuuspolitiikan asiantuntija Joseph Cirincione.

Cirincione on työskennellyt useissa ajatushautomoissa Washingtonissa ja kirjoittanut kirjoja ydinaseista. Yle haastatteli häntä puhelimitse.

Joseph Cirincionen mielestä ydinsodan uhka on hyvin erilainen kuin Kuuban ohjuskriisissä vuonna 1962. Nyt Yhdysvallat pystyisi vastaamaan Venäjän ydinaseen käyttöön tavanomaisilla aseilla. Kuva: Geoffrey Wilson

Cirincione on analysoinut (siirryt toiseen palveluun) Venäjän eri vaihtoehtoja ydinaseen käyttämiseksi (siirryt toiseen palveluun). Tässä jutussa hän kertoo neljästä eri skenaariosta, jotka kaikki ovat hyvin vaarallisia. Jutussa kuullaan myös kahden muun tutkijan näkemys tilanteesta.

Cirincione on päätynyt siihen, että lopulta Venäjä ei voisi missään skenaariossa kääntää sodan kulkua itselleen suotuisaksi. Länsimaat ovat jo varautuneet vastaamaan (siirryt toiseen palveluun) ydinaseen käyttöön. Vaikka Putin tekisi taktisella ydinaseella (siirryt toiseen palveluun) mitä tahansa, Yhdysvallat ja muut länsimaat eivät taipuisi ydinasekiristyksen edessä.

Ydiniskujen vaihtoehdoista varovaisin olisi voimannäyttö

Kaikkein pienin riski Putinille olisi se, että hän käyttäisi ydinasetta vain näyttääkseen voimaansa.

Cirincionen mukaan Putin voisi esimerkiksi räjäyttää ydinpommin Mustanmeren yllä Ukrainan rannikon tuntumassa – vain osoittaakseen olevansa tosissaan.

Näytösluonteinen isku ei välttämättä surmaisi ketään, mutta Cirincionen mielestä jo se olisi kuitenkin "maailman pysäyttävä" päätös. Hän muistuttaa, ettei maailmassa ole nähty yhtään ydinräjäytyksen sienipilveä vuoden 1980 jälkeen, jolloin Kiina teki viimeisen ydinkokeen ilmakehässä (siirryt toiseen palveluun).

– Se olisi Putinille turvallisin vaihtoehto, koska erittäin todennäköisesti se ei johtaisi vastaiskuun ydinaseella tai iskuun Venäjän maaperälle, Cirincione sanoo.

Sellainenkin voimannäyttö johtaisi kuitenkin diplomaattisiin ja taloudellisiin vastatoimiin. Venäjä voisi menettää Kiinan ja Intian tuen.

– Ongelmaksi jää, että vaikka isku olisi shokeeraava, se ei olisi tarpeeksi shokeeraava, Cirincione sanoo. Ei, vaikka radioaktiivinen säteily leviäisi kauas.

Venäjä esitteli Iskander M -ohjusjärjestelmää Moskovassa tammikuussa 2019. Kuva: Sergei Chirikov / EPA

Matalatehoinen ydinisku asevoimiin tai infrastruktuuriin

Astetta järeämpi vaihtoehto olisi suhteellisen pienitehoisen ydinaseen käyttö esimerkiksi ukrainalaista sotilaskohdetta tai infrastruktuuria kuten satamaa vastaan.

– Tämä olisi valittu askel, jos Putin haluaisi aiheuttaa suuremman shokin, mutta silti minimoida eskalaation riskin, Cirincione sanoo.

Tällaisen ydinaseen Venäjä voisi laukaista esimerkiksi Iskander-ohjuksella, joita sodassa on käytetty muutenkin – tähän asti vain tavanomaisella taistelukärjellä.

Iskun teho voisi olla esimerkiksi kymmenen kilotonnin luokkaa, joka olisi hiukan Hiroshiman ydinpommia pienempi. Isku voisi kohteesta riippuen surmata satoja tai tuhansia ihmisiä.

Venäjän taktisista ydinaseista (siirryt toiseen palveluun) tiedetään melko vähän, mutta pienin Venäjän käytössä oleva ydinase saattaa olla yhden kilotonnin luokkaa. Räjähdysvoimaltaan sellainen olisi noin kolme kertaa suurempi kuin Beirutin sataman tuhonnut räjähdys vuonna 2020.

Cirincionen mukaan Yhdysvaltain olisi vastattava iskuun, mutta tuskin kuitenkaan ydinaseella, jotta vältyttäisiin ajautumasta täysimittaiseen ydinsotaan.

Hän uskoo, että Yhdysvallat lisäisi huomattavasti tukeaan Ukrainalle ja voisi iskeä tavanomaisilla täsmäaseilla esimerkiksi sitä joukko-osastoa vastaan, joka olisi tehnyt ydiniskun.

