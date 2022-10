Sisäministeriö käynnistää selvityksen poliisin toimipisteistä – ylijohtaja myöntää, että aihe on herkkä

Sisäministeriö käynnistää selvitykset poliisin hallintorakenteen kehittämisestä ja toimipisteistä.

Ministeriö kutsuu hanketta poliisitoimen vakauttamiseksi. Selvitykset liittyvät poliisin määrärahojen riittävyyteen, josta on keskusteltu jo vuosia.

– Poliisilla on paljon ongelmakiinteistöjä ja siellä on homekiinteistöjä. Samaan aikaan on hyvä katsoa, missä määrin toiminta- ja palveluverkosto on tarkoituksenmukaisella tavalla ratkaistu. Voi olla, että tämä johtaa toimipiste- ja palveluverkoston muutoksiin, kertoo ylijohtaja Tomi Vuori sisäministeriön poliisiosastolta.

Hän myöntää, että mahdollinen poliisiasemien sulkeminen on herkkä aihe, ja herättää kysymyksiä.

– Tässä on aidosti tarkoitus esiselvittää, ja katsoa sitten, aiheuttaako tämä toimenpiteitä. Maailma on muuttunut sen jälkeen, kun näitä on viimeksi pohdittu.

Vuoren mukaan poliisin pitää pystyä tarjoamaan tasapuoliset ja hyvät poliisipalvelut koko maassa. Nyt katsotaan, mitä järjestelyitä se edellyttää toimitilojen ja tietotekniikan osalta.

Valmista maaliskuun lopussa

Suurin osa poliisin rahoista menee henkilöstökuluihin, mutta kymmenen viime vuoden aikana eniten ovat kasvaneet tietotekniikka- ja tilakustannukset.

Asia selvisi alkuvuodesta julkaistusta selvityksestä, jossa tutkittiin poliisin määrärahojen käyttöä.

Vuori muistuttaa, että poliisin isoja hallintorakenteen muutoksia ei ole arvioitu aiemmin. Poliisi on muuttunut paljon vuosien aikana.

Esimerkiksi liikkuva poliisi on lakkautettu ja suojelupoliisi on siirretty erilleen muusta poliisista. Lisäksi poliisin ylin johto irrotettiin sisäministeriöstä omaksi virastokseen vuonna 2010.

Selvitysten on tarkoitus valmistua maaliskuun loppuun mennessä.

Viime syksynä poliisi vältti yt-neuvottelut, koska hallitus esitti poliisille 30 miljoonaa euroa lisärahaa. Hallitus teki jo syyskuun budjettiriihessä päätöksen poliisin rahoituksen lisäämisestä tänä vuonna runsaalla 10 miljoonalla eurolla.

Lisärahat kohdennetaan poliisin operatiiviseen toimintaan.