Mitä tarkoittaa paljon pelätty sähköpula, jonka uhka laukaisisi kiertävät sähkökatkot? Valtion energiansäästökampanja on alkamassa

Oliluoto 3:n toimivuudella on tulevana talvena suuri merkitys energian saatavuudelle Suomessa tulevana talvena.

Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Hämeen ja Pohjanmaan seuduilla laajasti toimiva sähköverkkoyhtiö Elenia kehottaa asiakkaitaan sähkönsäästöön jo nyt, kun talvi lähestyy ja nykyisen energiakriisin on ennakoitu entisestään kärjistyvän, kun ilmat kylmenevät ja energiankulutus Suomessa ja muualla Euroopassa kasvaa.

– Suosittelemme ihan kaikille, että sähköä kannattaa säästää. Jos kansalaiset sitä riittävästi tekevät, se näkyy positiivisesti sähkön hinnassa, sanoo Elenian käyttöpäällikkö Heikki Paananen.

Säästösuositus koskee myös niitä kuluttajia, joita määräaikainen sopimus suojaa hinnan nousulta, vaikka ajattelivat vain omaa etuaan.

– Sillä tavalla voi osaltaan vähentää tarvetta kiertäviin sähkökatkoihin, vaikka niihin toki onkin pitkä matka ja paljon tehdään toimenpiteitä ennen kuin sellaisiin ryhdytään.

Suomessa perinteisesti sähkön kulutushuippu on aamuisin suunnilleen kello 7:n ja 9:n välillä ja iltapäivällä ja alkuillalla suunnilleen kello 15–16:sta kello 18–19:ään. Noihin aikoihin etenkin talviolosuhteissa on myös suurin riski, että kysyntä ylittää tarjonnan, jolloin pakolliset sähkökatkot voisivat viime kädessä tulla kyseeseen.

– Siinä määrin kuin suinkin mahdollista, oma kulutus kannattaa ajoittaa noiden tuntien ulkopuolelle, Paananen sanoo.

Kulutuksen ja tuotannon epätasapaino

Päätöksen kiertävistä sähkökatkoista tekee sähkönjakelujärjestelmästä vastuussa oleva kantaverkkoyhtiö Fingrid, jos Suomea näyttää uhkaavan sähköpula. Sähköpula tarkoittaa sitä, että sähköä kulutetaan selvästi käytettävissä olevaa tuotantoa enemmän, mikä aiheuttaa valtakunnallisessa verkossa epävakaan tilan, kun taajuus ja jännite eivät pysy hallinnassa.

– Jos tilanne sähkömarkkinoilta saatavan informaation perusteella näyttää siltä, että kuormitus tulee ylittämään tuotannon, eikä saada riittävästi kysynnän joustoa, eikä riittävästi uutta tuotantoa peliin ja Fingridin omat reservilaitoksetkaan eivät riitä, silloin Fingrid voi määrätä jakeluverkkoyhtiöt tekemään kiertäviä kahden tunnin sähkökatkoja, joilla varmistetaan, että sähköjärjestelmä pysyy toiminnassa, Paananen sanoo.

Sähköpulan todennäköisyyteen vaikuttaa kolme tekijää: Yksi on kulutus, johon vaikuttaa esimerkiksi pakkasen kireys. Toinen on kotimaisen tuotannon määrä ja käytettävyys, joissa tulevana talvena muun muassa Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktorin toimivuus voi olla ratkaisevaa. Kolmas tekijä on sähkön siirtoyhteydet ja saatavuus ulkomailta, käytännössä Ruotsista ja Baltiasta.

– Nämä kolme ovat ratkaisevia tekijöitä, mutta sähkökatkojen todennäköisyyttä on vaikea arvioida. Muuttujia on niin paljon, Paananen sanoo.

Ensi viikolla alkaa valtion vetämä Astetta alemmas -kampanja (siirryt toiseen palveluun), joka kannustaa kansalaisia ja koko yhteiskuntaa energiansäästöön. Tavoitteena on saada vähintään 75 prosenttia suomalaisista säästämään energiaa ja saavuttaa pitkällä aikavälillä pysyvästi alhaisempi energiankulutus.