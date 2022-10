– Tämän havainnon perusteella ei voida mitenkään tukea oletusta, että Venäjä valmistelisi ydinaseen käyttöä Ukrainassa. Se on vähän sama, jos näkisi Puijolla hiihtäjän ja toteaisi sen perusteella, että Suomi on saamassa olympialaisissa kultamitalin. Paitsi tietenkin, jos se hiihtäjä on Iivo Niskanen.