Venäläinen sotalaiva ampuu Kalibr-risteilyohjuksen Välimerellä Syyrian sodan aikana. Risteilyohjus voidaan varustaa myös ydinkärjellä. Kuva: Tass / All Over Press

Voimakas isku joko Ukrainaan tai Nato-maahan

Kolmantena vaihtoehtona Venäjä voisi käyttää voimakkaampaa ydinasetta. Jos sen teho olisi vähintään 50 kilotonnia, sillä voisi jo tuhota osan suurkaupungista ja surmata valtavan määrän siviileitä.

Ukrainan asevoimat on hajautettu pitkälle rintamalle, joten asevoimille vastaavaa tuhoa olisi vaikeampi aiheuttaa.

Cirincione on spekuloinut (siirryt toiseen palveluun) sillä, että jos kohteena olisi Ukrainan pääkaupunki Kiova, tarkoituksena olisi samalla surmata Ukrainan poliittinen johto ja taivuttaa Ukraina antautumaan.

Yhdysvaltain vastareaktio voisi olla voimakas. Yksi mahdollisuus olisi ehkä tuhota Ukrainassa olevat Venäjän asevoimat tai upottaa Venäjän Mustanmeren-laivasto, kuten CIA:n entinen johtaja David Petraeus on arvellut (siirryt toiseen palveluun).

Neljäntenä skenaariona Cirincione tuo esiin mahdollisuuden, että Venäjä iskisi ydinaseella Ukrainan sijaan Nato-maahan, kuten esimerkiksi Puolaan.

– Luultavasti kyse olisi sotilaskohteesta, koska sellaista Venäjä voisi yrittää paremmin perustella, Cirincione sanoo.

Tällainen isku johtaisi Cirincionen mukaan väistämättä sodan dramaattiseen kärjistymiseen, sillä Yhdysvallat ja Nato joutuisivat sodan osapuoleksi. Viimeistään tässä tilanteessa Yhdysvallat iskisi takaisin sotilaallisesti, mutta ei edelleenkään välttämättä ydinaseella.

– Ideana olisi hallita tilanteen eskaloitumista. Vastauksen pitäisi olla riittävän voimakas, mutta ei sellainen, joka provosoisi (Venäjää) käyttämään ydinasetta uudestaan, Cirincione sanoo.

Yhdysvallat ja muut ydinasevaltiot harjoittelevat tällaisia skenaarioita varten. Cirincionen mukaan harjoitukset ovat osoittaneet, että eskalaatiota eli kriisin kärjistymistä on erittäin vaikea hallita.

Venäjän presidentti Vladimir Putin puhumassa Kremlissä 30. syyskuuta. Kuva: Gavriil Grigorov / AFP / Sputnik

Jos Putin on järkevä, hän ei käytä ydinasetta

Jos Putin toimii järkevästi, ydinaseen käyttö on Cirincionen mielestä hyvin epätodennäköistä.

Ydinaseisiin erikoistunut yhdysvaltalaisen Harvardin yliopiston professori Matthew Bunn on arvioinut (siirryt toiseen palveluun), että todennäköisyys olisi 10–20 prosenttia.

Se on lähinnä valistunut arvaus.

Joka tapauksessa käytön seuraukset olisivat kuitenkin äärimmäisen vakavia.

– Siksi se on yritettävä estää kaikin mahdollisin keinoin, Cirincione sanoo.

Cirincionen mukaan Yhdysvallat yrittää nyt kulissien takana varoittaa Venäjää (siirryt toiseen palveluun) siitä, ettei ydinaseen käyttö olisi edes Venäjän edun mukaista, vaan johtaisi katastrofaalisiin seurauksiin.

Kertšinsalmen sillan räjäytys ei Cirincionen mielestä ole lisännyt ydinaseen käytön vaaraa. Hän ei usko Putinin käyttävän ydinasetta koston välikappaleena, vaan korkeintaan saavuttaakseen sillä hyötyä sodassa.

Toinen asia on, onko Putin riittävän rationaalinen päättäjä arvioimaan ydinaseen käytön hyötyjä ja haittoja.

Jos Venäjän tappioputki jatkuu, voi alkaa myös Putinin taistelu olemassaolosta. Venäjän pitkäaikainen johtaja voi menettää valtansa, omaisuutensa ja henkensä, jolloin seuraukset ovat arvaamattomat, Cirincione sanoo.

– Jos Putin on rationaalinen toimija, voimme todennäköisesti estää ydinaseen käytön. Jos hän on hullumpi kuin arvioimme, voi tapahtua mitä tahansa.

Kuvitelma hullusta ja siksi vaarallisesta johtajasta voi tosin olla juuri se mielikuva, jota Kreml haluaa ruokkia. Näin lännen apu Ukrainalle ja mahdolliset vastatoimet pysyisivät hillittyinä.

