Ruotsalaismediat: Nord Stream -kaasuputkivuotojen vuoksi asetetut merenkulkurajoitukset on purettu, syyttäjä vahvistaa sabotaasiepäilyt

Ruotsin syyttäjänvirasto vahvistaa epäilyt putkilinjojen sabotaasista. Piirisyyttäjän mukaan Ruotsin talousvyöhykkeellä Nord Stream 1:ssä ja 2:ssa on tapahtunut räjähdyksiä, jotka ovat aiheuttaneet laajoja vahinkoja kaasuputkille.

Ruostin syyttäjänvirasto on vahvistanut, että kaasuvuodot Nord Stream -putkissa olivat seurausta tahallisesta sabotaasista. Kaasuputikille on aiheutunut mittavia vahinkoja.

Räjähdyspaikoilla on suoritettu Ruotsin merivoimien, puolustusvoimien ja poliisin yhteinen rikospaikkatutkinta, kertoo turvallisuuspoliisi Säpo (siirryt toiseen palveluun) verkkosivuillaan.

Säpon mukaan rkospaikkatutkinnan aikana on tehty takavarikointeja. Niitä tutkitaan ja analysoidaan esitutkinnassa ja sen jälkeen selviää, voidaanko joku taho asettaa myöhemmin syytteeseen tapahtuneesta.

Piirisyyttäjä Mats Ljunqqvist luonnehtii tapausta äärimmäisen arkaluontoiseksi.

– Kyseessä on vakava tapaus ja sen viesti on voimakas. Viranomaiset hoitavat tehtävänsä parhaalla mahdollisella tavalla, Ljungqvist sanoi Ruotsin yleisradiolle SVT:lle.

– Euroopan turvallisuuspoliittinen tilanne on huonontunut. Seuraamme tiiviisti kehitystä ja ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin suojellaksemme Ruotsin turvallisuutta, sanoi turvallisuuspoliisin lehdistöpäällikkö Karl Melin puolestaan Aftonbladetille.

SVT:n mukaan Ruotsi on joutunut selvittämään, onko maan viranomaisilla toimivaltaa räjähdysalueilla. Selvitysten mukaan on. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zakharova kyseenalaisti aiemmin kysymyksen siitä, kenellä on lain mukaan oikeus toimia paikalla.

Sabotaasista seuranneet merenkulkurajoitukset räjähdysalueilla ja niiden tuntumassa on nyt poistettu.

