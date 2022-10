EU-johtajat etsivät ratkaisuja energiakriisiin – pääministeri Marin: Suomi avoin energian hintakatolle, yhteisillä päätöksillä on kiire

PRAHA Paine EU-tason ratkaisujen löytämiseksi syvenevään energiakriisiin on kova monessa jäsenvaltiossa. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan yhteiset päätökset eivät voi odottaa.

– Mielestäni energiaratkaisuilla on kiire ja me odotamme komissiolta konkreettisempia, painavampia ehdotuksia ja tietenkin on myös ymmärrettävä se, että näille on löydyttävä jäsenmaista tuki.

Prahassa pidettävän huippukokouksen agendalle nousee muun muassa ehdotus kaasulle asetettavasta hintakatosta.

EU-komissio on ilmoittanut olevansa valmis keskustelemaan niin kaasulle asettavasta hintakatosta kuin sähkön hinnan irroittamisesta maakaasusta.

– Suomi suhtautuu hyvin avoimesti erilaisiin esityksiin esimerkiksi energian hintakatoista tai muista mekanismeista, millä me saisimme yhteisesti energian hintaa painettua alas, Marin sanoo.

Kaasun hintakatto jakaa mielipiteitä

Viidentoista EU-maan ryhmä on vaatinut komissiolta pikaisia toimia kaasun hinnan säätelemiseksi. Esitys jakaa kuitenkin mielipiteitä jäsenmaissa.

Taustalla on muun muassa huoli siitä, että hintakatto voisi vähentää tarjontaa ja johtaa toimitushäiriöihin.

Komissio on myös huolissaan mahdollisen hintakaton vaikutuksista EU:n sisäisten energiamarkkinoiden toimintaan.

Useat jäsenmaat ovat päättäneet miljardiluokan panostuksista energiakriisistä kärsivien kuluttajien auttamiseksi. Saksa päätti hiljattain jättimäisestä 200 miljardin energiatukipaketista.

Marin on huolissaan Euroopan tason vaikutuksista, jos jäsenmaat eivät koordinoi energian hintaan liittyviä toimia keskenään.

– Kun energia on kallista, valtiot pyrkivät totta kai kompensoimaan sitä kuluttajille. Tämä kenties pahentaa inflaatiota.

EU-tason ratkaisuja kaivataan

Pääministerin mukaan Euroopan maiden on varmistettava, että toimet energian hinnan hillitsemiseksi eivät pahenna tilannetta entisestään.

– Jäsenmaat eivät yksinään pysty vaikuttamaan hintaan, vaan siihen tarvitaan yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja.

EU-johtajien odotetaan myös keskustelevan tällä viikolla hyväksytystä kahdeksannesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista.

EU-maat päättivät uusista henkilöpakotteista, tuonti- ja vientirajoituksista sekä kolmansiin maihin vietävälle öljylle kohdistuvasta hintakatosta.

Johtajat keskustelevat myös EU:n talousnäkymistä, inflaatiosta ja taantuman riskistä.

Mitä ajattelet aiheesta? Voit keskustella aiheesta lauantaihin 8. lokakuuta kello 23 saakka.

