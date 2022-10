Taiteilija Helmi Hagelin rikkoo normeja, kyseenalaistaa tekstiilialan kestävyyden ja tarkastelee maailmaa vähemmistön vähemmistön asemasta

Helsinkiläinen Helmi Hagelin asettelee mustaa hinausliinaa varovasti mallinuken päälle. Syntymässä on kaksiosainen vaate. Hagelinin selän takana vaaterekillä roikkuu paitoja ja takkeja, joiden valmistamisessa on käytetty esimerkiksi rakennusprojekteista ylijäänyttä materiaalia. Paita pressusta, pidempi asu höyrysulkumuovista.

Hagelin on paitsi vaatesuunnittelija, myös taiteilija. Hän haluaa töillään herättää keskustelua, pistää ajattelemaan.

– Teen työni queer-saamelaisen näkökulmasta, ja ne usein käsittelevät vähemmistön vähemmistö -asemaa, Hagelin kertoo.

Hagelin kuvailee, että hänen työnsä rikkovat usein yhteiskunnan normeja, kuten sukupuolibinääriä, ja monesti esiin nousevat alitajuisetkin ajatukset ja toistuvat rakenteet.

Helmi Hagelinin visuaalista taidetta on mukana oikeusministeriön järjestämällä Y-festivaalilla lauantaina Helsingissä. Kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma nostaa esiin yhdenvertaisuutta, moninaista tulevaisuutta ja se järjestetään nyt ensimmäistä kertaa.

"En halua olla osana tekstiilialan ongelmaa"

Mallinuken päällä köydet alkavat saada tarkempaa muotoa. Tämän vaatteen Helmi Hagelin tekee tilaustyönä, kuten tuotteensa yleensäkin, eikä hän aio tehdä mallistoja varastoon.

– En halua tuottaa sarjatuotantoa. En halua olla osana tekstiilialan ongelmaa, hän sanoo.

Sen vuoksi hän on valinnut käyttää vaikkapa rakennustyömailta ylijääneitä materiaaleja. Jos uutta tekstiiliä on oltava, hän hankkii monomateriaalia eli vain yhtä raaka-ainetta sisältävää materiaalia.

Helmi Hagelin haluaa ammattitaidollaan vaikuttaa tekstiiliteollisuuden kestävyyteen. Kuva: Linda Tammela / Yle

Teema on ristiriitainen, sillä vaikka uutta ei haluaisikaan tuottaa, olisi hänellä toisaalta tarvittavaa tietoa ja ymmärrystä alalta.

– Näen, että minulla on velvollisuus myös käyttää osaamistani, jotta tekstiiliala olisi kestävämpää, hän sanoo.

Yhteiskunta ei vaikuta tunnistavan kahteen vähemmistöön kuulumista

Helsinki on Hagelinille nyt koti, mutta hän on kasvanut Lahdessa. Isänsä kautta hänen sukunsa on Utsjoelta, Saamenmaalta kotoisin. Siellä Hagelin on viettänyt paljon aikaa lapsuudessaan ja vierailee usein edelleen.

Silti tuntuu, että jotain pitäisi todistella jollekulle tai täyttää stereotyyppinen odotus siitä, millaista saamelaisuus on tai millainen saamelainen on.

– Ikään kuin minulla olisi velvollisuus täyttää se ulkopuolelta tuleva odotus, enkä voi olla saamelainen siten, miten olen. Minun mielestäni kokemus on aika sama kuin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön liittyen ulostuleminen, “statement”, hän kuvailee.

Hagelinin mukaan yhteiskunta ei tunnista sitä, että ihminen voi kuulua useampaan eri vähemmistöön.

– Käytännössä minun täytyisi pystyä valitsemaan, että olenko tässä hetkessä queer vai saamelainen. On ulkopuolelta tuleva odotus tai paine siitä, että en saa olla kahta, koska ei sellaista ole yhteiskunnalle olemassa, pohtii Hagelin.

Y-festivaalilla Hagelinilta nähdäänkin visuaalinen teos nimenomaan queer-saamelaisen näkökulmasta. Kyseessä on installaatio, jonka myötä aiheesta toivotaan heräävän lisää keskustelua.