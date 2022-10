Lumo Energia ja viranomainen ajautuivat umpikujaan neuvotteluissa asiakkaiden miljoonakorvauksista – nyt yhtiö uhkaa keskeyttää neuvottelut kokonaan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto haluaa selvittää, voisiko yhtiö todellisuudessa maksaa suuremmat korvaukset kuin ehdottamansa 3,7 miljoonaa. Lumon Otto Savastin mukaan yhtiö on jo todistanut, ettei voi.

Neuvottelut sähköyhtiö Lumo Energian asiakkaille maksettavista korvauksista ovat pahasti jumissa.

Lumo Energia ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ovat etsineet ratkaisua siihen, millaisia korvauksia yhtiö maksaa niille 8 000 asiakkaalle, joiden määräaikaiset sopimukset se irtisanoi ennenaikaisesti syyskuun alussa.

Asiakkaat joutuivat tekemään uudet sopimukset, joiden hinta voi olla moninkertainen vanhaan verrattuna. Sähkönkulutuksesta riippuen haitta voi olla jopa tuhansia euroja. Tuhannet ovat jättäneet korvausvaatimuksensa yhtiölle.

Nyt korvaukset saattavat jäädä kokonaan saamatta.

Lumo Energia syyttää virastoa hidastelusta ja uhkaa lopettaa jumiutuneet neuvottelut kokonaan.

Yhtiötä edustava hallituksen jäsen, entinen toimitusjohtaja Otto Savasti sanoo, että korvauspaketin sisällöstä on jo yhteisymmärrys, mutta sen lopullinen hyväksyminen junnaa viraston rattaissa.

– Olemme toimittaneet kaikki vaaditut selvitykset ja aineistot parhaalla mahdollisella tarkkuudella, mutta prosessi seisoo. Kohta ollaan tilanteessa, jossa on jätettävä konkurssihakemus, ja silloin kuluttajilta jäävät korvaukset saamatta, Savasti sanoo.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan Savastin väite ei pidä paikkaansa.

– Yhtiö ei ole toimittanut kaikkia pyydettyjä asiakirjoja, minkä vuoksi myöskään sopimuksesta ei vielä ole lopullisesti sovittu, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Väänäsen mukaan kyse ei ole KKV:n hidastelusta vaan siitä, että virasto haluaa selvittää vielä tarkemmin yrityksen taloudellista tilannetta.

Lumon Otto Savasti ja kuluttaja-asiamies Katri Väänänen avaavat eriävät näkemyksensä siitä, miksi neuvottelut eivät etene.

Lumo tarjoaa kuluttajille 3,7 miljoonaa

Yhtiö on ehdottanut yhteensä 3,7 miljoonan euron korvauspakettia.

Sen ehtona olisi, ettei kuluttajilla olisi enää sen lisäksi muita vaatimuksia yhtiöltä.

Lumo Energia on korvaushakemusten perusteella laskenut, että yksittäisille asiakkaille maksettavat korvaukset vaihtelisivat kymmenistä euroista tuhansiin. Suurin yksittäinen korvaus olisi yli 8 000 euroa.

Korvauspaketti toteutettaisiin niin, että Lumo Energian ulkomainen omistaja sitoutuisi laittamaan yhtiöön 3,7 miljoonaa uutta rahaa, joka jaettaisiin kuluttajille.

Mikä tässä kiristää?

Lumon Otto Savasti sanoo KKV:n epäilevän, että yhtiön maksukyky olisi todellisuudessa suurempi kuin 3,7 miljoonaa.

– KKV:lla oli epäilys, että meillä olisi jonkinlaisia muita omaisuuseriä, futuurisopimuksia. Niistä olemme toimittaneet tilintarkastusyhteisön ja asianajotoimiston allekirjoittaman lausunnon, joka todistaa, ettei yhtiöllä sellaisia ole.

Niin sanotuilla johdannaissopimuksilla sähköyhtiöt pyrkivät suojautumaan sähkön hinnannousulta. Kun yhtiö lopettaa toimintansa, sopimukset voitaisiin myydä eteenpäin – ja nyt sähkön hintojen noustua niiden rahallinen arvo on suuri.

