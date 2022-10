Kritiikki Putinia kohtaan yltyy Venäjällä – suomalaisasiantuntija: Tyytymättömyys on nyt hyvin korkealla

Venäjällä presidenttiin kohdistunut kritiikki on harvinaista, mutta liikekannallepano ja maan heikko sotamenestys Ukrainassa ovat aiheuttaneet venäläisissä turhautuneisuutta ja pettymystä.

Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith näkee, että venäläiset eivät enää mukaudu vallitsevaan tilanteeseen ja presidentti Vladimir Putinin suosio heikentyy entisestään.

Kysyimme Smithiltä, millaisena hän näkee Venäjän sisäisen tilanteen nyt.

Kuinka vankka Putinin asema Venäjällä on?

– Putinin asema heikentyy melkein päivä päivältä, erityisesti niin kauan kuin ongelmat liikekannallepanossa tai Venäjän heikko sotamenestys Ukrainassa jatkuvat. Putinin aseman vahvuus heikentyy joka päivä.

Onko Venäjän puolustusministeri Šoigu lavastettu syntipukiksi?

– Venäjän kontekstissa on selvää, ettei yksi mies ole kaiken takana, ja jos on, niin se on Putin. Sekin on selvää, ettei presidenttiä autoritäärisellä Venäjällä syytetä. Syyllisiä haetaan sen vuoksi kaikkialta. On hyvin vaikea nostaa [Sergei] Šoigua tai [kenraali Valeri] Gerasimovia yksinään tähän, kun kaikki tietävät, että viimeinen päätäntävalta on ollut Putinilla itsellään.

Miten arvioisit kritiikin vaikuttavan venäläisiin?

– Niin kauan kun sota Ukrainassa oli Venäjän sisäisessä keskustelussa lavastettu sotilasoperaatioksi, venäläiset päättivät hiljaisesti hyväksyä sen ja mukautua tilanteeseen. Liikekannallepanon jälkeen on huomattu, että sotamenestys ei ole lähelläkään sitä, mitä olisi Venäjän armeijalta voinut kuvitella.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi 5.10.2022 korjauksista liikekannallepanoa koskevaan säännökseen.

– Siksi tyytymättömyys on alkanut kuplimaan. Tämä on vaikea asia koko venäläiselle yhteiskunnalle, kun on haluttu nähdä Venäjä isänmaallisesti sellaisena valtiona, jota halutaan puolustaa. Toisaalta kaduille lähteminen ja vastustaminen eivät ole mahdollisia, sillä mielenosoittamisen hinta on Venäjällä niin iso.

– Tyytymättömyys on tällä hetkellä hyvin korkealla ja Kremlissä yritetään kuumeisesti miettiä, miten tämän kaiken voisi kääntää heidän edukseen.

