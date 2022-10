Herätys: Lakiviidakko sotkee purkubisnestä | Japanilaisturistien määrä kasvaa | Prahan huippukokous ratkoo energiakriisiä

Jätteen matka uuteen käyttöön voi kestää 10 vuotta

Lainsäädännön pullonkaulat hankaloittavat rakennusjätteen kierrätystä. Vaikka laki ohjaa yritykset keräämään ja kierrättämään purkumateriaaleja, se ei velvoita ja edesauta materiaalien käyttöä. Markkinat eivät vedä, ja uusien tuotteiden kehittäminen törmää usein lakikiemuroihin. Jätteen matka uuteen käyttöön saattaa kestää vuosikymmenen.

Japanilaisten matkailu Suomeen käynnistyi vilkkaana

Aasia alkaa olla matkailukohteena koronarajoitusten suhteen sellaisessa tilanteessa, missä se oli ennen korona-aikaa. Matkustajia Hanedan lentokentällä Tokiossa. Kuva: Kimimasa Mayama / EPA

Finnairin lennoilla Japanista, Etelä-Koreasta ja Intiasta on kesästä lähtien riittänyt matkustajia, kun maat helpottavat matkustusrajoituksia. Japani luopuu lokakuussa viisumipakosta. Sekä Finnair että Suomea matkailukohteena Japanissa markkinoiva Business Finland odottavat japanilaisten Suomen-matkailun elpyvän nopeasti vuonna 2023. Japanin matkailualan liitto on valinnut Suomen yhdeksi japanilaisturistien Euroopan pääkohteista. Matkatoimistot myyvät jo kesän 2023 matkoja Suomeen.

EU-johtajat etsivät ratkaisuja energiakriisiin

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen Prahan huippukokouksessa. Kuva: Martin Divisek / EPA

Paine EU-tason ratkaisujen löytämiseksi syvenevään energiakriisiin kovenee. Suomen pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo, että yhteiset päätökset eivät voi odottaa. Hän haluaa komissiolta konkreettisia, painavia ehdotuksia. Prahassa pidettävän huippukokouksen agendalle nousee muun muassa ehdotus kaasulle asetettavasta hintakatosta.

Sadealue saapuu länsirannikolle

Perjantaiaamu on laajalti poutainen ja melko selkeä, lähinnä maan keskiosassa voi tulla paikoin sadekuuroja. Iltapäivä on monin paikoin aurinkoinen, mutta lännessä pilvistyy ja länsirannikolle saapuu sadealue. Sateet kuitenkin liikkuvat nopeasti kohti itää ja pohjoista. Lounaisvirtauksen ansiosta sää on ajankohtaan nähden lämmintä.

Lue lisää Ylen sääsivuilta.