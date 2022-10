Kotimainen valkosipuli on niin vaikea viljeltävä, että moni on lopettanut kesken – Juha Isokääntä on yksi harvoista onnistujista

Kaupan hyllyillä olevat valkosipulit ovat usein lähtöisin Kiinasta tai Espanjasta. Kotimaisia harvemmin näkee, sillä niitä viljellään Suomessa vielä varsin vähän.

– Kotimainen valkosipuli on noin kolme kertaa kalliimpaa ja ihmiset ovat siitä valmiita maksamaan kunhan ovat makuun päässeet, kertoo Juha Isokääntä, yksi harvoista valkosipulin viljelijöistä Suomessa.

Valkosipulin viljelyssä on lukuisia pikkutarkkuutta ja käsityötä vaativia vaiheita, ja sen viljely koetaan siksi usein työlääksi.

– Yhdessä sipulissa on noin kymmenen eri työvaihetta ennen kuin se on valmis myyntiin. Eli jos myynnissä olevassa nipussa on kymmenen sipulia, niin sipulinipussa on noin sata työvaihetta, laskeskelee Isokääntä.

Isokäännän tila sijaitsee Alavieskassa ja on kooltaan Pohjois-Pohjanmaan suurin, sekä sijainniltaan koko Suomen pohjoisin. Tilalla on viljelty valkosipulia jo liki 30 vuotta, eikä kömmähdyksiltä ole säästytty. Isokääntä on oppinut haastavan kasvin viljelyn pitkälti yrityksen ja erehdyksen kautta.

Valkosipulibisnes on kuitenkin saatu Isokäännän tilalla rullaamaan, ja hän on tehnyt jo toimia hehtaarin suuruisen viljelyalan laajentamiseksi. Viljelyssä on hänen mukaansa paljon pieniä niksejä, jotka vaikuttavat satoon.

– Minäkin olen ympärilläni useamman kymmenen ihmistä opettanut viljelemään valkosipulia, mutta he ovat lopettaneet ja sanoneet, että hommasta ei saa kannattavaa, sillä tämä on liian työläs kasvi, toteaa Isokääntä.

Ukrainalaiset Tamila Chuba (vasemmalla etualalla), Liubov Lesko (vasemmalla), Valerii Supivskyi (oikealla) ja Svitlana Plakhotnil (keskellä takana) työn touhussa Isokäännän tilalla Alavieskassa 4. lokakuuta 2022. Kuva: Timo Nykyri / Yle

Sää vei osalta viljelijöistä sadon

Luonnonvarakeskuksen puutarhatilaston (siirryt toiseen palveluun) mukaan valkosipulin viljelyala oli viime vuonna 73 hehtaaria koko Suomessa. Määrä on kuitenkin kasvanut kohisten, sillä vuonna 2015 sitä viljeltiin ammattimaisesti vain 24 hehtaarin alalla.

Jotta Suomi olisi valkosipulin viljelyn suhteen jokseenkin omavarainen, täytyisi kasvia viljellä Isokäännän arvioiden mukaan liki 500 hehtaarin suuruisesti.

Viljelyn aikatauluissa on syytä olla tarkkana.

– Tänä vuonna istutusvaiheen jälkeinen multausvaihe myöhästyi kolme päivää, enkä pystynyt sitten enää multaamaan sipuleita, sillä rikkakasvien juuristot ulottuivat yli kahden sentin syvyyteen, harmittelee Isokääntä.

Tästä huolimatta hän kertoo tämän vuoden sadon olleen kohtalaisen hyvä. Kaikki alalla eivät ole yhtä onnekkaita.

– Eräälläkin viljelijällä tuli melkein 100 prosenttia katoa. Moni viljelijä Etelä- ja Itä-Suomessa on sanonut, että epäonnistui viljely, sanoo Isokääntä.

Suurimpana syynä tähän Isokääntä mainitsee vaihtelevan sään.

– Tämä vuosi oli tosi kuuma ja kuiva, ja toisaalta yhdessä vaiheessa tuli rankasti vettä. Viime vuonna satoi keväällä yhden yön aikana yli 50 millimetriä vettä, jolloin valkosipuleista hukkui puolet suoraan peltoon. Se vaikuttaa myös tämän vuoden satoon.

Kotimainen valkosipuli säilyy Isokäännän mukaan puolesta vuodesta vuoteen syömäkelpoisena. Hänen mukaansa moni on kotimaista valkosipulia maistettuaan sanonut, ettei aio palata enää ulkomaisen valkosipulin pariin.

– Kotimaisessa se aromi on paljon voimakkaampi, kuvailee Isokääntä.