Ydinase olisi "jättiloikka pohjattomaan kuiluun"

Venäjän vaihtoehdot ydinaseiden käyttämiseksi ovat nyt tulenarka aihe. Niin arka, että yhdysvaltalainen tutkija Nina Tannenwald ei halua vastata Ylen tarkempiin kysymyksiin siitä, miten Putin voisi ydinaseitaan käyttää.

– Meidän pitäisi lopettaa puhuminen Venäjän ydinasevaihtoehdoista ja skenaarioista miten niihin vastataan, ikään kuin kyse olisi vain seuraavasta taktisesta askeleesta. Kyse olisi jättiloikasta pohjattomaan kuiluun, Tannenwald kirjoittaa sähköpostitse.

Joukkotuhoaseiden käyttöä tutkinut Tannenwald työskentelee Brown-yliopistossa Rhode Islandin osavaltiossa.

Tannenwaldin mukaan olisi mahdotonta hyväksyä mitä tahansa ydinaseiden käyttöä. Jo pelkkä keskustelu ydinaseista normalisoi hänen mielestään niiden käyttöä ja on askel kohti käytön hyväksymistä.

Tannenwaldin mielestä Kertšinsalmen sillan räjäytys nähdään Venäjällä eskalaationa, ja mitä pidempään sota kestää, sen todennäköisemmin eskalaatio nousee vaaralliselle tasolle.

Jo taktisen ydinaseen käyttö voi johtaa (siirryt toiseen palveluun) massiiviseen tuhoon.

– Kenelläkään ei ole aavistustakaan siitä, voisiko niin sanottu rajoitettu ydinsota säilyä rajoitettuna, Tannenwald varoittaa.

Seurauksena voisi olla kolmas maailmansota.

Tutkija Olga Olikerin mielestä spekulointi Venäjän ydinaseen käyttövaihtoehdoista on vain arvailua, sillä asiasta ei oikeasti tiedetä. Kuva: Crisis Group

Tutkija: Ydinase on pelottelua ja painostusta varten

Venäjän turvallisuuspolitiikkaa ja ydinasestrategiaa hyvin tunteva Olga Oliker on samaa mieltä siitä, että eskalaatiota on vaikea hallita.

Oliker työskentelee Euroopan ja Keski-Aasian ohjelmajohtajana International Crisis Group -ajatushautomossa Belgian pääkaupungissa Brysselissä. Yle haastatteli häntä puhelimitse.

Oliker muistuttaa, että ydinaseiden tärkein käyttötapa on vastustajan pelottelu ja painostus.

– En usko, että Venäjä haluaa ydinsotaa. He uhkailevat ydinaseilla pakottaakseen vastustajaa. Jos pakottaminen kuitenkin epäonnistuu, perääntyykö Venäjä uhkauksestaan vai ei, Oliker pohtii.

Varmaa vastausta ei ole, mutta Oliker pitää ydinaseiden käyttöä hyvin epätodennäköisenä.

– En herää joka aamu tarkistamaan kännykästäni, onko jossain räjähtänyt ydinlataus. Tämä on vaarallista aikaa, mutta kaikkea ei ole menetetty, Oliker sanoo.

Täydellisenä yllätyksenä taktisen ydinaseen käyttö tuskin voisi tulla, sillä se edellyttäisi valmistelua, josta Yhdysvallat ei ole nähnyt mitään merkkejä.

Ydinkärki pitäisi kuljettaa varastosta laukaisupaikalle, ja se todennäköisesti paljastuisi tiedustelusatelliittien avulla. Sitä vastoin osa strategisista ydinohjuksista on jatkuvasti käyttövalmiina.

Jos Ukraina ja muu maailma selviävät ydinaseuhasta tällä kertaa säikähdyksellä, Cirincionen mielestä sodan jälkeen on erittäin vakavan jälkipyykin paikka.

– Miten me päädyimme tilanteeseen, että yksi mies Venäjällä hallitsee 5 000 ydinasetta, joilla hän voi sammuttaa koko ihmiskunnan sivilisaation? Se on hulluutta, Cirincione sanoo.

Cirincionen mielestä on yltiöoptimistista kuvitella, että erehtyväisten ihmisten käsiin voi antaa tuhansia ydinkärkiä ilman, että jossain vaiheessa seuraukset ovat katastrofaalisia.

Niinpä Cirincionen mielestä maailman olisi vihdoin suhtauduttava ydinaseriisuntaan vakavasti. Ydinaseista pitäisi päästä kokonaan eroon, tai niiden määrää olisi yhteisellä sopimuksella ainakin vähennettävä radikaalisti.

Voit keskustella aiheesta maanantaihin, 10.10. klo 23 saakka.

Lue lisää:

Yhdysvaltain huippuneuvonantaja Ylelle: Seuraamme hyvin tarkkaan Venäjän aikomuksia ydinaseiden suhteen

Mitä jos vetypommi räjähtäisi vieressäsi? Paratiisi 360-video (siirryt toiseen palveluun)

Ylen juttusarja ydinkokeiden seurauksista Marshallinsaarilla