Onko rahaa todellisuudessa tarjottua enemmän?

Lumolta korvauksia vaativien asiakkaiden kannalta kyse on siitä, voisiko yhtiö maksaa parempia korvauksia kuin mistä nyt neuvotellaan.

– Ei ole mitään arvokkaita energiakriisistä koituneita johdannaisvoittoja, jotka konkurssipesästä voitaisiin jakaa kuluttajalle. Kysymys on siitä, kumpi on parempi lopputulos: se, että omistaja jakaa kuluttajille 3,7 miljoonaa euroa vai se, että asiakkaat eivät saa mitään, Savasti sanoo.

Savastin mukaan Lumolla on suojauksia konsernitasolla. Yhtiön pääomistaja on yhdysvaltalainen Genie Energy Ltd.

– Sitä mitä emoyhtiö konsernitasolla suojaa tai ei suojaa, en osaa kommentoida. Toimitusjohtajana tiedän, että Lumo Energialla itsellään ei tällaisia sopimuksia ole. Jos olisi, ne näkyisivät kyllä tunnusluvuissa.

KKV ei kerro yksityiskohtia

Epäileekö KKV, että yhtiöllä olisi enemmän jaettavaa varallisuutta?

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen ei halua yksilöidä, mitä virastossa vielä tarkalleen selvitetään ja liittyykö asia juuri johdannaissopimuksiin, kuten Savasti sanoo.

– Me haluamme, että kuluttaja saa mahdollisimman hyvän diilin tilanteessa, jossa he eivät saa täysimittaisia korvauksia. Meidän täytyy varmistua siitä, että yhtiön esittämä sopimus on paras mahdollinen.

Lumo Energian ehdotus lähtee siitä, ettei kuluttajilla 3,7 miljoonan euron lisäksi olisi enää muita vaatimuksia yhtiölle. Jos sopimuksen jälkeen paljastuisikin, että yhtiöllä on lisää varoja, kuluttajat eivät olisi enää oikeutettuja lisäkorvauksiin.

Siksi KKV haluaa selvittää kokonaisuuden tarkasti.

Väänäsen mukaan myös virasto haluaa löytää ratkaisun mahdollisimman nopeasti, mutta se riippuu siitä, kuinka nopeasti Lumo toimittaa pyydetyt tiedot.

Savasti: Lumon aika loppuu kesken

Otto Savastin mukaan asialla on kiire.

3,7 miljoonaa euroa korvausrahaa perustuu täysin omistajien hyväntahtoisuuteen, sillä pääomistajan ei olisi mikään pakko lisätä rahaa yhtiöön, hän sanoo. Nyt hyväntahtoisuus alkaa olla lopussa.

Lumo Energialla on Savastin mukaan nyt kaksi vaihtoehtoa.

Jos sopimus tehdään, omistajat maksavat 3,7 miljoonan euron korvaukset ja yhtiön toiminta ajetaan selvitystilan kautta hallitusti alas.

Jos sopimusta ei synny, yhtiö jättää konkurssihakemuksen. Kuluttajat voivat ilmoittautua velkojiksi konkurssipesään, mutta 3,7 miljoonan pottia siellä ei olisi.

Savastin mukaan yhtiön kansainväliselle omistajalle on yhdentekevää, loppuuko yhtiön toiminta selvitystilan kautta vai konkurssiin, mutta se haluaa ratkaisun nopeasti.

Yrittäjä haluaa välttää konkurssin.

– Olen rakentanut tätä yhtiötä kahdeksan vuotta, ja haluaisin ajaa sen jokseenkin siististi loppuun. Lisäksi kokisin reiluksi, että voisimme asiakkaillemme jakaa edes sen verran rahaa, joka kattaisi tammi-helmikuun isot sähkölaskut.

Jos KKV ja Lumo Energia pääsevät sopimukseen, KKV:n rooli on suositella sitä kuluttajille. Jokainen Lumolta korvauksia vaatinut asiakas päättää kuitenkin itse, hyväksyykö tarjouksen vai lähteekö hakemaan korvauksia muuta kautta.

